Perú Deportes

Miguel Rondelli asegura la continuidad del goleador Facundo Callejo en Cusco FC: “No ha llegado ninguna oferta”

El entrenador del conjunto revelación de la Liga 1 2025 confirma la permanencia del ‘Facu’, quien en su primera aventura en Perú se anotó 25 goles

Guardar
Miguel Rondelli confirmó la permanencia
Miguel Rondelli confirmó la permanencia de Facundo Callejo para la Liga 1 2026. - Crédito: Cusco FC

Será la segunda temporada de Facundo Callejo vistiendo la camiseta de Cusco FC. Se sabía el respeto de su nuevo compromiso, firmado a mitad de año luego de su destape goleador en el Apertura 2025, pero el entrenador Miguel Rondelli salió a despejar toda clase de dudas alrededor de la continuidad del atacante argentino.

Tiene contrato hasta 2027, si bien tiene cláusula de salida, lo que me comunicó el director deportivo es que no ha llegado ninguna oferta por él”, mencionó el responsable técnico del club en declaraciones compartidas a ‘De Una’ de radio Ovación.

Facundo Callejo, héroe de Cusco
Facundo Callejo, héroe de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Aun así, tanto Miguel Rondelli como el resto de autoridades que conforman Cusco FC preparan un plan de contingencia en caso, sobre la marcha, algún club del exterior con músculo económico presente una oferta formal para hacerse con los servicios de un Facundo Callejo que vive los mejores días de su carrera como profesional.

Sabemos que puede pasar lo que nos pasó este año, que arrancamos la pretemporada con Luis Ramos y tuvo que salir porque se fue a América de Cali. Lo que estamos haciendo es ir perfilando jugadores que puedan ser reemplazo, no podemos empezar a buscar cuando ya se nos fue“, sostuvo.

El delantero puso el 2-0 en Cusco. (Video: L1MAX)

Acerca de las metas futuras, el técnico argentino mencionó que "Cusco FC está en condiciones de seguir creciendo, esperamos el próximo año ser competitivos en ambas competiciones, no podemos darnos el lujo de apostar por una porque corremos el riesgo de otros equipos“.

Los ‘dorados’ saldaron una campaña histórica al revalidar su segunda plaza de la Liga 1 2025 tan solo por detrás de Universitario de Deportes, actual tricampeón en Perú. De ahí a que aseguraran un boleto a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Además, por haber refrendado ese lugar en un play-off, disputará la Fase de Grupos.

Cusco FC ganó a Sporting
Cusco FC ganó a Sporting Cristal y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Callejo pletórico

A Facundo Callejo le ha sentado demasiado bien su primera aventura en el fútbol peruano. Llegó como un ilustre desconocido a Cusco FC y se convirtió en el máximo goleador del certamen doméstico con 25 dianas, dejando muy atrás a atacantes de mayor espalda como Alex Valera (16) y Paolo Guerrero (18).

Su noche de consagración con los ‘dorados’ fue ante Sporting Cristal por la llave final para abrochar el cupo de Perú 2 a la CONMEBOL Libertadores. Con un espléndido remate de volea lanzó a los suyos a la victoria al tiempo que se erigió como el MVP.

El Facu aborda los secretos de su irrupción en Cusco FC y cómo empezó a desenvolverse como artillero. Video: Paula Elizalde

“Estamos muy contentos de dejar a Cusco FC en una fase de grupos de la Libertadores , creo que lo merecíamos por lo hecho durante el año. El formato del torneo hizo que tuviéramos que esperar a un rival, pero creo que hoy fuimos superiores y lo demostramos”, reconoció.

Su permanencia está en el ‘Ombligo del Mundo’ hasta el 2028. La única manera para que salga del club cusqueño es que algún comprador se anime a pagar alrededor de un millón de dólares por la adquisición de su carta pase, algo que se considera improbable dentro del circuito nacional.

Temas Relacionados

Miguel RondelliCusco FCFacundo CallejoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

El experimentado técnico peruano, de 69 años, ha mostrado su insatisfacción por los constantes movimientos de colegas foráneos en el Perú. “Nunca han dirigido en Primera”, reclamó

Roberto Mosquera cuestiona la llegada

Christian Ramos cuestiona la inclusión de Fabio Gruber en la selección: “¿Dónde está el peruano que se estaba matando?”

El defensor peruano, mundialista en Rusia 2018, no ocultó su desacuerdo con la inclusión del zaguero europeo, preguntándose por qué no se prioriza a los futbolistas nacidos en Perú que han estado en el proceso

Christian Ramos cuestiona la inclusión

Mía León deja Alianza Lima luego de un semestre coronado con el título nacional para unirse a las filas del Cruz Azul de la Liga MX

La volante de contención peruana firmó con la ‘máquina’ de cara al Torneo Clausura 2026. Será la segunda experiencia en el extranjero para la nacida en California luego de su paso por el Madrid CFF

Mía León deja Alianza Lima

La piratería en la Liga1 empieza a retroceder: infracciones cayeron 35 % en la temporada 2025

El cierre de la temporada deja cifras que permiten entender cómo el control, el acceso y la toma de decisiones basadas en datos influyeron en el consumo de los partidos

La piratería en la Liga1

Roberto Mosquera augura un futuro interesante a Javier Rabanal en Universitario: “Ha estado en Ecuador, le puede ir bien”

El reconocido director técnico nacional, con paso accidentado en Liga 1 2025, aprobó la llegada del nuevo líder español a la ‘U’. “Puede encajar en el fútbol peruano”, sostuvo

Roberto Mosquera augura un futuro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Julio Chávez ignora pedidos de

Julio Chávez ignora pedidos de renovar Acción Popular tras quedar fuera de las elecciones 2026: “Yo no voy a renunciar”

José Domingo Pérez exige a Phillip Butters que se rectifique tras llamarlo “ladrón”: “Es difamación agravada”

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

Ciro Castillo apeló allanamiento y detención preliminar: abogado asegura que no hay peligro de fuga

ENTRETENIMIENTO

Pamela López y Paul Michael

Pamela López y Paul Michael sorprenden en Chiclayo al superar a Pamela Franco y Christian Cueva en convocatoria y ganancias

Alejandra Baigorria sorprende con enormes canastas navideñas y regalos para sus trabajadores

Paco Bazán acusa a Erick Delgado de despedirlo sin aviso y sumarse a campaña que lo “afectó en su momento más crítico”

Critican receta de chocolate navideño de Magaly Medina: “Pensé que era mazamorra”

Magaly critica a Álvaro Paz de la Barra por usar a Sofía Franco en su campaña: “Lo único que los une es la angurria por el poder”

DEPORTES

Roberto Mosquera cuestiona la llegada

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

Christian Ramos cuestiona la inclusión de Fabio Gruber en la selección: “¿Dónde está el peruano que se estaba matando?”

Mía León deja Alianza Lima luego de un semestre coronado con el título nacional para unirse a las filas del Cruz Azul de la Liga MX

La piratería en la Liga1 empieza a retroceder: infracciones cayeron 35 % en la temporada 2025

Roberto Mosquera augura un futuro interesante a Javier Rabanal en Universitario: “Ha estado en Ecuador, le puede ir bien”