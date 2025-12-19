Facundo Callejo aparece en la agenda de histórico club de Argentina tras campaña goleadora con Cusco FC en Liga 1

Facundo Callejo, el goleador del año en Perú gracias a sus 25 dianas anotadas con Cusco FC. - Crédito: Liga Profesional

Facundo Callejo realizó una campaña goleadora extraordinaria en su primera aparición en la Liga 1. Llegó iniciando el año a Cusco FC con la consigna de hacerse un lugar. Aunque el inicio fue algo accidentado, sacó a relucir sus condiciones de ‘killer’ anotándose la suma de 25 dianas, elevándose así como el máximo artillero en Perú.

Tras haber cumplido, con creces, las expectativas que habían sobre él, ha despertado la atención de varios clubes locales. Por ejemplo, en alguna ocasión se le vinculó con Universitario de Deportes al igual que Sporting Cristal. Sin embargo, ahora ha surgido una opción más que interesante desde su Argentina natal.

Facundo Callejo, de 34 años, cuenta con un vínculo hasta el 2027 en Cusco FC. - Crédito: Difusión

El periodista Brian Borra ha dado cuenta, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), que Facundo Callejo es la máxima prioridad del Colón de Santa Fe para la Liga Profesional Argentina 2026. Aunque la operación supondría un grado de dificultad amplio, dado que su ficha le pertenece a Cusco FC por alrededor de un millón de dólares, se realizarían todos los esfuerzos para ficharlo.

Diego Colotto, mánager del club, y Ezequiel Medrán, entrenador del plantel, están más que de acuerdo que la incorporación del ‘Facu’ funcionaría en todas las aristas: desde lo deportivo pasando por lo pasional hasta lo institucional. Su perfil goleador, además, contribuiría sobremanera con el ‘sabalero’.

El delantero puso el 2-0 en Cusco. (Video: L1MAX)

Callejo, sangre y luto

Facundo Callejo es un futbolista hecho en Colón. Cuenta con raíces ‘sabaleras’ a partir de su formación deportiva. En más de una ocasión, incluso, compartió su intención de instalarse en el Brigadier General Estanislao López sin importarle que el equipo de sus amores deambula en la Primera Nacional.

Con Infobae Perú, a mitad de año, remarcó ese anhelo: "De chiquito, por abuelo y papá, era hincha de Independiente, pero cuando me tocó jugar en Colón me hice hincha. Si bien dentro tenía una simpatía, pero cuando me tocó irme a Gimnasia Jujuy, en 2014, me hice hincha“.

Callejo, hincha confeso de Colón. - Crédito: Difusión

“Mamá y papá también. Bueno, él es de Independiente, pero destila sangre y luto. Colón es lo más lindo que me pasó. Es el club que me educó, crió y me abrió las puertas para jugar en el fútbol argentino. Siempre estoy agradecido, uno siempre anhela con volver, pero las realidades muchas veces no coinciden en los momentos. No pierdo la esperanza“, sumó.

Aunque la anterior dirigencia ‘rojinegra’ ignoró cualquier llamamiento por parte del ‘Facu’, ahora la historia parece otra con directivos diferentes que llegaron a la conclusión de ir con todo por el fichaje del ariete en Perú.

El 'Facu' volvió al ruedo por partida doble en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025. | VIDEO: @CallejoFacundo

Asegurado en Cusco FC

La directiva de Cusco FC concretó la renovación del contrato de Facundo Callejo tras su sobresaliente desempeño goleador en el Apertura 2025. El delantero argentino, cuya llegada al club respondió a la necesidad de suplir la salida de Luis Ramos a principios de temporada, finalizó el ciclo con un total de 25 goles anotados.

El nuevo vínculo entre Callejo y el cuadro cusqueño tendrá una duración de tres años. Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre el aspecto económico del acuerdo, trascendió que la ficha del jugador fue valuada en aproximadamente un millón de dólares.

Facundo Callejo, héroe de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Este monto implica que el ‘Facu’ únicamente podría dejar el club en caso de que una institución con significativo poder financiero adquiera su carta pase mediante una transferencia definitiva.

Desde su arribo al llamado ‘Ombligo del Mundo’, Callejo se consolidó como una de las piezas clave del equipo por su rendimiento en el frente de ataque, lo que motivó a la dirigencia a asegurar su continuidad y blindarlo ante ofertas futuras de otros equipos.