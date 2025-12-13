Perú Deportes

Resultados de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley 2025: así quedaron los partidos

Arrancaron las semifinales entre Savino Del Bene, Dentil Praia, Imoco Conegliano, y Osasco. Solo dos podrán acceder a la gran final de la cita mundialista. Entérate todos los detalles

La ronda de grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025 concluyó en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu de São Paulo, Brasil, tras tres días de duelos entre los clubes más destacados a nivel internacional. Una vez cerrada esta fase, quedaron establecidos los emparejamientos de semifinales que se disputarán hoy, sábado 13 de diciembre, cita que genera gran expectativa entre los seguidores de la disciplina.

Cuatro equipos avanzaron con aspiraciones de lograr el título en la capital paulista. Por el Grupo B, obtuvieron la clasificación el Prosecco DOC Imoco Conegliano de Italia, campeón vigente, y el Dentil Praia Clube de Brasil. Imoco buscará revalidar su corona, ya que en la temporada anterior se consagró frente al Tianjin Bohai Bank de China en la final.

En el Grupo A se repitió la presencia de clubes italianos y brasileños en la próxima etapa. Savino Del Bene Scandicci, líder indiscutible, garantizó su pase tras imponerse tres a cero en todos sus compromisos, confirmando ese dominio con la victoria sobre Alianza Lima en el cierre del grupo. El último cupo fue para Osasco, anfitrión del certamen, que se ubicó en el segundo lugar de la serie y buscará sorprender en las semifinales.

Resultados y programación de las semifinales del Mundial de Clubes

Las semifinales quedaron conformadas con el avance de los dos equipos más destacados de cada grupo, lo que generó enfrentamientos directos entre representantes de Italia y Brasil, naciones históricamente dominantes en el vóley internacional. Desde la organización del campeonato, se publicó de manera oficial el cronograma de partidos que determinará a los finalistas del torneo.

Ambos partidos tendrán como escenario el Mercado Livre Arena de São Paulo, presentando enfrentamientos entre equipos de Europa y Sudamérica que aspiran a conseguir un puesto en la gran final, en lo que se anticipa como un espectáculo de máxima calidad deportiva.

  • Savino Del Bene Scandicci (ITA) vs. Dentil Praia Clube (BRA) - 11:00 horas de Perú
  • Prosecco DOC Imoco Conegliano (ITA) vs. Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)- 14:30 horas de Perú
Dónde ver las semifinales del Mundial de Clubes 2025

La cobertura en directo de las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 estará en manos de DirecTV Sports, responsable exclusivo de la transmisión para Perú y el resto de Sudamérica. Además, los aficionados tendrán la opción de seguir los partidos a través de DGO, la plataforma de streaming de la compañía, disponible tanto en computadoras como dispositivos móviles.

Por otro lado, los encuentros también se podrán ver mediante VBTV, el servicio oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que ofrece acceso total al torneo por una suscripción mensual de 9,99 dólares y permite reproducir la señal en cualquier dispositivo con conexión a internet.

Final del Mundial de Clubes 2025: día y hora confirmado

El desenlace del Mundial de Clubes de Vóley 2025 está programado para este domingo 14 de diciembre, cuando la final se juegue a partir de las 14:30 horas. Ese mismo día, el encuentro por el tercer puesto se llevará a cabo más temprano, a las 11:00 horas (hora de Perú). Con estos partidos concluirá una nueva edición del principal certamen internacional de voleibol de clubes.

