Federico Girotti confesó la clave para ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Nos repusimos de los problemas de inicios de año”

El delantero argentino habló del trofeo conseguido por los 'blanquiazules' y reconoció que se repusieron a los problemas. (Video: Movistar Deportes)

Alianza Lima selló un triunfo categórico por 3-0 sobre Los Chankas y se aseguró el título del Torneo Apertura cuando todavía resta una fecha por disputar. Esta victoria no solo les da la vuelta olímpica anticipada, sino que representa un paso determinante en el objetivo de convertirse en campeones nacionales a fin de año. En ese contexto, Federico Girotti ha comenzado a sumar minutos importantes en el equipo y se ha convertido en una de las voces que mejor resumen el estado de ánimo del plantel.

“Creo que el equipo se repuso, el equipo supo estar juntos y ahora tenemos una gran recompensa”, afirmó en primera instancia para Movistar Deportes.

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El ‘Tanque’, quien llegó como refuerzo extranjero, ha ido adaptándose progresivamente al fútbol peruano y ahora ve recompensado su trabajo diario. El futbolista también destacó la singular atmósfera que se vive en Matute y el apoyo constante de la hinchada. “Lo dije cuando vine a jugar con Talleres acá, que el estadio me había parecido una locura”, recordó.

Federico Girotti anotó un gol en nueve partidos jugados con Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. - créditos: Liga 1

Para el plantel ‘blanquiazul’, el Apertura significa solo el primer paso de una meta mayor. “Sabemos que se logró el primer paso pero falta el segundo. Y si no se llega a poder, terminar en la tabla anual para llegar a esa final. Vamos por todo por ese campeonato y repetir lo que se hizo ahora”, puntualizó.

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Los problemas de Alianza Lima durante el inicio de la era Pablo Guede

El éxito reciente de Alianza Lima contrasta con los episodios turbulentos que vivió la institución a comienzos de año. Uno de los hechos más graves fue la salida abrupta de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras una denuncia por abuso sexual presentada por una joven argentina en Uruguay, luego del último amistoso de pretemporada frente a Colo Colo. El proceso sigue vigente en la justicia uruguaya, aunque en Argentina —donde inicialmente se realizó la denuncia— no hubo avances. Este escándalo sacudió la interna y obligó a una reestructuración acelerada del plantel.

Después de lo ocurrido, Peña encontró rápidamente destino en la Segunda División de Turquía, mientras que ambos defensores recién se sumaron a Sport Boys en abril. Eso sí, el ‘Kaiser’ ha declarado sentirse tranquilo pese a que todo esto marcó el arranque de la temporada con una fuerte carga mediática y emocional.

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El defensa pidió disculpas a los hinchas 'blanquiazules' y reveló que quiso dejar del fútbol - Crédito: Canal N.

No solo los problemas institucionales afectaron a Alianza Lima. En el terreno de juego, los resultados no acompañaron durante los primeros meses. La eliminación en la etapa inicial de la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo de Paraguay generó incertidumbre y cuestionamientos sobre la continuidad de Pablo Guede al frente del equipo. Algunas voces en la dirigencia sugirieron la necesidad de un cambio urgente, aunque los integrantes de la junta deportiva, los Navarro, decidieron mantener su respaldo al entrenador, así como lo hizo el plantel.

En medio de ese clima adverso y con la moral golpeada, el plantel logró fortalecerse. Federico Girotti subrayó: “Creo que el grupo se supo reponer de todos los problemas que hubo a inicios de año, nos hicimos muy fuertes. Fuimos a la altura a jugar todos los partidos y demostramos que estamos para jugar en cualquier lado. Tuvimos un fixture recontra jod.. porque tuvimos varias salidas a la altura. El segundo semestre será un poco más tranquilo porque tendremos varios partidos en el llano, pero nos tocará repetir lo que hicimos para en noviembre poder salir campeones”.

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Esta reacción unificada fue crucial para revertir el presente deportivo. El equipo mostró carácter y capacidad para afrontar partidos exigentes, especialmente fuera de casa y en condiciones adversas. La seguidilla de viajes y la presión de los resultados pusieron a prueba la cohesión del grupo, que finalmente encontró el rumbo bajo la conducción de Guede.

La hinchada, por su parte, ha sido un pilar durante este proceso. El ‘Tanque’ lo resumió con gratitud: “Agradecer a la gente que apoyó en todos los partidos y vamos a seguir”.