Paolo Guerrero desvela la clase de relación de liderazgo que sostuvo con Hernán Barcos en Alianza Lima: “Nunca tuve ningún problema”

Paolo Guerrero colocándole la cinta de capitán a Hernán Barcos en Alianza Lima. - Crédito: Paloma del Solar

Paolo Guerrero ha salido al frente para aclarar la clase de relación de liderazgo y compañerismo que hubo con Hernán Barcos, leyenda de Alianza Lima que ha dejado La Victoria después de un lustro. Aunque han surgido rumores asegurando que los goleadores chocaron en reiteradas ocasiones, el ‘Depredador’ fue enfático con el tema.

“Nunca tuve ningún problema con Hernán. No sé por qué se filtraron cosas. No tuve algún problema, no sé de dónde salió”, indicó el histórico artillero de la selección peruana en una entrevista concedida al programa Fútbol Como Cancha de Radio Programas del Perú.

Paolo Guerrero celebrando una anotación con Hernán Barcos. - Crédito: GEC

En esa misma línea, Guerrero ha reconocido que “en algún momento leí que cuando le di la cinta no lo saludé. Obviamente que estábamos perdiendo, ¿querían que le diera la cinta riéndome? Me gusta ganar. Después cuando nos dimos la mano era porque sacamos un empate. No era motivo para estar feliz”.

Ha explicado, además, que alguna clase de desencuentro que suele aparecer en un grupo humano de trabajo se resuelve de manera interna, con la finalidad de proteger la integridad del club ante la opinión pública. En cualquier caso, según sus propias palabras, esa cuestión no se asomó en Alianza Lima.

“Voy a ser bien claro. Las cosas que pasan dentro del camerino nunca voy a decirlas, porque se resuelven dentro. Después lo que pase dentro del campo se resuelven ahí. Nunca tuvimos ningún roce o problema; al contrario, siempre fue todo buena vibra. Todo se resolvió internamente, no tiene que ventilarse”, aclaró.

Por último, frente a la consulta relacionada a la capitanía fue enfático: “La cinta ni me la mencionen, porque no juega un rol. Los once que están dentro del campo son capitanes. Uno se encarga del arco; después hay una línea de cuatro que se encarga de cubrir la defensa; después la línea de volantes que se encarga de cubrir el medio y después el ataque que se encarga de hacer los goles. Los que están se encargan de dar comentarios, todos somos líderes”.

Barcos y Guerrero, los longevos goleadores de Alianza Lima. - Crédito: PEDRIXRAW

Suertes diferentes

A pesar de su condición de ídolo y goleador, Hernán Barcos ha quedado fuera de la planificación de Alianza Lima para el 2026. La decisión pasó por el plano institucional, argumentando que la avanzada edad del ‘Pirata’ suponía un problema en la nueva hoja de ruta que se perfila en La Victoria.

Más que dolido por ese alejamiento injustificado, HB9 se refugió en el cariño de los miles de simpatizantes aliancistas que siempre le demostraron una devoción pura. Seguirá en su camino la actividad futbolística, aunque tan solo por un año más. Su destino inminente, al parecer, será el modesto FC Cajamarca.

Los 'blanquiazules' entonaron cánticos y gritaron mensajes al 'Pirata'.