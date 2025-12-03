Perú Deportes

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El mediocentro nacional asumió la responsabilidad de cambiar el disparo desde los doce pasos por un gol que desató la euforia de los simpatizantes ‘rimenses’ en el estadio Nacional

Guardar
El volante puso el 1-0 de penal. (Video: L1MAX)

Martín Távara se ha hecho cargo de la apertura del score del Alianza Lima vs Sporting Cristal por la llave de ida de las semifinales de los play-offs de la Copa Libertadores 2026. El mediocentro peruano, de una amplia experiencia en el medio local, llevó a los suyos a la ventaja parcial.

Sobre los 66′ minutos del segundo tiempo, Leandro Sosa sufrió una durísima entrada dentro del área de Jesús Castillo, que en un principio pasó totalmente inadvertida por el árbitro Micke Palomino. De no ser por el aviso del Sistema de Videoarbitraje, la acción quedaba como anécdota.

Con la notificación desde el espacio de la tecnología, hubo reconsideración arbitral y sanción respectiva. Hubo acercamiento de Felipe Vizeu con el propósito de cambiar el penal por gol. No era para menos, porque durante el envite había errado varias oportunidades, aunque buena parte de ellas fueron por culpa del mal estado del campo.

Sin embargo, Martín Távara se hizo presente en el área, le pidió al brasileño que le entregase el balón y este no realizó objeciones pese a que, quizás, se lo merecía más que nadie por el esfuerzo y despliegue plasmado sobre la hierba. Al final, el cobro fue efectivo y contribuyó en la apertura del tanteador.

Desafortunadamente para Sporting Cristal, el imperecedero Hernán Barcos, quien entró de cambio por Paolo Guerrero, conectó un córner lanzado por Miguel Trauco y, con un toque preciso que deja muy en claro su calidad y jerarquía, envió el balón al fondo de la red.

El gol de Barcos fue celebrado con intensidad, besando el escudo de Alianza Lima y recibiendo el reconocimiento de sus compañeros. El tanto tuvo un significado especial, ya que en la semana se confirmó que el atacante no continuará en el club en 2026. A pesar de ello, el ‘Pirata’ suma 15 goles en la temporada y mantiene su condición de referente en el equipo.

Opaca campaña

El 2025 ha sido un año de altibajos para Sporting Cristal en la Liga 1. El equipo mostró una campaña irregular: sufrió numerosas bajas por lesiones que debilitaron su plantilla, afectando su consistencia en los partidos.

A esto se sumaron resultados decepcionantes en momentos clave: por ejemplo, una derrota por 3-1 ante Los Chankas, en la ciudad de Andahuaylas, evidenció que la defensa celeste estaba lejos de ser confiable. Además, varios cambios en el plantel antes de duelos decisivos generaron desorden y desconcierto.

Incluso con la llegada de un nuevo cuerpo técnico liderado por Paulo Autuori, en reemplazo del último a cargo de Guillermo Farré, las expectativas no se tradujeron en estabilidad ni regularidad de juego. Por estas razones, el desempeño de Sporting Cristal en 2025 quedó muy por debajo de lo esperado.

Aun así, los ‘cerveceros’ lograron un cuarto lugar en la clasificación, lo que le permitió meterse a una liguilla para luchar por un cupo a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. La definición de la serie contra Alianza Lima se trasladará al Estadio Alejandro Villanueva. El empate deja la eliminatoria abierta y ambos equipos buscarán el pase a la final, donde espera Cusco FC.

Temas Relacionados

Martín TávaraSporting CristalLiga 1Alianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Martín Távara abrió el marcador con penal colocado, pero Hernán Barcos, entrando desde el banco, marcó la paridad con sutil remate tras un tiro de esquina. La vuelta será el sábado 6 de diciembre en Matute

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Tras el empate en el Estadio Nacional, ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ se volverán a enfrentar para definir el pase a la final contra Cusco FC. Revisa todos los detalles de la revancha

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El ‘Pirata’ igualó el marcador 1-1 en el Estadio Nacional tras aprovechar un córner y celebró besando el escudo del club ‘íntimo’

Golazo de Hernán Barcos con

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”

El seleccionador nacional de vóley explicó las dificultades en la preparación y las bajas que golpearon al equipo juvenil. Además, dejó clara la meta para el torneo

Antonio Rizola reconoce un panorama

Peter Arévalo invitó a Pol Deportes a narrar en vivo el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “El fútbol te dará el lugar que mereces”

El reconocido narrador deportivo integró al joven relator a la cabina de transmisión, donde tendrá un rol protagónico durante el clásico en el Estadio Nacional

Peter Arévalo invitó a Pol
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, detenido en

Fiscal Henry Amenábar, detenido en un baño con coima en dólares, participó en operativo para arrestar a Alan García en 2019

Vocero de Somos Perú en contra de reincorporar a mineros suspendidos del Reinfo: “No se puede retroceder”

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

ENTRETENIMIENTO

Así fue el ingreso de

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

Bryan Torres confirma que ruptura con Samahara Lobatón fue por sus hijas: “Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”

Ricardo Mendoza revelará el sexo de su bebé en un show especial de ‘Hablando Huevadas’

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón con gran bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

La acalorada discusión que habría anticipado la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres por su hija mayor: “No voy a dejarla tirada”

DEPORTES

Golazo de Hernán Barcos con

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”

Peter Arévalo invitó a Pol Deportes a narrar en vivo el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “El fútbol te dará el lugar que mereces”