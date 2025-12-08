Perú Deportes

El presidente de Aliancistas del Perú aprueba la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: “Se ha tomado la decisión adecuada”

Jorge Zúñiga compartió su frustración por la manera en cómo ‘Pipo’ asumió los mandos del club del pueblo a lo largo del año. “Me dejaba muchos vacíos, especialmente en la conformación del equipo”, manifestó

El presidente de la agrupación Aliancista por el Perú dio el visto bueno al cese de funciones del profesional argentino bajo los mandos de Alianza Lima. | VIDEO: TV Perú

Aunque, en un principio, hubo una sonada unanimidad en Alianza Lima por renovarle a Néstor Gorosito su contrato laboral por un periodo más, la avergonzante derrota a manos de Sporting Cristal —en una inefable ronda de penales suscitada en el estadio Alejandro Villanueva— se lo llevó por delante, configurando un cese intempestivo de funciones que, ahora, deberá resolverse desde el ámbito de la legalidad.

La determinación, tanto obligada como celebrada por la fanaticada ‘íntima’, ha recibido el visto bueno de Jorge Zúñiga, presidente de la agrupación Aliancistas por el Perú, quien lamentó la irregularidad del ‘Pipo’ al tiempo que solicitó a un nuevo adiestrador con un corte distinto e involucrado a una estrategia de largo periodo en La Victoria.

Néstor Gorosito dirigió un periodo entero a Alianza Lima.

Los errores no se pueden sostener, hay que rectificarlos. Entonces, hoy en día, se ha tomado la decisión adecuada, en el sentido de que se requiere otro perfil de técnico. Un perfil de técnico muy distinto al del profesor Gorosito; uno de un entrenador que nos permita sostener a largo plazo un proyecto tal cual lo tienen otros clubes de la liga local”, externó a TV Perú.

“Estaba esperándose que los resultados del torneo, que ha sido un especial porque ha tenido cierto éxito en eventos internacionales, [hubiese mejoría], pero bueno al final en el torneo nacional no ha sido lo que todo el pueblo aliancista esperaba”, continuó.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en Matute y pasaron a la final, donde ya espera Cusco FC. (Video: L1MAX)

“A mí me dejaba muchos vacíos, especialmente, en el tema de la conformación del cuadro al momento de enfrentar los partidos, Obviamente algo que para mí, como muchos, es injustificable perder puntos en casa. Era injustificable que le ganemos a Boca Juniors en La Bombonera y tengamos empates con equipos de menor jerarquía que un equipo campeón de la Libertadores en reiteradas oportunidades”, cerró Zúñiga.

Con el adiós consumado de Néstor Gorosito, la asignatura inmediata de la Gerencia Deportiva, que también se encuentra en una severa evaluación, es hallar de inmediato a un nuevo sucesor con mayores pergaminos. Nombres hay varios, como el de Ricardo Gareca por ejemplo, pero no un consenso definitivo.

Néstor Gorosito no sigue en Alianza Lima tras derrota ante Sporting Cristal

