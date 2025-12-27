Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Horarios de Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘santas’ se jugará hoy, sábado 27 de diciembre, en el Polideportivo de Villa El Salvador por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario establecido será a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:00 horas.