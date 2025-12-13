La multitudinaria despedida de hinchas de Alianza Lima a Hernán Barcos: El ‘Pirata’ dio emotivo mensaje en su restaurante

El 'Pirata' agradeció el cariño de la gente 'blanquiazul'. (Grace Nole)

El viernes 12 de diciembre, los hinchas de Alianza Lima se organizaron para asistir a La Porteña, restaurante de Hernán Barcos, y despedirse del máximo goleador extranjero de la historia de su club. Un día atrás, la institución ‘victoriana’ comunicó la salida del ‘nueve’ por decisión de la directiva.

Cerca de las 8 de la noche en el centro de Miraflores, exactamente en la calle Enrique Palacios, fueron llegando los fanáticos ‘íntimos’ al local de ‘Pirata’ -desde niños cargados en brazos hasta ancianos- con la ilusión de compartir un momento con su ídolo.

Se formó un tumulto a las afueras de La Porteña. La primera señal de ‘HB9′ fue desde su balcón. Un saludo a lo lejos que animó el ambiente y aumentó las esperanzas de los simpatizantes de tener más cerca al futbolista de 41 años.

Pasaron los minutos, había más gente, y Barcos asomó por la puerte principal de su restaurante. Esto desató el frenesí del pueblo aliancista, el cual comenzó a entonar cánticos: “El goleador, el goleador”, “Barcos no es gallina, Barcos es corazón”, y entre otros más.

No faltaron las palabras de agradecimiento a lo lejos: “Gracias Barcos por todos los goles”, “Me hiciste feliz”, “Una vez Alianza, siempre de Alianza” y más frases, las cuales demostraban el gran cariño que se formó y traspasó las canchas de fútbol.

Los 'blanquiazules' entonaron cánticos y gritaron mensajes al 'Pirata'.

Ahora, era el turno de Hernán, de dirigirse a los hinchas. Todos guardaron silencio para escucharlo. "Más que los goles, lo importante es el respeto por la camiseta y dejar todo en cada partido. Esa imagen, el profesionalismo y la disciplina representan a todos ellos. Estoy muy agradecido de que estén acá. Siento una alegría inmensa. Hace semanas que, con mi familia, estamos sufriendo porque nos tenemos que ir, pero también sabemos que ese amor es mutuo y no va a desaparecer de un día para otro”, apuntó.

Asimismo, ‘HB9′ eligió el momento con el que se queda de todas las cinco temporadas que vivió en Matute: "El día de la llegada hubo incertidumbre de todos, de saber a qué venía este viejo. Y acá estamos, este viejo vino a hacer historia“.

Después de brindar su discurso, el ‘Pirata’ se tomó el tiempo de tomarse fotos con todos los presentes y también autografiar sus camisetas. Es más, algunos hinchas pidieron que el delantero argentino alce en brazos a sus bebés. Él accedió muy contento ante la solicitud de la gente.

Hernán Barcos atendió a los hinchas de Alianza Lima y se tomó fotos con cada uno de ellos.

El futuro de Hernán Barcos

Tras anunciar su salida, Hernán Barcos evaluó opciones en otros equipos y mantuvo conversaciones con Sport Boys, aunque no llegaron a un acuerdo. Luego surgió la chance de unirse a FC Cajamarca, club recién ascendido a la primera división peruana. Las negociaciones avanzaron rápido y están cerca de cerrarse, con una propuesta salarial competitiva.

A sus 41 años, Barcos continuaría su carrera en el conjunto cajamarquino, donde además de ser delantero, asumiría el rol de asesor deportivo para adquirir experiencia en la gestión. El técnico Carlos Silvestri valoró su perfil dentro y fuera de la cancha. Con su etapa en Alianza concluida, el ‘Pirata’ quedaría habilitado para incorporarse a su nuevo equipo, iniciando así el que podría ser su último desafío como jugador profesional.