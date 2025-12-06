Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Luego de igualar 1-1 en el Nacional, ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ definen al clasificado a la final, donde espera Cusco FC. Conoce cómo ver este encuentro en vivo

Guardar
Alianza Lima vs Sporting Cristal:
Alianza Lima vs Sporting Cristal: dónde ver semifinal vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025.

Alianza Lima y Sporting Cristal se vuelven a enfrentar hoy, sábado 6 de diciembre, como parte de la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. Este nuevo choque iniciará a las 20:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva, que solo contará con la presencia de la hinchada local, es decir, la ‘blanquiazul’.

¿Dónde ver la semifinal vuelta? L1 Max y Liga 1 Play se encargarán la transmisión de este clásico. También, podrás seguir todos los goles, incidencias, detalles y más mediante el vivo de Infobae Perú en su página web.

En la primera semifinal, ‘íntimos’ y ‘celestes’ no se sacaron ventaja al igualar 1-1 en el estadio Nacional de Lima. La escuadra dirigida por Paulo Autuori consiguió romper la paridad con un gol de penal de Martín Távara luego de una falta de Jesús Castillo contra Leandro Sosa.

Pero, en la previa tuvo una ocasión inmejorable en los pies de Felipe Vizeu para colocar el primero en el cotejo. Lastimosamente para el pueblo ‘cervecero’, el delantero brasileño cometió un ‘blooper’ resbalándose por el mal estado de la cancha y fallando el tanto, a pesar de estar solo frente al arco.

Esa acción le costó caro a Cristal, ya que Alianza empataría el compromiso a los 82 minutos a través de Hernán Barcos, quien ingresó en reemplazo de Paolo Guerrero. La pelota le llegó al ‘Pirata’ en el punto de penal durante un tiro de esquina y como de costumbre no perdonó, mandándola a guardar con un sutil toque.

De esta manera, se mantuvo la igualdad y todo se definirá este sábado 6 en Matute. En caso de mantenerse el empate durante los 90 minutos, no habrá tiempo extra, de frente las dos escuadras irán a la tanda de penales, en la cual el que falle menos, se meterá a la final, donde aguarda Cusco FC.

Empate 1-1 en el Estadio Nacional. Todo se define en la vuelta. (Video: L1MAX)

Horarios del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Este clásico decisivo está pactado para arrancar a las 20:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 21:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 22:00 horas de Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil.

Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal: semifinal vuelta

L1 Max transmitirá de manera exclusiva el Alianza Lima vs Sporting Cristal. Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y entre otras más. Además, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, que es de paga y consta de planes mensuales como anuales.

Por otro lado, Infobae Perú hará la previa y el minuto a minuto de esta semifinal vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025. Todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en su página web. No te lo puedes perder.

Posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

Temas Relacionados

Alianza LimaSporting CristalLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito y Paulo Autuori ultiman sus mejores variantes para la revancha en La Victoria. Revisa aquí cómo formarían ambos equipos en este duelo decisivo

Alineaciones de Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Tras el empate de la ida, todo se define en Matute, en busca de la final frente a Cusco FC, con el que pelearán el cupo de Perú 2 a la próxima Copa Libertadores. Revisa los horarios del cotejo

A qué hora juega Alianza

Perú perdió 3-2 ante Venezuela: resumen del triunfo ‘vinotinto’ en el duelo de vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

La ‘bicolor’ cayó frente a su par venezolano en la final adelantada. Las dos escuadras disputarán la medalla de oro este domingo. Revive las todas las incidencias del partido que se realizó en el coliseo Eduardo Dibós

Perú perdió 3-2 ante Venezuela:

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV de la final de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

La selección sub 19, comandada por Antonio Rizola, volverá a enfrentar a la ‘vinotinto’, pero esta vez por la medalla de oro en el certamen continental

Perú vs Venezuela: día, hora
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
La historia descartada de “Zootopia”:

La historia descartada de “Zootopia”: un mundo retorcido donde la coneja Judy no iba a ser la protagonista

La película romántica que nunca salió de cartelera: los 30 años del fenómeno “Dilwale Dulhania Le Jayenge”

Jane Fonda advierte que la venta de Warner Bros. “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo de este viernes

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

INFOBAE AMÉRICA

El hit que pudo no

El hit que pudo no ser de Britney: la increíble travesía de “Toxic” antes de llegar a sus manos

El caso del joven que fue devorado por un león revela el drama de las enfermedades mentales en Brasil

Al menos cuatro muertos tras un nuevo enfrentamiento en la frontera entre Pakistán y Afganistán

El papa León XIV afirmó que no permanecerá “de brazos cruzados” ante las violaciones de los derechos humanos

Polonia desplegó aviones de combate tras los nuevos ataques masivos de Rusia en Ucrania