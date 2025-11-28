Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”

Carlos Desio centró su atención en la recuperación de Christian Cueva durante su etapa como técnico de Cienciano. - Crédito: Difusión

Carlos Desio está dolido. El entrenador argentino tenía todo listo para ejecutar una nueva estrategia en Cienciano de cara a la Liga 1 2026. Sin embargo, de una manera sorprendente, los directivos del club ‘imperial’ decidieron apartarlo del proyecto cuando la idea principal era cerrar filas con su comando técnico.

La noticia de su alejamiento permanente llegó antes del enfrentamiento de final de temporada contra Ayacucho FC —que acabó con un triunfo ajustado por parte de los cusqueños— y si bien quedó impactado, evitó que cualquier tipo de emoción nublase su juicio a la hora de que sus subordinados iniciasen acciones.

Una vez concluido el envite, que consumó el descenso de los ‘zorros’, la prensa lo abordó y cuestionó su continuidad. Frente a ese escenario, Carlos Desio no pudo contener la desazón. "Yo puse la cara por el club, acepté venir porque era una vidriera importante para dar un paso en mi carrera“, mencionó.

“Tuve la oportunidad de irme a otro club del extranjero y decidí quedarme, porque lo que teníamos arreglado era que el año que viene yo podía armar un equipo con jugadores de mis características o del sistema que yo pueda jugar. Obviamente que las palabras se las lleva el viento si no hay nada firmado", añadió.

Al profesional argentino, en un principio de gestión, le costó más de la cuenta organizar el plantel, dado que había heredado un grupo ya constituido. Aun así, aplicó una metodología importante que, además, permitió el alza del ‘10′ de Perú al tiempo que otros puntuales se vieron beneficiados y así partieron a otros clubes.

“No tuve la posibilidad de armar el equipo, pero yo veía que había buenos jugadores y los consolidamos. Hicimos resurgir a Christian [Cueva], que no estaba pasando un buen momento. Después, cuando haces una buena campaña vienen los equipos grandes y la tentación es buena porque son equipos con mucha vidriera”, cerró.

