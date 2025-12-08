Presidente del Fondo Blanquiazul pidió reconsiderar continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Hago invocación con carácter de urgencia”

Jorge Zúñiga se mostró dolido por el desenlace del club 'blanquiazul' en la Liga 1 2025 y habló de la posibilidad de que el 'Pirata' siga en la institución. (Video: José Varela)

Alianza Lima vivió una noche para el olvido el sábado 6 de diciembre, cuando perdió en la tanda de penales ante Sporting Cristal y se despidió de la posibilidad de quedar como ‘Perú 2′ para clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De hecho, este terrible desenlace se suma a la no continuidad de Hernán Barcos, que fue anunciada por Franco Navarro hace una semana. En ese sentido, Jorge Zúñiga, presidente de ‘Aliancistas del Perú’ pidió a la directiva reconsiderar la permanencia del ‘Pirata’.

“He meditado de manera muy ponderada la situación del primer equipo y debo ser enfático en señalar que no me compete designar qué jugadores son los que van a alinear, contratar o no, pero sí quiero invocar a una revisión exhaustiva de las decisiones que se van a tomar en el futuro, incluida la del señor Hernán Barcos. Hay un deber histórico en estos 125 años que el club va a conmemorar el próximo año, y esto amerita tener mucha ponderación e inteligencia. Hago una invocación con carácter de exigencia que se revisen las decisiones y sea lo mejor para el club”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el periodista José Varela.

El dirigente evitó pronunciarse de forma directa sobre si aprueba o censura la decisión de prescindir del atacante. Sin embargo, insistió en la relevancia del análisis que recae en quienes ostentan la responsabilidad en la mesa de toma de decisiones. “No me corresponde porque no tengo esa responsabilidad, pero aquellos que la han asumido tienen una obligación histórica en estos 125 años donde Alianza Lima debe ser campeón. Ello implica tener la ponderación para poder analizar la situación que está atravesando el primer equipo”, comentó.

Hernán Barcos entró por Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs Sporting Cristal, que fue su último partido vestido de blanquiazul. - créditos: Paloma Del Solar

La continuidad de Hernán Barcos se volvió el eje de debate en la interna y entre los seguidores, después del anuncio hecho por el gerente deportivo Franco Navarro acerca de la salida del máximo goleador del club en el nuevo año deportivo. La valoración de Jorge Zúñiga sostiene la necesidad de un proceso reflexivo sobre el futuro del futbolista, atendiendo a su trayectoria y peso dentro del grupo. “Su trayectoria habla por sí sola, hay que meditar las cosas tanto en fondo como en forma. En el caso de Barcos, amerita una reflexión y una reevaluación como todos pensamos que se merece”.

Respecto a la situación interna del vestuario, el mandatario del nuevo Fondo Blanquiazul desestimó la existencia de conflictos entre los jugadores: “Lo que he podido percibir de los referentes es que veo que hay unidad y solidaridad, Paolo Guerrero ha sido muy claro en señalar su solidaridad con todos sus compañeros, incluido Hernán Barcos, eso es Alianza Lima y hay que rescatarlo. Tenemos que evitar trascendidos, rumores y no desenfocarnos ahora que viene el 2026 con una obligación de ser campeones pase lo que pase”.

El directivo se refirió también a la ilusión de la hinchada sobre una posible continuidad del delantero argentino y a la necesidad de dejar en manos de la dirigencia. “Siempre he respetado la autonomía y la autoridad que tiene cada una de las divisiones deportivas del club como la gerencia, yo respetaré las decisiones. No me considero capacitado para este tipo de decisiones, pero como todo hincha siento la frustración, trato de trasladar lo que todos sentimos y esa es mi invocación a quien le corresponda”, señaló.

El directo 'blanquiazul' señaló que todo se trata de un tema deportivo y no emocional. (L1MAX)

Jorge Zúñiga sobre fichajes para Alianza Lima 2026

Consultado sobre eventuales refuerzos para la temporada 2026, Jorge Zúñiga pidió mesura y, si bien manifestó que han aparecido algunos rumores de nombres atractivos, todo nace de una reevaluación exhaustiva, que ya incluyó la salida del técnico Néstor Gorosito.

“Siempre me ha gustado terminar los torneos para comenzar a tomar decisiones, recién es el momento de ponerse a evaluar. Hay algunos trascendidos pero no soy parte de esas decisiones, he visto un par de nombres muy atractivos y espero que sean ciertos. No se trata de hacer un drama pero sí ser reflexivos”, sostuvo.