Perú Deportes

Alianza Lima, en el vicio del error: la salida sonada de Néstor Gorosito confirma otro salto al vacío

“No hay avance ni mucho menos evolución. Todo es retroceso para un aliancismo que no merece esto. Honestamente, da la sensación que en La Victoria hay más que un peligro extremo, hay un salto al vacío”

Guardar
La condena a Néstor Gorosito
La condena a Néstor Gorosito ya está firmada como también, una vez más, la de Alianza Lima. - Crédito: Composición Infobae Perú

Alianza Lima ha entrado en pérdida. Y en toda la extensión de la palabra. Hemos sido testigos de cómo la institución del pueblo ha perdido en lo deportivo, en lo identitario, en lo financiero y, ahora, en lo técnico. De eso último se habla mucho más, porque era el tema inmediato a resolver, pero apenas es el árbol de un bosque frondoso que se incendia por el pésimo cuidado de un ecosistema que se presumía saludable.

Estamos seguros que era lo mejor enseñarle la puerta de salida a Néstor Gorosito, solo que el problema radica en una decisión tan innecesaria como desconcertante por parte de la tan inexpresable Gerencia Deportiva liderada por la familia Navarro: la renovación cuando no había culminado la temporada deportiva y se carecía de una evaluación integral para debatir el tema.

Néstor Gorosito nunca halló la
Néstor Gorosito nunca halló la conformación ideal del bloque en Alianza Lima. - Crédito: Composición Infobae Perú

Aún nos sigue asaltando la duda del porqué de ese consenso tan controversial que se terminó resolviendo, con más polémica, a partir del descontento de la afición tras un cierre de periodo —otra vez—sonrojante en Matute. Es cierto que el ‘Pipo’, técnico tradicional de Argentina que será recordado por puro Biri Biri, tuvo toda clase de pasajes en su año bajo los mandos de Alianza Lima, pero el resumen general de su asignatura fue irregular no sin cumplir algunos objetivos y dejar de lado otros, que finalmente fueron capitales y devinieron en su marcha.

Claro está que su mejor aporte en la parcela técnica fue lavarle la cara al club de La Victoria a nivel internacional realizando una campaña plausible tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Durante ese periplo se cargó a Boca Juniors —en una memorable noche denominada como el Bombonerazo, cuyos protagonistas estelares fueron Hernán Barcos y Guillermo Viscarra— y a Gremio de Porto Alegre, en condición de visitante, configurando un récord espléndido de 18 partidos disputados afuera.

El 'Pipo' insiste en emplear la fórmula Sergio Peña - Fernando Gaibor en Alianza Lima. | VIDEO: Gerson Cuba

Como era de esperarse, Gorosito ganó más que una gota de beneficio a partir de ese rendimiento, que por un determinado momento lo llevó a ser tema de discusión en las plataformas tradicionales como potencial candidato a entrenador de la selección peruana. Quién iba a pensar o esperar que, en adelante, todo se vendría abajo por una mala ejecución técnica desde la banca. O, peor aún, por la dejadez de tomar en serio al campeonato peruano.

En esa plaza se vio todo lo peor del repertorio del profesional argentino, al que se le pueden achacar varios asuntos: su problema en el replanteo cada vez que había apuros, su necedad de insistir en una dupla de mediocampistas que no daba fuego, su falta de manejo en el vestuario con los referentes, su escaso criterio en la conformación de alineaciones y su infame astucia, esa que hizo caer como inocentes a Franco Navarro y compañía, para ganar un nuevo compromiso cuando su administración no daba la talla en líneas generales.

Néstor Gorosito realizó una campaña
Néstor Gorosito realizó una campaña marcada por la irregularidad en Alianza Lima. - Crédito: Composición Infobae Perú

Particularmente, soy un convencido de que los procesos deben respetarse. Y el de ‘Pipo’ sí cumplió con mi humilde premisa, algo que no observamos en Mariano Soso y Alejandro Restrepo. Pero de ahí a ofrecerle un nuevo contrato, que acaba de ser disuelto, resultó cuanto menos un despropósito al que ha sido empujado Alianza Lima por la inoperancia y nulidad de la Gerencia Deportiva, en cuyas autoridades recae la responsabilidad máxima y de los que se espera que den un paso al costado por decencia.

La condena a Néstor Gorosito ya está firmada como también, una vez más, la de Alianza Lima. Daño colateral que se verá reflejado en cuantiosas pérdidas económicas, reestructuración institucional y reforma deportiva. Cadena presente que se acentúa con fuerza cada año. No hay avance ni mucho menos evolución. Todo es retroceso para un aliancismo que no merece esto. Honestamente, da la sensación que en La Victoria hay más que un peligro extremo, hay un salto al vacío propiciado por culpables conocidos.

Temas Relacionados

Néstor GorositoAlianza LimaLiga 1Franco Navarroperu-deportes

Últimas Noticias

Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

La Gerencia Deportiva se puso, inmediatamente, manos a la obra en busca de un nuevo responsable técnico que ocupe el lugar de Néstor Gorosito. La hoja de vida de Guede convence y gana enteros

Pablo Guede, nombre elegido que

El presidente de Aliancistas del Perú aprueba la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: “Se ha tomado la decisión adecuada”

Jorge Zúñiga compartió su frustración por la manera en cómo ‘Pipo’ asumió los mandos del club del pueblo a lo largo del año. “Me dejaba muchos vacíos, especialmente en la conformación del equipo”, manifestó

El presidente de Aliancistas del

Los Chankas continúan cerrando contrataciones para Liga 1 2026: Abdiel Ayarza se une al proyecto en Andahuaylas

De 33 años, el pivote con condición goleadora de Panamá regresa al fútbol de Perú después de un paso marcado por lesiones en The Strongest. Es el primer movimiento fuerte de los ‘guerreros’

Los Chankas continúan cerrando contrataciones

Pedro García comparó la carrera de Christian Cueva con una serie de Netflix: “En Juan Pablo II va a elegir al DT y los refuerzos”

El periodista deportivo se pronunció por la llegada del volante peruano de Emelec al conjunto de Chongoyape, lanzando irónicos comentarios sobre su posible rol

Pedro García comparó la carrera

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

El periodista Horacio Zimmermann contó que el club ‘blanquiazul’ quiere dar el golpe sobre la mesa con la contratación del delantero formado en el ‘millonario’ y que ya chocó con los ‘íntimos’

Alianza Lima busca el fichaje
MALDITOS NERDS
Capcom afirma que tiene grandes

Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

ENTRETENIMIENTO
Billy Ray Cyrus gana demanda

Billy Ray Cyrus gana demanda frente a mujer que afirmaba ser la madre biológica de Miley Cyrus

Ethan Hawke notó las batallas internas de Robin Williams durante ‘El club de los poetas muertos’: “Una persona profundamente sensible”

Britney Spears alarmó a sus seguidores con un video quitándose la parte superior del bikini

Miss Jamaica resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras grave caída en Miss Universo

Sylvester Stallone genera preocupación tras ser visto usando un bastón en su reciente aparición pública

INFOBAE AMÉRICA

Suecia anunció el cierre de

Suecia anunció el cierre de su embajada en Bolivia como parte de un reajuste de su política exterior

“El Nobel es nuestro”: el video que repasa la trayectoria de María Corina Machado en la antesala de la ceremonia en Oslo

Arte, premios y objetos personales: el patrimonio de Gene Hackman recauda 3 millones de dólares

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura mantiene la ventaja en el escrutinio tras tres días de parálisis en el conteo