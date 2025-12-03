Paulo Autuori y su tajante postura sobre el gol fallado por Felipe Vizeu en Alianza Lima vs Sporting Cristal

El DT brasileño se refirió a la inmejorable ocasión que desperdició el delantero en Sporting Cristal vs Alianza Lima. (Inka Digital TV)

La semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025 entre Sporting Cristal y Alianza Lima dejó como principal tema de conversación el gol fallado por Felipe Vizeu al cierre del primer tiempo, un episodio que motivó una respuesta directa y reflexiva del técnico Paulo Autuori. El entrenador brasileño se refirió con claridad al impacto de esa jugada, la actitud del equipo y su visión de cara a la revancha.

“Estoy tranquilo por la manera en que el equipo ha jugado, el partido con la ‘U’ acá fue igual, jugamos bien, fuimos dominantes. Hoy también tuvimos el protagonismo, fue el resultado de un clásico normal. No creo que haya sido normal por la forma en que jugamos, pero hay que convertir en goles la productividad del equipo y tuvimos oportunidades para eso”, comenzó en conferencia de prensa.

Autuori no quiso centrarse en los errores en definición de Vizeu, todo lo contrario, ponderó el juego de su elenco. “Fallamos, pero me enorgullece la forma en que el equipo llega a este momento por el fútbol que está jugando. Es un equipo que no recurre al pelotazo, que apuesta por las asociaciones y sale jugando claro desde atrás”.

De cara a la vuelta, programada para el sábado 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva, el entrenador resaltó la mentalidad con la que el grupo debe afrontar el desafío. “Vamos a jugar con las mismas ganas con las que jugamos acá, siendo protagonistas y generando lo suficiente. Ojalá se puedan convertir en goles las jugadas ofensivas que logramos desarrollar en este partido”, acotó.

El gol fallado por Vizeu y la reacción de Autuori

A los 45 minutos de partido, Maxloren Castro avanzó rápidamente por la banda izquierda, perseguido por dos defensores, y lanzó un pase bajo hacia el área, buscando el punto de penal. La defensa de Alianza Lima no logró acomodarse y Felipe Vizeu, desde el lado opuesto, llegó sin marca.

El delantero brasileño, reciente incorporación de Sporting Cristal, también se desplazaba a gran velocidad, pero perdió el equilibrio al intentar rematar y terminó cayendo, desperdiciando una oportunidad clara para abrir el marcador. Se encontraba solo frente al arco, en posición favorable para anotar, pero su caída provocó que apenas pudiera tocar el balón, facilitando la intervención del arquero Guillermo Viscarra.

Tras la jugada, Vizeu permaneció tendido en el césped y, al levantarse, estaba cubierto de barro debido a la condición del área. Se retiró con la mirada baja, reflejando la frustración por haber fallado una ocasión muy clara.

El delantero brasileño quedó solo frente al arco, pero perdió el equilibrio y se metió un clavado en un charco de barro. (L1 Max)

La reacción del técnico Paulo Autuori no se hizo esperar. El entrenador de Sporting Cristal se mostró visiblemente molesto tras el error de su dirigido, que pudo haber significado el primer gol en la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025.

Las cámaras de L1 Max captaron el instante en que Autuori se giró para expresar su malestar con el cuerpo técnico, levantó los brazos, golpeó sus piernas y luego tomó asiento en el banco. Los aficionados del equipo ‘celeste’ también recriminaron la acción de Vizeu.

El gol fallado cobró mayor relevancia al terminar el partido con empate 1-1, con goles de Martín Távara, de penal, para Sporting Cristal, y Hernán Barcos para Alianza Lima, dejando la serie abierta para la revancha en Matute.