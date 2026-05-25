Perú

Qué se celebra el 25 de mayo en el Perú: una jornada cargada de historia, símbolos y cambios sociales

Las múltiples conmemoraciones del 25 de mayo reflejan la riqueza de la memoria nacional peruana y sus tensiones entre heroísmo, religiosidad, política contemporánea y celebraciones de la infancia y la cultura popular

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La fecha es recordada por el aniversario de un combate naval en la Guerra del Pacífico, el fallecimiento de un arzobispo y la celebración de hitos ligados a la educación inicial y la tradición popular en el país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 25 de mayo reúne hechos históricos, nacimientos y celebraciones que marcaron la memoria peruana. En 1880 se desarrolló el Combate del 25 de Mayo durante la Guerra del Pacífico, recordado por actos de heroísmo naval en el Callao.

En 1907 murió Manuel Tovar y Chamorro, influyente arzobispo de Lima y figura intelectual de la Iglesia peruana. También nacieron las políticas Keiko Fujimori y Nadine Heredia, protagonistas de distintas etapas del escenario nacional contemporáneo.

La fecha además conmemora el Día de la Educación Inicial y el Día del Payaso Peruano, homenajes que reconocen la formación infantil y la tradición popular del humor y el arte callejero en el país.

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25 de mayo de 1880 - se libra el Combate del 25 de Mayo durante el bloqueo chileno al Callao

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La madrugada del 25 de mayo de 1880 dejó una de las escenas más valientes de la Guerra del Pacífico, cuando marinos peruanos enfrentaron a torpederas chilenas en el Callao. (Ernesto Linares)

El Combate del 25 de Mayo ocurrió la madrugada del 25 de mayo de 1880 en la bahía del Callao, en el contexto de la Guerra del Pacífico. Las lanchas peruanas Independencia y Resguardo escoltaban a la embarcación Callao en una misión para colocar torpedos cuando fueron interceptadas por torpederas chilenas.

El enfrentamiento dejó escenas de gran dramatismo y heroísmo, destacando la acción del teniente José Gálvez Moreno y del practicante Manuel Ugarte durante la explosión que hundió a la lancha Independencia.

Aunque el combate terminó con pérdidas para ambos bandos, la acción peruana quedó como símbolo de valentía y resistencia naval durante el conflicto.

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25 de mayo de 1907 - muere Manuel Tovar y Chamorro, arzobispo de Lima y defensor de la Iglesia peruana

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Sacerdote, político y escritor, Manuel Tovar y Chamorro dejó una huella profunda en la vida religiosa y pública del Perú antes de fallecer en Tarma en 1907. (BNP)

Manuel Tovar y Chamorro fue un sacerdote, escritor y político peruano que destacó como arzobispo de Lima entre 1898 y 1907. Nacido en Sayán en 1844, desarrolló una intensa labor intelectual y religiosa, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de la Iglesia católica en el Perú.

Participó activamente en debates públicos, defendiendo las prerrogativas eclesiásticas frente a sectores liberales y anticlericales. También ejerció como ministro de Justicia, Culto e Instrucción y fue miembro correspondiente de la Real Academia Española.

Durante la Guerra del Pacífico promovió el patriotismo y protegió instituciones religiosas. Falleció el 25 de mayo de 1907 en Tarma víctima de tuberculosis.

25 de mayo de 1975 - nace Keiko Fujimori, figura central y polémica de la política peruana

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Desde su etapa como primera dama hasta sus múltiples candidaturas presidenciales, Keiko Fujimori construyó una carrera marcada por respaldo popular y fuertes cuestionamientos. (Andina)

Keiko Fujimori nació el 25 de mayo de 1975 en Lima y se convirtió en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política peruana. Hija del expresidente Alberto Fujimori y de Susana Higuchi, asumió el rol de primera dama en 1994 tras el alejamiento de su madre del gobierno.

Estudió Administración de Empresas en Estados Unidos y años después lideró el partido Fuerza Popular. Fue candidata presidencial en 2011, 2016, 2021 y 2026, alcanzando la segunda vuelta en todas esas elecciones.

Su trayectoria estuvo marcada por fuerte respaldo popular, investigaciones judiciales y un papel decisivo dentro del escenario político nacional.

25 de mayo de 1976 - nace Nadine Heredia, figura influyente y controvertida de la política peruana

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Comunicadora, socióloga y fundadora del Partido Nacionalista, Nadine Heredia desarrolló una presencia política que generó respaldo, críticas y permanente debate en el país. (Andina)

Nadine Heredia nació el 25 de mayo de 1976 en Lima y se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes del Perú durante el gobierno de Ollanta Humala.

Estudió Ciencias de la Comunicación y Sociología, y participó en la fundación del Partido Nacionalista Peruano. Como primera dama entre 2011 y 2016, asumió un rol activo en actividades políticas y sociales, generando respaldo y críticas por su influencia en las decisiones del Ejecutivo.

Su trayectoria estuvo marcada por investigaciones judiciales relacionadas con presunto lavado de activos y financiamiento irregular de campañas políticas, casos que mantuvieron su nombre en el centro del debate nacional durante varios años.

25 de mayo - Día de la Educación Inicial en el Perú

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La fecha conmemora la creación del primer jardín de infancia público del país, una iniciativa que transformó la manera de entender la educación infantil en el Perú. (Andina)

El Día de la Educación Inicial en el Perú se celebra cada 25 de mayo para reconocer la importancia de la primera etapa formativa en el desarrollo de los niños.

La fecha recuerda la creación del primer jardín de infancia público del país, inaugurado en 1931 en el Parque de la Reserva de Lima por las educadoras Emilia y Victoria Barcia Boniffatti.

Su propuesta pedagógica priorizaba el juego, el afecto y la libertad como pilares del aprendizaje infantil, bajo el lema “Todo por amor, nada por la fuerza”. La efeméride también destaca la labor de maestras y maestros que acompañan el crecimiento emocional, social y educativo de la niñez peruana.

25 de mayo - Día del Payaso Peruano

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La celebración recuerda a “Tony Perejil”, emblemático payaso peruano que llevó humor y solidaridad a los barrios más humildes hasta su fallecimiento en 1987. (Historia del Circo Tony Perejil)

El Día del Payaso Peruano se celebra cada 25 de mayo en homenaje a José Álvarez Vélez, recordado como “Tony Perejil”, figura emblemática del humor popular fallecida en 1987.

Reconocido por llevar alegría a barrios humildes y apoyar a personas necesitadas con parte de sus ingresos, se convirtió en símbolo de solidaridad y entretenimiento callejero. La fecha destaca el trabajo de payasos, artistas circenses y comediantes que mantienen viva una tradición ligada al espectáculo popular peruano.

Cada año se realizan pasacalles, desfiles y funciones públicas en distintas ciudades, donde malabaristas, zanqueros y payasos llenan las calles de color, música y sonrisas.

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