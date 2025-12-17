Miguel Rondelli asegura la continuidad del goleador Facundo Callejo en Cusco FC: “No ha llegado ninguna oferta”

Miguel Rondelli confirmó la permanencia de Facundo Callejo para la Liga 1 2026. - Crédito: Cusco FC

Será la segunda temporada de Facundo Callejo vistiendo la camiseta de Cusco FC. Se sabía el respeto de su nuevo compromiso, firmado a mitad de año luego de su destape goleador en el Apertura 2025, pero el entrenador Miguel Rondelli salió a despejar toda clase de dudas alrededor de la continuidad del atacante argentino.

“Tiene contrato hasta 2027, si bien tiene cláusula de salida, lo que me comunicó el director deportivo es que no ha llegado ninguna oferta por él”, mencionó el responsable técnico del club en declaraciones compartidas a ‘De Una’ de radio Ovación.

Facundo Callejo, héroe de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Aun así, tanto Miguel Rondelli como el resto de autoridades que conforman Cusco FC preparan un plan de contingencia en caso, sobre la marcha, algún club del exterior con músculo económico presente una oferta formal para hacerse con los servicios de un Facundo Callejo que vive los mejores días de su carrera como profesional.

“Sabemos que puede pasar lo que nos pasó este año, que arrancamos la pretemporada con Luis Ramos y tuvo que salir porque se fue a América de Cali. Lo que estamos haciendo es ir perfilando jugadores que puedan ser reemplazo, no podemos empezar a buscar cuando ya se nos fue“, sostuvo.

El delantero puso el 2-0 en Cusco. (Video: L1MAX)

Acerca de las metas futuras, el técnico argentino mencionó que "Cusco FC está en condiciones de seguir creciendo, esperamos el próximo año ser competitivos en ambas competiciones, no podemos darnos el lujo de apostar por una porque corremos el riesgo de otros equipos“.

Los ‘dorados’ saldaron una campaña histórica al revalidar su segunda plaza de la Liga 1 2025 tan solo por detrás de Universitario de Deportes, actual tricampeón en Perú. De ahí a que aseguraran un boleto a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Además, por haber refrendado ese lugar en un play-off, disputará la Fase de Grupos.

Cusco FC ganó a Sporting Cristal y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Callejo pletórico

A Facundo Callejo le ha sentado demasiado bien su primera aventura en el fútbol peruano. Llegó como un ilustre desconocido a Cusco FC y se convirtió en el máximo goleador del certamen doméstico con 25 dianas, dejando muy atrás a atacantes de mayor espalda como Alex Valera (16) y Paolo Guerrero (18).

Su noche de consagración con los ‘dorados’ fue ante Sporting Cristal por la llave final para abrochar el cupo de Perú 2 a la CONMEBOL Libertadores. Con un espléndido remate de volea lanzó a los suyos a la victoria al tiempo que se erigió como el MVP.

El Facu aborda los secretos de su irrupción en Cusco FC y cómo empezó a desenvolverse como artillero. Video: Paula Elizalde

“Estamos muy contentos de dejar a Cusco FC en una fase de grupos de la Libertadores , creo que lo merecíamos por lo hecho durante el año. El formato del torneo hizo que tuviéramos que esperar a un rival, pero creo que hoy fuimos superiores y lo demostramos”, reconoció.

Su permanencia está en el ‘Ombligo del Mundo’ hasta el 2028. La única manera para que salga del club cusqueño es que algún comprador se anime a pagar alrededor de un millón de dólares por la adquisición de su carta pase, algo que se considera improbable dentro del circuito nacional.