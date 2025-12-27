A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Universidad San Martin se enfrentan hoy por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

La décima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se perfila como un momento clave en la competencia, con el duelo entre Alianza Lima y Universidad San Martín en el centro de la atención tanto del público como de los especialistas. El encuentro se disputará hoy sábado 27 de diciembre a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Este partido, que podría definir el liderazgo de la tabla, promete modificar la dinámica de la recta final del campeonato. Las entradas se agotaron apenas salieron a la venta, lo que se estima que el aforo del polideportivo lucirá un lleno total.

Día de partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

El desenlace de la jornada anterior añadió un matiz de incertidumbre a este clásico moderno. En el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, las ‘blanquiazules’ ganaron 3-0, pero el resultado quedó bajo observación por la alineación simultánea de cuatro jugadoras extranjeras: las colombianas Doris Manco y Maria Alejandra Marin, la argentina Elina Rodríguez y la francesa Maeva Orle.

La Federación Peruana de Vóley confirmó la infracción al reglamento. Pese a los intentos del entrenador Facundo Morando por corregir la situación, el partido continuó y Universitario presentó un reclamo formal, dejando en suspenso los tres puntos obtenidos por Alianza Lima.

Mientras la polémica rodea a Alianza Lima, San Martín avanza con una campaña sólida y discreta. En la fecha nueve, las ‘santas’ superaron 3-0 a Deportivo Soan con parciales de 16-25, 16-25 y 19-25, sumando 24 puntos y quedando a solo tres de Alianza Lima (27). El club de Santa Anita destaca por su regularidad y aspira con argumentos a la cima, lo que incrementa la tensión de cara al duelo del sábado.

Reencuentro con el ex

El encuentro también marcará el reencuentro de Aixa Vigil con sus excompañeras y enfrentará a dos ofensivas potentes, protagonizadas por la brasileña Fernanda Tomé. En conversación con La Cátedra Deportes, Tomé expresó: “Sabemos que tenemos mucho por evolucionar, pero estamos trabajando y creo que va a ser un bello partido. Entrenamos todos los días y vamos a trabajar esta semana para hacer un buen partido el sábado”.

Aixa Vigil brilla en el inicio de la temporada con San Martín. Crédito: Prensa USMP

A qué hora se enfrentan Alianza Lima vs Universidad San Martín

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Universidad San Martín se disputará el sábado 27 de diciembre a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El horario fue confirmado por los organizadores y coincide con el cierre de la jornada sabatina, lo que garantiza un máximo atractivo para los aficionados. Se espera que el recinto esté completamente lleno y que la energía del público marque el ritmo del partido.

Canal TV que transmite el duelo entre íntimas y santas

La transmisión del partido estará asegurada a través de Latina TV (canal 2 y 702 HD), tanto en señal abierta como en la plataforma digital (web y aplicación móvil). Además, Infobae Perú realizará cobertura minuto a minuto desde el Polideportivo Lucha Fuentes, con análisis, declaraciones y actualización de resultados en tiempo real. Esta cobertura permitirá que los hinchas sigan cada detalle, incluso si no pueden asistir al estadio.

Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

La décima jornada de la Liga Peruana de Vóley se desarrollará íntegramente en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, con el siguiente cronograma:

Sábado 27 de diciembre Deportivo Soan vs Kazoku No Perú – 14:45 Club Atlético Atenea vs Olva Latino – 17:00 Alianza Lima vs Universidad San Martín – 19:00

Domingo 28 de diciembre Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka – 12:30 Rebaza Acosta vs Géminis – 15:15 Universitario vs Regatas Lima – 17:00



Todos los encuentros serán transmitidos por Latina TV o vía streaming, asegurando la visibilidad de los equipos y el seguimiento continuo de los aficionados.

Así marcha la Tabla de posiciones

Tras nueve fechas, Alianza Lima lidera con 27 puntos, seguida de cerca por San Martín con 24 y Universitario con 21. En la parte baja, Deportivo Wanka y Kazoku No Perú suman tres y cinco puntos respectivamente, luchando por evitar el descenso.

La jornada pasada también dejó como destacado el triunfo de Circolo Sportivo Italiano por 3-1 sobre Regatas Lima, equipo afectado por lesiones frecuentes en sus atacantes, como Kiara Montes y Alexandra Llaro, lo que ha generado incertidumbre respecto a la continuidad del entrenador Horacio Bastit. Por su parte, la escuadra dirigida por Marcos Blanco mostró un ataque veloz y bien distribuido en torno a la armadora Candela Díaz, manteniendo el nivel exhibido en la temporada anterior.

El desarrollo de la décima fecha puede ser decisivo para el futuro inmediato del torneo y para la confianza de los principales aspirantes al título. La resolución pendiente sobre la polémica en torno a la alineación de extranjeras y el esperado choque entre Alianza Lima y San Martín tienen el potencial de redefinir el rumbo de la competencia.

Así está la tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con la victoria de Alianza Lima. Crédito: LPV