Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: dónde ver semifinal vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025.

Alianza Lima y Sporting Cristal se vuelven a enfrentar hoy, sábado 6 de diciembre, como parte de la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. Este nuevo choque iniciará a las 20:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva, que solo contará con la presencia de la hinchada local, es decir, la ‘blanquiazul’.

¿Dónde ver la semifinal vuelta? L1 Max y Liga 1 Play se encargarán la transmisión de este clásico. También, podrás seguir todos los goles, incidencias, detalles y más mediante el vivo de Infobae Perú en su página web.

En la primera semifinal, ‘íntimos’ y ‘celestes’ no se sacaron ventaja al igualar 1-1 en el estadio Nacional de Lima. La escuadra dirigida por Paulo Autuori consiguió romper la paridad con un gol de penal de Martín Távara luego de una falta de Jesús Castillo contra Leandro Sosa.

Pero, en la previa tuvo una ocasión inmejorable en los pies de Felipe Vizeu para colocar el primero en el cotejo. Lastimosamente para el pueblo ‘cervecero’, el delantero brasileño cometió un ‘blooper’ resbalándose por el mal estado de la cancha y fallando el tanto, a pesar de estar solo frente al arco.

Esa acción le costó caro a Cristal, ya que Alianza empataría el compromiso a los 82 minutos a través de Hernán Barcos, quien ingresó en reemplazo de Paolo Guerrero. La pelota le llegó al ‘Pirata’ en el punto de penal durante un tiro de esquina y como de costumbre no perdonó, mandándola a guardar con un sutil toque.

De esta manera, se mantuvo la igualdad y todo se definirá este sábado 6 en Matute. En caso de mantenerse el empate durante los 90 minutos, no habrá tiempo extra, de frente las dos escuadras irán a la tanda de penales, en la cual el que falle menos, se meterá a la final, donde aguarda Cusco FC.

Empate 1-1 en el Estadio Nacional. Todo se define en la vuelta. (Video: L1MAX)

Horarios del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Este clásico decisivo está pactado para arrancar a las 20:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 21:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 22:00 horas de Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil.

Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal: semifinal vuelta

L1 Max transmitirá de manera exclusiva el Alianza Lima vs Sporting Cristal. Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y entre otras más. Además, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, que es de paga y consta de planes mensuales como anuales.

Por otro lado, Infobae Perú hará la previa y el minuto a minuto de esta semifinal vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025. Todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en su página web. No te lo puedes perder.

Posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.