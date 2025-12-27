Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se viene uno de los partidos más esperados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Alianza Lima y Universidad San Martín estarán frente a frente este sábado 27 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 10 del torneo nacional.
La novena fecha de la Liga Peruana de Vóley estuvo marcada por una controversia protagonizada por Alianza Lima. Durante el enfrentamiento contra Universitario de Deportes, Facundo Morando permitió el ingreso simultáneo de cuatro jugadoras extranjeras: las colombianas Doris Manco y Maria Alejandra Marin, la argentina Elina Rodríguez y la francesa Maeva Orlé.
Al advertir el error, el técnico argentino intentó corregir la alineación, pero el árbitro impidió la modificación y el partido continuó, culminando con un 3-0 a favor de las ‘blanquiazules’. Tras el encuentro en el Polideportivo Lucha Fuentes, la ‘U’ presentó un reclamo formal por la infracción. Hasta la fecha, la Federación Peruana de Vóley no ha emitido una decisión definitiva, mientras persiste el debate sobre la validez de los puntos obtenidos.
San Martín llegará motivada tras consiguir una victoria contundente en la novena jornada al superar por 3-0 a Deportivo Soan, con parciales de 16-25, 16-25 y 19-25. Gracias a este triunfo, el conjunto conocido como las ‘santas’ ascendió al segundo puesto de la clasificación general acumulando 24 puntos, quedando a solo tres unidades de Alianza Lima, que lidera con 27 puntos.
Este resultado fortalece la posición de la escuadra de Santa Anita en la lucha por el primer lugar, por ello sacar una victoria frente las ‘blanquiazules’ es una obligación de cara a la segunda etapa de la competición.
Este choque genera mucha expectativa por el potencial de ambos equipos, y uno de los momentos más esperados será el reencuentro de Aixa Vigil con su exequipo tras la controversia que se generó luego de su sorpresiva salida de La Victoria.
La transmisión en directo del evento estará bajo la responsabilidad de Latina Televisión, que ha dispuesto la emisión tanto por señal abierta en el canal 2 como en alta definición a través del canal 702. Los aficionados también podrán seguir la cobertura accediendo a la página web oficial de Latina o utilizando su aplicación, lo que permite ver los partidos en una amplia variedad de dispositivos.
En paralelo, Infobae Perú realizará una cobertura integral desde el Polideportivo de Villa El Salvador. Este seguimiento contemplará análisis antes del encuentro, narraciones detalladas de cada jugada, resúmenes de los momentos más destacados, declaraciones de las jugadoras, así como informes minuto a minuto sobre los resultados y las fluctuaciones en la tabla de posiciones.
El duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘santas’ se jugará hoy, sábado 27 de diciembre, en el Polideportivo de Villa El Salvador por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario establecido será a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:00 horas.
El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador lucirá un lleno total gracias a los ‘voleilovers’ que agotaron las entradas para la jornada de hoy, sábado 27 de diciembre, donde el partido de fondo será el más esperado de la temporada: Alianza Lima se enfrentará a San Martín.