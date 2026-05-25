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Dónde ver Ignacio Buse vs Andrey Rublev HOY: canal tv online del debut peruano en Roland Garros 2026

El peruano hará su estreno en el Grand Slam parisino ante un tenista habituado a las grandes citas en la élite del tenis. Revisa la programación del vital duelo para el deporte nacional

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Ignacio Buse vs Andrey Rublev: canal TV oficial para ver la final del ATP 500 Hamburgo.
Ignacio Buse vs Andrey Rublev: canal TV oficial para ver la final del ATP 500 Hamburgo.

Hoy, lunes 25 de mayo, el polvo de ladrillo de París será testigo de un choque electrizante entre el gran momento de Ignacio Buse y la jerarquía indomable de Andrey Rublev. El tenista nacional llega con la confianza al tope tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo a sus cortos 22 años, rompiendo una sequía histórica para el tenis peruano. Al frente estará el ruso, un jugador consolidado en la élite con 17 títulos en su vitrina, pero propenso a flaquear ante sus propios demonios mentales en las primeras rondas de los Grand Slams, un factor clave que el peruano intentará explotar desde el primer servicio.

Dónde ver el debut de Ignacio Buse en Roland Garros 2026

La expectativa a nivel nacional es total por el estreno de Ignacio Buse en el cuadro principal del Grand Slam parisino, y las opciones para seguir el partido en vivo están completamente confirmadas. La transmisión oficial para el territorio peruano y toda Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN en televisión por cable.

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Asimismo, las alternativas digitales permitirán ver cada acción en directo desde cualquier dispositivo a través de las plataformas de streaming Disney Plus y Tennis TV. Esto garantiza una cobertura de alta calidad para no perderse ningún detalle del histórico enfrentamiento ante el moscovita Andrey Rublev.

Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026.
Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026.

Por su parte, los aficionados que busquen un minuto a minuto en tiempo real con análisis al instante contarán con una opción ideal en las plataformas web. Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa y minuciosa de la participación del ‘Colorado’ sobre la arcilla del Bois de Boulogne.

A qué hora juega Ignacio Buse vs. Andrey Rublev por la primera ronda de Roland Garros

Ignacio Buse afrontará un exigente desafío en su estreno en el cuadro principal de Roland Garros. El ‘Colorado’ se medirá fuerzas ante Andrey Rublev, actual número 6 del ranking mundial y uno de los principales candidatos a avanzar a las instancias decisivas del segundo Grand Slam de la temporada sobre el polvo de ladrillo parisino.

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El encuentro entre Buse y Rublev está pactado para este lunes 25 de mayo a las 04:00 horas (horario de Perú), aunque esta programación queda sujeta a modificaciones de último momento por parte de la organización según el desarrollo de la jornada y el orden de juego. Los aficionados nacionales aguardan con gran expectativa este duelo que marcará un momento histórico para el tenis peruano en el Bois de Boulogne.

Ignacio Buse emocionado con el título del ATP 500 Hamburgo volvió a referirse del Perú con mucho amor

El grato presente de Ignacio Buse

Ignacio Buse llega a Roland Garros 2026 en el mejor momento de su carrera profesional. Su gira europea sobre tierra batida comenzó con pasos agridulces en los Masters 1000 de Madrid y Roma, donde quedó muy cerca de dar el gran golpe, pero estas derrotas ajustadas terminaron dejándole valiosas enseñanzas.

La madurez adquirida dio frutos inmediatos en el ATP 500 de Hamburgo, certamen donde firmó una semana idílica. En territorio germano, el ‘Colorado’ encadenó victorias notables frente al italiano Flavio Cobolli (#12) y el checo Jakub Mensik (#28), coronando su campaña con un triunfazo en la final ante el experimentado estadounidense Tommy Paul (#26) para alzar su primer título ATP.

El temperamento de Andrey Rublev

Más allá de sus virtudes técnicas, el verdadero punto débil de Rublev habita en su mente. El moscovita es dueño de un temperamento irascible y condiciones emocionales muy volátiles que le juegan en contra en los momentos de máxima presión. Sus arranques de furia son recurrentes y tristemente célebres en el circuito profesional.

Andrey Rublev, el ruso de 28 años que será la primera prueba de Ignacio Buse en Roland Garros 2026. Crédito: ATP.
Andrey Rublev, el ruso de 28 años que será la primera prueba de Ignacio Buse en Roland Garros 2026. Crédito: ATP.

Es habitual ver al ruso estrellar su raqueta con violencia contra la hierba, el polvo o la pista dura. En múltiples ocasiones, estos episodios de frustración terminan en heridas autoinducidas en sus rodillas o penalizaciones por parte de los jueces de silla. Esta falta de control emocional le genera lagunas competitivas profundas, un factor que desconecta su tenis y que sus rivales pueden aprovechar si logran sostener los intercambios largos.

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