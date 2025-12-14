Dónde ver final del Mundial de Clubes de vóley 2025 HOY: canal TV online del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene

Dónde ver la final del Mundial de Clubes de vóley 2025: canal TV online del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene.

Savino Del Bene Scandicci y Prosecco DOC Imoco Conegliano protagonizarán hoy, domingo 14 de diciembre, la final del Mundial de Clubes de vóley 2025. Este compromiso que definirá al campeón de la presente edición del certamen organizado por la FIVB arrancará a las 14:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Mercado Livre Arena, situado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

¿Dónde ver este histórico partido? DirecTV pasará por su señal este enfrentamiento entre los cuadro italianos, además, lo emitirá por su plataforma de streaming llamada DGO. Por otro lado, VBTV, como a lo largo de todo el campeonato, llevará las acciones de este choque a las pantallas de todo el mundo.

Cómo llegan a esta final

Scandicci avanzó sin inconvenientes a esta fase del torneo, liderando el Grupo A con puntaje ideal tras superar en sus tres partidos a Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil, Alianza Lima de Perú y Zhetysu VC de Kazajistán. Además, no perdió ni un solo set durante esta instancia.

En la semifinal, el equipo italiano derrotó a Dentil Praia Clube, segundo del Grupo B, con un marcador de 3-0 y parciales de 25-23, 26-24 y 25-19. Ekaterina Antropova destacó nuevamente al anotar 20 puntos.

Por su lado, Imoco Conegliano avanzó como líder del Grupo B, consiguiendo puntaje perfecto tras vencer a Dentil Praia Clube de Brasil, Orlando Valkyries de Estados Unidos y Zamalek Sporting Club de Egipto. En todos sus encuentros de la primera ronda, ganó 3-0, igualando el desempeño de Scandicci.

En semifinales, enfrentó a Osasco São Cristóvão Saúde, que le arrebató un set. El equipo italiano cayó en el primer parcial (25-21), pero luego reaccionó y superó a su oponente con parciales de 25-23, 25-16 y 25-16. Gabi Guimarães fue determinante en la recuperación, anotando 18 puntos.

Imoco jugará su segunda final consecutiva en el Mundial de Clubes de vóley. En la edición anterior, llegó a la instancia decisiva ante Tianjin Bohai Bank de China, imponiéndose 3-0 (21-25, 15-25 y 20-25) como visitante. Buscará repetir ese logro frente al equipo liderado por Antropova.

Gabi y compañía buscarán el bicampeonato en el Mundial de Clubes de vóley 2025.

Horarios del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene

Este decisivo partido está programado para las 14:30 horas de Perú, a las 16:30 horas de Brasil y a las 20:30 horas de Italia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 13:30 horas de México; a las 14:30 horas de Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia; a las 15:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 16:30 horas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Dónde ver la final del Mundial de Clubes de vóley 2025 en Perú

DirecTV Sports tendrá la transmisión exclusiva de la final del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 para Perú y el resto de Sudamérica. El evento también estará disponible en DGO, la plataforma de streaming accesible desde computadoras y dispositivos móviles.

Como opción adicional, VBTV, el servicio de streaming oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), ofrece acceso total al certamen mediante una suscripción mensual de 9,99 dólares, permitiendo ver los partidos en cualquier dispositivo con conexión a internet.

Partido por el podio

Dentil Praia Clube y Osasco São Cristóvão Saúde, ambos equipos de Brasil, disputarán el tercer lugar del Mundial de Clubes de vóley 2025. El encuentro se jugará el domingo 14 de diciembre en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, con inicio previsto para las 11:00 horas, según el horario de Perú.