Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los protagonistas del Clásico del Sur vienen con realidades opuestas marcadas en la última jornada. Tomi Martínez, dispuesto a hacer jugar a los suyos. Al frente intentará contenerlo Maxi Amondarain

Renzo Galiano

Renzo Galiano

00:33 hsHoy

¡Arrancó el partido! Melgar y Cienciano protagonizan el clásico del sur en el estadio la UNSA de Arequipa por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

00:22 hsHoy

Alineaciones confirmadas

Melgar: Cáceda; Lazo, Barrios, Deneumostier, González; Orzán, Tandazo, D’Arrigo, Guzmán; Quagliata, Cuesta.

Cienciano: Barrios; Valoyes, Amondarain, Torrejón, Galeano; Aguirre, Neira, González, Hohberg; Da Silva, Garcés.

Once de Melgar ante Cienciano
Once de Melgar ante Cienciano por Torneo Clausura de Liga 1 2025.
Once de Cienciano ante Melgar
Once de Cienciano ante Melgar por Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
15:56 hsAyer

Melgar se alista para el Clásico

Con Bernardo Cuesta como rostro ilustre, FBC Melgar ha quedado preparado para su nuevo enfrentamiento contra Cienciano, en Arequipa.

Bernardo Cuesta, rostro ilustre para
Bernardo Cuesta, rostro ilustre para el Clásico del Sur. - Crédito: FBC Melgar
15:55 hsAyer

¡Día de partido! Cienciano vs Melgar juegan hoy, jueves 2 de octubre, en el estadio Monumental de la UNSA, por el Clásico del Sur del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

06:56 hsAyer

Así llega Melgar

FBC Melgar afronta una etapa marcada por la irregularidad en su desempeño, situación que no se ha revertido con la llegada de Juan Reynoso como director técnico.

En el periodo reciente, el club únicamente ha conseguido un triunfo destacado: la victoria 6-1 sobre Los Chankas, resultado logrado con una sobresaliente actuación goleadora de Bernardo Cuesta.

Tras ese encuentro, Melgar registró un empate 1-1 frente a Comerciantes Unidos jugando como visitante. La situación se vuelve más delicada considerando que, de no consolidar una victoria en condición de local en el próximo Clásico del Sur, el equipo podría enfrentar complicaciones en la tabla.

El Berni vivió un momento único al anotarle a Los Chankas, en Arequipa. | VIDEO: FBC Melgar
06:56 hsAyer

Así llega Cienciano

Cienciano atravesó un periodo de dificultad luego de caer en un pequeño bache de dos partidos sin lograr la victoria, situación agravada por la eliminación sufrida en la Copa Sudamericana 2025 ante el Club Bolívar.

Este traspié generó un clima de insatisfacción en la hinchada ‘imperial’, que comenzó a expresar dudas sobre la labor del entrenador Carlos Desio, a pesar de que su rendimiento había sido correcto durante la fase final del Apertura 2025.

En este contexto, la más reciente victoria conseguida por Cienciano, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, frente a Alianza Lima otorgó un impulso moral sustancial al equipo. La importancia del resultado radica en que permitió restaurar la confianza del plantel y la afición.

Los 'blanquiazules' cayeron 2-1 en Cusco y se alejan de los primeros lugares. (Video: L1MAX)
06:56 hsAyer

Precio de entradas del Melgar vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

- Palco Dominó: S/210 (venta online) y S/212 (venta asesorada)

- Butaca central: S/130 (venta online) y S/132 (venta asesorada)

- Butaca lateral: S/130 (venta online) y S/132 (venta asesorada)

- Occidente: S/65 (venta online) y S/67 (venta asesorada)

- Occidente CONADIS: S/45 (venta online) y S/47 (venta asesorada)

- Occidente niño: S/40 (venta online) y S/42 (venta asesorada)

- Oriente: S/40 (venta online) y S/42 (venta asesorada)

- Oriente CONADIS: S/28 (venta online) y S/30 (venta asesorada)

- Oriente niño: S/24 (venta online) y S/26 (venta asesorada)

- Sur: S/20 (venta online) y S/22 (venta asesorada)

- Sur CONADIS: S/14 (venta online) y S/16 (venta asesorada)

- Sur niño: S/12 (venta online) y S/13 (venta asesorada)

- Norte visita: S/20

06:56 hsAyer

A qué hora se enfrentan Melgar vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

El partido se iniciará a las 19:30 horas de Perú en el estadio Monumental de la UNSA. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Ecuador y Colombia; a las 20:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 21:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

06:56 hsAyer

Dónde ver Melgar vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

El encuentro será transmitido a través de L1MAX, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que forma parte de la oferta de operadores como Best Cable, Claro, DirecTV, Win, entre otros.

También, la programación del choque puede seguirse mediante la aplicación de pago Liga 1 Play, a la que los aficionados acceden con una suscripción mensual o anual.

Por otro lado, la website Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del Clásico del Sur, incluyendo la previa, el relato minuto a minuto, los goles, las jugadas relevantes y todos los detalles del partido.

