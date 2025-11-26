Aixa Vigil confesó su hinchaje por Universitario y justificó su discreción en Alianza Lima: “Fui respetuosa con el tema”

Aixa Vigil confesó su hinchaje por Universitario y justificó su discreción en Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Aixa Vigil, bicampeona de la Peruana de Vóley con Alianza Lima y una de las atacantes más destacadas del circuito peruano, decidió hablar sin filtros sobre su hinchaje a Universitario de Deportes. Aunque hoy defiende los colores de la Universidad San Martín, la voleibolista aseguró que desde siempre ha sido simpatizante del club ‘crema’, una preferencia que eligió no exhibir abiertamente durante su etapa como deportista ‘blanquiazul’ por respeto profesional.

La propia Vigil ya había abordado este tema en una entrevista con ‘Diario El Comercio’, donde decidió hablar con total transparencia. “Todo el mundo sabe que soy hincha de la ‘U’. Toda la vida he sido hincha de ese equipo y ahora nada me compromete decirlo”, aseguró, dejando claro que su afinidad no interfiere con el compromiso y la entrega que ha demostrado a lo largo de su carrera, sin importar la camiseta que vista.

En las últimas horas, la atacante volvió a tocar el tema en la red social de TikTok, donde reafirmó su afinidad por Universitario y explicó por qué optó por mantener un perfil bajo mientras defendía los colores íntimos. Aixa no solo reafirmó que su corazón siempre estuvo del lado de Universitario, sino que también explicó por qué evitó mencionarlo durante su etapa en Alianza Lima, club con el que salió campeona en dos ocasiones.

“Nunca oculté mi hinchaje por Universitario. Respeté el equipo donde estuve, por eso era muy reservada y respetuosa con el tema y lo que significaba”, aseguró, subrayando que su silencio fue una decisión consciente y basada en la ética profesional.

Aixa Vigil reafirmó su hinchaje por Universitario y explicó por qué mantuvo reserva en Alianza Lima. Crédito: Captura TikTok

La voleibolista también aprovechó para aclarar que algunas de sus declaraciones fueron malinterpretadas, generando polémicas innecesarias. “Además, sacaron todo de contexto como siempre, pero gracias. Muchos besitos y bendiciones a todos”, escribió, enfatizando que no tiene intención de alimentar controversias ni reavivar rivalidades entre hinchadas.

Aixa Vigil, una de las figuras más queridas y respetadas del vóley peruano, defendió con éxito la camiseta de Alianza Lima, donde fue parte del histórico bicampeonato, y hoy continúa su carrera en San Martín. Su testimonio refleja no solo su transparencia personal, sino también su profesionalismo al separar su identidad deportiva de sus preferencias como hincha.

Las pifias de hinchas de su exequipo

La conversación alrededor de Aixa Vigil no solo se reactivó por su confesado hinchaje por Universitario, sino también por un tenso episodio que vivió recientemente en la Liga Peruana de Vóley. Durante el duelo entre la Universidad San Martín, su actual equipo, y Rebaza Acosta, la atacante fue abucheada por un sector de hinchas de Alianza Lima presentes en el coliseo. Fue su primer reencuentro con parte de la fanaticada ‘blanquiazul’ desde su salida del club.

A pesar de este ambiente adverso, Vigil respondió dentro del campo. Terminó como la máxima anotadora del partido con 21 puntos y fue elegida la mejor jugadora del encuentro. Su actuación resaltó frente a la hostilidad recibida desde las tribunas y evidenció una vez más su carácter competitivo.

La punta nacional tuvo que lidiar con la presión de la afición de su exequipo mientras defendía los colores de San Martín. (Video: Latina)

Este episodio también ayuda a explicar por qué la voleibolista decidió en su momento ser reservada respecto a sus preferencias como hincha. La reacción del público muestra cómo las rivalidades pueden extenderse hacia deportistas que, incluso, dejaron una huella positiva en instituciones que defendieron con profesionalismo.

En ese contexto, su reciente aclaración sobre el “respeto” con el que actuó mientras vestía la camiseta de Alianza Lima cobra mayor sentido. Aixa Vigil insiste en que su prioridad siempre fue la entrega deportiva, independientemente del club donde jugara, y su desempeño reciente refuerza la coherencia de ese mensaje.