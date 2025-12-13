Final del Mundial de Clubes de vóley 2025: día, hora y canal TV del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene.

El Mundial de Clubes de vóley 2025 está cerca de culminar después de varios días de mucha emoción. Este sábado 13 de diciembre se disputaron las semifinales y se definieron a los dos finalistas de la presente edición: Savino Del Bene Scandicci y Prosecco DOC Imoco Conegliano se enfrentarán por el tan ansiado trofeo.

Scandicci no tuvo problemas para meterse a esta etapa del torneo. Fue primero del Grupo A con puntaje perfecto, ganando sus tres compromisos ante Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil, Alianza Lima de Perú y Zhetysu VC de Kazajistán. Lo más sorpresivo es que no cedió ningún set.

Después, en la semifinal, el conjunto italiano hizo lo propio ante Dentil Praia Clube, que venía de quedar segundo en el Grupo B. Lo superó 3-0 con los siguientes parciales: 25-23, 26-24 y 25-19. Su máxima estrella Ekaterina Antropova volvió a ser figura con 20 puntos.

Ekaterina Antropova es la máxima anotadora de Savino Del Bene Scandicci con 71 puntos en cuatro partidos.

Por su parte, Imoco Conegliano avanzó como primero en el Grupo B y también lo hizo con puntaje perfecto, venciendo a Dentil Praia Clube de Brasil, Orlando Valkyries de Estados Unidos y Zamalek Sporting Club de Egipto. Al igual que Scandicci, se impuso 3-0 en todos sus compromisos de la primera etapa.

En semifinales, se topó con Osasco São Cristóvão Saúde, el cual le robó un parcial. El conjunto italiano se vio sorprendido en el primer set (25-21), pero después despertó superando a su rival de turno con mucha jerarquía (25-23, 25-16 y 25-16). El papel de Gabi Guimarães fue fundamental para la remontada, pues hizo un total de 18 puntos.

Imoco disputará su segunda final consecutiva en el Mundial de Clubes de vóley. En la temporada pasada, alcanzó dicha etapa y se enfrentó con Tianjin Bohai Bank de China, al cual venció con un contundente 3-0 ( 21-25, 15-25 y 20-25) en condición de visitante. Ahora, intentará repetir el desenlace ante la escuadra de Antropova.

El cuadro italiano disputará su segunda definición consecutiva en este torneo.

Día, hora y canal TV de la final Scandicci vs Imoco Conegliano

De acuerdo a la página oficial de la FIVB, Savino Del Bene Scandicci y Prosecco DOC Imoco Conegliano se enfrentarán este domingo 14 de diciembre a las 14:30 horas de Perú en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, situado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

DirecTV Sports transmitirá en exclusiva la final del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 para Perú y toda Sudamérica. Los espectadores también podrán acceder a la transmisión por DGO, la plataforma de streaming de la compañía, disponible en computadoras y dispositivos móviles.

Otra alternativa es VBTV, el servicio oficial de streaming de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que brinda acceso completo al torneo por una suscripción mensual de 9,99 dólares y permite ver la señal en cualquier dispositivo con internet.

Programación de la final del Mundial de Clubes de vóley 2025.

Programación del partido por el tercer lugar

Los dos cuadros brasileños, Dentil Praia Clube y Osasco São Cristóvão Saúde, se enfrentarán para definir el último lugar del podio del Mundial de Clubes de vóley 2025. El partido por el tercer puesto de la competición también está programado para el domingo 14 de diciembre y tendrá como escenario el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, sin embargo, arrancará a las 11:00 horas (horario peruano.