Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ estarán frente a frente con las ‘santas’ y definirán el liderato del campeonato. Sigue las incidencias del emocionante duelo

13:05 hsHoy

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia previo a Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La brasileña destacó el nivel de las ‘blanquiazules’ y precisó la clave para poder sacar un triunfo este sábado 27 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes

Se viene uno de los partidos más esperados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Alianza Lima y Universidad San Martín estarán frente a frente este sábado 27 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 10 del torneo nacional.

13:05 hsHoy

A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima y Universidad San Martín protagonizarán este sábado a las 19:00 el duelo más esperado de la décima fecha de la Liga Peruana de Vóley, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

Alianza Lima vs Universidad San
Alianza Lima vs Universidad San Martin se enfrentan hoy por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

La décima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se perfila como un momento clave en la competencia, con el duelo entre Alianza Lima y Universidad San Martín en el centro de la atención tanto del público como de los especialistas. El encuentro se disputará hoy sábado 27 de diciembre a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

13:04 hsHoy

¡Partidazo! Alianza Lima se medirá con San Martín hoy, sábado 27 de diciembre, a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Este choque será de pronóstico reservado y definirá el liderato del torneo nacional.

13:04 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido

La novena fecha de la Liga Peruana de Vóley estuvo marcada por una controversia protagonizada por Alianza Lima. Durante el enfrentamiento contra Universitario de Deportes, Facundo Morando permitió el ingreso simultáneo de cuatro jugadoras extranjeras: las colombianas Doris Manco y Maria Alejandra Marin, la argentina Elina Rodríguez y la francesa Maeva Orlé.

Al advertir el error, el técnico argentino intentó corregir la alineación, pero el árbitro impidió la modificación y el partido continuó, culminando con un 3-0 a favor de las ‘blanquiazules’. Tras el encuentro en el Polideportivo Lucha Fuentes, la ‘U’ presentó un reclamo formal por la infracción. Hasta la fecha, la Federación Peruana de Vóley no ha emitido una decisión definitiva, mientras persiste el debate sobre la validez de los puntos obtenidos.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)
13:04 hsHoy

Así llega San Martín al partido

San Martín llegará motivada tras consiguir una victoria contundente en la novena jornada al superar por 3-0 a Deportivo Soan, con parciales de 16-25, 16-25 y 19-25. Gracias a este triunfo, el conjunto conocido como las ‘santas’ ascendió al segundo puesto de la clasificación general acumulando 24 puntos, quedando a solo tres unidades de Alianza Lima, que lidera con 27 puntos.

Este resultado fortalece la posición de la escuadra de Santa Anita en la lucha por el primer lugar, por ello sacar una victoria frente las ‘blanquiazules’ es una obligación de cara a la segunda etapa de la competición.

Este choque genera mucha expectativa por el potencial de ambos equipos, y uno de los momentos más esperados será el reencuentro de Aixa Vigil con su exequipo tras la controversia que se generó luego de su sorpresiva salida de La Victoria.

San Martín le ganó a
San Martín le ganó a Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025/26
13:04 hsHoy

Canal TV para ver Alianza Lima vs San Martín

La transmisión en directo del evento estará bajo la responsabilidad de Latina Televisión, que ha dispuesto la emisión tanto por señal abierta en el canal 2 como en alta definición a través del canal 702. Los aficionados también podrán seguir la cobertura accediendo a la página web oficial de Latina o utilizando su aplicación, lo que permite ver los partidos en una amplia variedad de dispositivos.

En paralelo, Infobae Perú realizará una cobertura integral desde el Polideportivo de Villa El Salvador. Este seguimiento contemplará análisis antes del encuentro, narraciones detalladas de cada jugada, resúmenes de los momentos más destacados, declaraciones de las jugadoras, así como informes minuto a minuto sobre los resultados y las fluctuaciones en la tabla de posiciones.

13:04 hsHoy

Horarios de Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘santas’ se jugará hoy, sábado 27 de diciembre, en el Polideportivo de Villa El Salvador por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario establecido será a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:00 horas.

Horarios de Alianza Lima vs
Horarios de Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/26
13:03 hsHoy

Será una fiesta

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador lucirá un lleno total gracias a los ‘voleilovers’ que agotaron las entradas para la jornada de hoy, sábado 27 de diciembre, donde el partido de fondo será el más esperado de la temporada: Alianza Lima se enfrentará a San Martín.

