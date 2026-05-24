A qué hora juega Ignacio Buse vs Andrey Rublev: partido por primera ronda de Roland Garros 2026.

El tenis peruano se alista para vivir una jornada histórica sobre la arcilla de París. Tras su brillante y consagratoria campaña en el ATP 500 de Hamburgo, Ignacio Buse asumirá el reto más importante de su joven carrera en el cuadro principal de Roland Garros 2026. Al frente de la red no habrá un rival cualquiera; ’Nacho’ medirá fuerzas en la primera ronda ante el moscovita Andrey Rublev, un tenista consolidado en la élite mundial que destaca tanto por su demoledor juego de fondo como por sus conocidas lagunas emocionales.

A qué hora juega Ignacio Buse vs. Andrey Rublev por la primera ronda de Roland Garros

Ignacio Buse afrontará un exigente desafío en su estreno en el cuadro principal de Roland Garros. El ‘Colorado’ se medirá fuerzas ante Andrey Rublev, actual número 6 del ranking mundial y uno de los principales candidatos a avanzar a las instancias decisivas del segundo Grand Slam de la temporada sobre el polvo de ladrillo parisino.

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El encuentro entre Buse y Rublev está pactado para el lunes 25 de mayo a las 06:50 horas (horario de Perú), aunque esta programación queda sujeta a modificaciones de último momento por parte de la organización según el desarrollo de la jornada y el orden de juego. Los aficionados nacionales aguardan con gran expectativa este duelo que marcará un momento histórico para el tenis peruano en el Bois de Boulogne.

Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026.

Dónde ver el debut de Ignacio Buse en Roland Garros 2026

La expectativa a nivel nacional es total por el estreno de Ignacio Buse en el cuadro principal del Grand Slam parisino, y las opciones para seguir el partido en vivo están completamente confirmadas. La transmisión oficial para el territorio peruano y toda Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN en televisión por cable.

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Asimismo, las alternativas digitales permitirán ver cada acción en directo desde cualquier dispositivo a través de las plataformas de streaming Disney Plus y Tennis TV. Esto garantiza una cobertura de alta calidad para no perderse ningún detalle del histórico enfrentamiento ante el moscovita Andrey Rublev.

Por su parte, los aficionados que busquen un minuto a minuto en tiempo real con análisis al instante contarán con una opción ideal en las plataformas web. Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa y minuciosa de la participación del ‘Colorado’ sobre la arcilla del Bois de Boulogne.

Ignacio Buse emocionado con el título del ATP 500 Hamburgo volvió a referirse del Perú con mucho amor

Momento estelar tras la consagración en Hamburgo

Ignacio Buse llega a Roland Garros 2026 en el mejor momento de su carrera profesional. Su gira europea sobre tierra batida comenzó con pasos agridulces en los Masters 1000 de Madrid y Roma, donde quedó muy cerca de dar el gran golpe, pero estas derrotas ajustadas terminaron dejándole valiosas enseñanzas.

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La madurez adquirida dio frutos inmediatos en el ATP 500 de Hamburgo, certamen donde firmó una semana idílica. En territorio germano, el ‘Colorado’ encadenó victorias notables frente al italiano Flavio Cobolli (#12) y el checo Jakub Mensik (#28), coronando su campaña con un triunfazo en la final ante el experimentado estadounidense Tommy Paul (#26) para alzar su primer título ATP.

Una corta pero valiosa experiencia en Grand Slams

El recorrido del tenista nacional en los principales torneos del circuito todavía es corto, pero registra hitos importantes. Durante la temporada 2025, el peruano disputó las cuatro fases de clasificación de los Grand Slams y encontró la recompensa a su esfuerzo en el US Open. En las canchas de Nueva York logró superar la ‘qualy’ para ingresar al cuadro principal, donde cayó eliminado en la primera ronda tras un vibrante partido ante el local y favorito Ben Shelton.

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Para el Abierto de Australia 2026, su notable ascenso en el ranking le permitía llegar como cabeza de serie en la etapa de clasificación; lamentablemente, una inoportuna lesión lo obligó a ausentarse del primer grande del año.

Ignacio Buse no pudo con Ben Shelton y cayó en el US Open 2025 | ESPN