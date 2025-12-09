Sporting Cristal vs Cusco FC: día, hora y canal TV de la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025

El pase de Sporting Cristal a la final de los ‘play offs’ de la Liga 1 2025 se selló tras un emocionante encuentro ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Tras noventa minutos intensos y un empate por 3-3 para cada lado, la definición quedó en manos de la tanda de penales.

Allí, el equipo dirigido por Paulo Autuori aseguró su victoria con un marcador de 5 a 4, aprovechando el error de Sergio Peña, único en fallar su remate por los ‘blanquiazules’.

El protagonismo recayó en Martín Távara, responsable de los tres goles de los rimenses, incluido uno en tiempo añadido que evitó la derrota. Por el lado de los victorianos, Eryc Castillo convirtió dos veces y Paolo Guerrero sumó un tanto justo antes del descanso.

Los ‘cerveceros’ disputarán el segundo lugar con Cusco FC en finales de ida y vuelta. Solo uno podrá quedar como Perú 2 para la Copa Libertadores 2026; es decir, irá a la fase de grupos del torneo internacional y obtendrá el cuantioso premio de 3 millones de dólares por parte de la Conmebol.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en Matute y pasaron a la final, donde ya espera Cusco FC. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal vs Cusco FC: día y hora de la primera final de la Liga 1 2025

La primera final de los ‘play offs’ de la Liga 1 2025 se jugará este miércoles 10 de diciembre en el estadio Nacional. El horario establecido es a las 20:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) el pitazo inicial será a las 21:00 horas.

Para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el partido se iniciará a las 22:00 horas, y en México está programado para las 19:00 horas. En territorio español, la transmisión será a las 02:00 horas del día siguiente.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Cusco FC

El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará en el estadio Nacional, con transmisión en directo a través de L1 Max, señal accesible para los usuarios de DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Como alternativa, los hinchas pueden optar por Liga 1 Play, la plataforma digital que brinda acceso bajo suscripción mensual, según el plan seleccionado.

Además, el medio Infobae Perú contará con una cobertura dedicada en su página web: antes, durante y después del partido ofrecerá actualizaciones minuto a minuto, información de contexto y declaraciones de los protagonistas del duelo.

¿Quedan entradas para Sporting Cristal vs Cusco FC en el estadio Nacional?

Los ‘cerveceros’ pusieron a la venta las entradas y los hinchas podrán alentar al equipo de sus amores a través del portal de Joinnus.

- Sur: S/. 22.90 soles

- Oriente Baja Lateral Norte: S/. 32.90 soles

- Oriente Alta Lateral Norte: S/. 29.90 soles

- Oriente Baja Lateral Sur: S/. 32.90 soles

- Oriente Alta Lateral Sur: S/. 29.90 soles

- Oriente Alta Central: S/. 45.90 soles

- Oriente Baja Central: S/. 45.90 soles (AGOTADO)

- Occidente Baja Lateral Norte: S/. 69.90 soles

- Occidente Intermedia Lateral Norte: S/. 74.90 soles

- Occidente Alta Lateral Norte: S/. 59.90 soles

- Occidente Baja Lateral Sur: S/. 69.90 soles

- Occidente Intermedia Lateral Sur: S/. 74.90 soles

- Occidente Alta Lateral Sur: S/: 59.90 soles

- Occidente Alta Central: S/. 79.90 soles

- Occidente Baja Central: S/. 89.90 soles (AGOTADO)

- Occidente Intermedia Central: S/. 99.90 soles (AGOTADO)

- Occidente Baja Central: S/. 129.90 soles (AGOTADO)

