Guillermo Enrique confesó tenso cruce con Paolo Guerrero, reveló indisciplinas en Alianza Lima y no descartó jugar por Universitario

Alianza Lima inició su plan de reestructuración tras quedar como Perú 4 de cara a la Copa Libertadores 2026. Anunció salidas significativas como la de Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Ricardo Lagos, Guillermo Enrique, entre otros. Y justamente, el defensa argentino decidió romper su silencio y dio detalles de su partida de Matute.

El lateral derecho reveló los motivos que no le permitieron seguir con la camiseta ‘blanquiazul’ y dejó en claro que su alejamiento no fueron por las lesiones que sufrió durante la temporada.

“El paso mío por Alianza, desde el principio hasta los últimos meses, fue excepcional porque competí en copas internacionales y en la Liga; la verdad que he hecho trabajos muy buenos en casi todos los partidos. Así que nada, muy contento y feliz y, obviamente, agradecido. El tema de la relación de contrato no tiene que ver con las lesiones. Profesionalismo, el cuidado mío, haciendo terapia doble. Y no creo que pase por un tema de lesiones, sino que pasa por un tema de que el club ha decidido no renovarme; el club ha decidido traer jugadores en la posición que ocupaba yo”, apuntó el jugador en conversación con TV Perú Deportes.

La revelación de Guillermo Enrique sobre su continuidad en Alianza Lima para el 2026

Tenso cruce entre Guillermo Enrique y Paolo Guerrero en Alianza Lima

Guillermo Enrique confesó que tuvo un fuerte enfrentamiento con Paolo Guerrero en Alianza Lima, pero aseguró que no fue tan grave como se filtró en la prensa deportiva. El argentino puntualizó que el tema como el ‘Depredador’ fue resuelto y todo quedó en la cancha.

“Bueno, salía a descartar esos rumores por un tema de cuidar la imagen mía y de Paolo. Es una persona que yo respeto demasiado en lo futbolístico y en lo personal también, porque es una gran persona; conmigo siempre se llevó bien. Y justamente sí tuvimos ese cruce, que directamente no fue así como salieron a exagerar colegas tuyos, periodistas, diciendo que nos fuimos a los golpes, que nos peleamos mal. Lo agrandaron totalmente eso. Al siguiente día, nosotros nos acercamos los dos, hablamos como dos personas civilizadas, dos personas prácticamente muy respetuosas. Nos dimos un abrazo y al momento nos estábamos cargando otra vez, abrazándonos. Nosotros los jugadores somos así. Hablar de Paolo no es por quedar bien con él, ni porque hablar de Paolo, de Paolo es en Perú y en Alianza, es un referente enorme”, añadió.

Los dos jugadores sostuvieron un enfrentamiento durante un entrenamiento. (Palabra de hincha)

Guillermo Enrique reveló indisciplinas en Alianza Lima

El defensa argentino contó que las indisciplinas le terminaron pasando factura a Alianza Lima: “En ese caso, en Alianza se habló casi prácticamente todo el año de esas situaciones, de esos videos, de esos jugadores que han salido en juergas, salido en fiestas y eso; ha salido todo el año. Son cosas que no se podían controlar; era obvio que iba a salir y más en Perú”.

También marcó distancias sobre verse involucrado en alguna indisciplina durante su estadía en Matute: “Cada jugador sabe lo que hace, cada jugador sabe cómo tiene que ser profesionalmente afuera y adentro. Después, es la vida de cada uno, cómo la lleva en su momento. Yo no te voy a decir que yo no he tenido actitudes antideportivas. No me gustan porque no soy un chico al que le guste andar de juerga o salir de fiesta y eso. Ojalá Dios quiera lo puedan cambiar; ojalá Dios quiera Alianza el año que viene pueda ser un club más distinto de lo que fue hoy”.

Guillermo Enrique celebrando su primera anotación con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

¿Guillermo Enrique recibió oferta de Universitario?

El defensa se refirió sobre los rumores de un posible interés de Universitario de Deportes y Sporting Cristal. También mostró su contundente posición de ponerse la camiseta de la ‘U’ o mudarse al Rímac.

“La verdad, yo no estoy totalmente sabiendo cómo se va a escapar. Mi representante se está moviendo con esos temas y si da la posibilidad de ir a Sporting Cristal o algún otro equipo en la U, bienvenido sea. No se le cierra las puertas a nadie. Es como salen a declarar a muchos jugadores también. No se le cierra la puerta a nadie”, declaró el jugador de 25 años.

Eso sí, Guillermo Enrique expresó su deseo de volver a Matute en un futuro: “Yo he hablado con Franquito, el hijo de Franco Navarro, he hablado y le he manifestado, le digo: Yo sé que en algún momento volveré; ojalá pueda volver, ojalá me puedan permitir tener esa revancha de seguir jugando en Alianza, porque era lo que yo quería”.

