De narrar la final de Libertadores desde un cerro al set de L1MAX: joven relator participará en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Pol Deportes fue invitado a participar en la cobertura del encuentro de esta noche en el Estadio Nacional, correspondiente a los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Pol Deportes, joven relator andahuaylino,
Pol Deportes, joven relator andahuaylino, fue invitado por L1MAX para la transmisión del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Crédito: Liga 1

Pol Deportes (Cliver Huamán), el joven relator de 15 años que ha llamado la atención por su creatividad y empeño para narrar fútbol desde plataformas digitales, sumará este martes 2 de diciembre su primera experiencia dentro de una transmisión profesional. El adolescente andahuaylino fue invitado por L1MAX para participar en la cobertura de la primera semifinal del ‘play-off’ peruano entre Sporting Cristal y Alianza Lima, que se disputará en el Estadio Nacional.

Su presencia forma parte de una iniciativa del canal oficial de la Liga 1 para integrar a nuevos talentos vinculados al deporte y brindarles la oportunidad de conocer por dentro el funcionamiento de una producción en vivo. Para Pol, quien ha crecido narrando partidos desde su localidad en Andahuaylas y utilizando los recursos disponibles para expresar su afición por el periodismo deportivo, se trata de un paso significativo en su desarrollo personal y en su acercamiento al trabajo profesional en medios.

De acuerdo a L1MAX, el joven relator participará en la previa de la transmisión desde las 18:00 horas locales en el Estadio Nacional de Lima, donde podrá observar y experimentar de cerca el proceso de armado de contenido, la coordinación técnica y la dinámica interna del equipo que lidera las emisiones del canal en la máxima categoría del fútbol peruano.

Durante esta experiencia, Pol Deportes compartirá espacio con profesionales de amplia trayectoria en el medio local como Peter Arévalo, Ricardo Montoya, Erick Delgado, Eduardo Combe, Analú Rodríguez y Percy Ramos, miembros del staff y responsables de la cobertura del encuentro de esta noche.

Sporting Cristal y Alianza Lima
Sporting Cristal y Alianza Lima se miden por los 'play-offs' de Liga 1 2025 - Crédito: Liga 1

Una apuesta y una oportunidad

Para L1MAX, la presencia del relator andahuaylino refuerza su apuesta por iniciativas que conectan el fútbol con nuevas audiencias, especialmente aquellas que consumen deporte a través de plataformas digitales. La participación del joven relator se inscribe en el esfuerzo del canal por destacar historias que reflejan dedicación, constancia y un interés genuino por el desarrollo del fútbol peruano desde diferentes espacios.

“Estamos muy entusiasmados por contar con Pol en L1MAX y, sobre todo, de cara a un partido de alto nivel como el de hoy. Con estos pasos, L1MAX confirma una vez más su compromiso con el talento peruano y el deporte, sumando nuevas voces que conecten el fútbol y la afición desde la autenticidad y el verdadero gusto por el deporte” señaló Renzo Talavera, Head de Producción de 1190 Sports Perú al respecto.

¿Cómo ver la transmisión del Alianza Lima vs Sporting Cristal?

La participación de Pol en la transmisión del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal podrá verse EN VIVO desde las 18:00 horas en la previa de L1MAX. El partido está programado para iniciar a las 20:00 horas y estará disponible tanto en la señal televisiva como en el aplicativo de L1MAX. Además, la emisión podrá seguirse a través de Claro TV, DirecTV, WINTV, Mi Fibra TV y Best Cable.

La señal de L1MAX se encargará de la cobertura televisiva del duelo por los 'playoffs' de la Liga 1 2025.

Un cupo en juego

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan esta noche en el Estadio Nacional en el partido de ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 2025, un duelo decisivo que marcará la primera mitad de una llave determinante para ambos clubes. El ganador de esta serie tomará ventaja en la disputa por el último cupo peruano directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un objetivo que puede cambiar por completo el cierre de la temporada para cualquiera de los dos.

Para ‘celestes’ y ‘blanquiazules’, el encuentro representa mucho más que un marcador: es la oportunidad de finalizar el año asegurando un objetivo internacional crucial y de mantenerse plenamente en carrera por el título nacional. Además, el ganador de esta llave se medirá ante Cusco FC, que espera en la siguiente instancia para definir la clasificación definitiva.

