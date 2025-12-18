Perú Deportes

Rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la primera fase del torneo

Tras el sorteo que realizó la Conmebol, los ‘blanquiazules’ conocieron a quién enfrentarán en la fase 1 del torneo internacional. Conoce todos los detalles

La Conmebol realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026 la mañana del jueves 18 de diciembre, y Alianza Lima conoció a su rival en la primera etapa del torneo internacional. Los ‘blanquiazules’ quedaron como Perú 4 y eso les dio el cupo de la Fase 1, misma instancia con la que arrancó la temporada 2025.

El equipo de Pablo Guede arrancará contra 2 de Mayo de Paraguay en dos encuentros de ida y vuelta. El primer cotejo se llevará en cabo en tierras guaraníes y se determinará al ganador de la llave en el estadio Alejandro Villanueva.

El máximo ente del fútbol Sudamericano programó los choque es la semana del 4 al 11 de febrero del próximo año. Todavía no estipuló fecha exacta, pero se dará a conocer en los próximos días.

El primer reto del técnico argentino será vencer al cuadro paraguayo para mantenerse en carrera, tiene la valla alta por la histórica participación que hizo los ‘íntimos’ con Néstor Gorosito: llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

¿Quién es el 2 de Mayo de Paraguay?

2 de Mayo es apodado ‘El Gallo Norteño’, es un club de fútbol de Pedro Juan Caballero,Paraguay, que forma parte de la Primera División. En la campaña correspondiente al Torneo Clausura 2025, el equipo logró ocupar posiciones destacadas en la tabla, impulsado por futbolistas como Marcelo Acosta y Rodrigo Ruiz Díaz. El plantel combina experiencia con jóvenes promesas y disputa sus partidos como local en el estadio Río Parapití.

Por primera vez en su historia, un conjunto paraguayo participará en el principal certamen continental, luego de obtener la clasificación bajo la denominación de Paraguay 4.

Disputa sus partidos en condición de local en el estadio Río Parapití, también denominado ‘Monumental Albiceleste’, que cuenta con una capacidad para 25 mil personas.

Posible rival de Alianza Lima si clasifica a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la Copa Libertadores 2026, también determinó los cruces en la segunda fase del torneo internacional. Sporting Cristal está en esa nómina y su rival saldrá de la llave entre Alianza Lima vs 2 de Mayo de la primera etapa.

El ganador se medirá con los ‘celestes’ y podría darse un choque entre peruanos si los ‘blanquiazules’ logran clasificar. Aunque las fechas precisas para los encuentros de ida y vuelta no han sido confirmadas, se informó que ambos partidos tendrán lugar durante la semana del 19 al 26 de febrero.

