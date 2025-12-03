Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El volante puso el 1-0 de penal. (Video: L1MAX)

Martín Távara se ha hecho cargo de la apertura del score del Alianza Lima vs Sporting Cristal por la llave de ida de las semifinales de los play-offs de la Copa Libertadores 2026. El mediocentro peruano, de una amplia experiencia en el medio local, llevó a los suyos a la ventaja parcial.

Sobre los 66′ minutos del segundo tiempo, Leandro Sosa sufrió una durísima entrada dentro del área de Jesús Castillo, que en un principio pasó totalmente inadvertida por el árbitro Micke Palomino. De no ser por el aviso del Sistema de Videoarbitraje, la acción quedaba como anécdota.

Con la notificación desde el espacio de la tecnología, hubo reconsideración arbitral y sanción respectiva. Hubo acercamiento de Felipe Vizeu con el propósito de cambiar el penal por gol. No era para menos, porque durante el envite había errado varias oportunidades, aunque buena parte de ellas fueron por culpa del mal estado del campo.

Sin embargo, Martín Távara se hizo presente en el área, le pidió al brasileño que le entregase el balón y este no realizó objeciones pese a que, quizás, se lo merecía más que nadie por el esfuerzo y despliegue plasmado sobre la hierba. Al final, el cobro fue efectivo y contribuyó en la apertura del tanteador.

Desafortunadamente para Sporting Cristal, el imperecedero Hernán Barcos, quien entró de cambio por Paolo Guerrero, conectó un córner lanzado por Miguel Trauco y, con un toque preciso que deja muy en claro su calidad y jerarquía, envió el balón al fondo de la red.

El gol de Barcos fue celebrado con intensidad, besando el escudo de Alianza Lima y recibiendo el reconocimiento de sus compañeros. El tanto tuvo un significado especial, ya que en la semana se confirmó que el atacante no continuará en el club en 2026. A pesar de ello, el ‘Pirata’ suma 15 goles en la temporada y mantiene su condición de referente en el equipo.

Opaca campaña

El 2025 ha sido un año de altibajos para Sporting Cristal en la Liga 1. El equipo mostró una campaña irregular: sufrió numerosas bajas por lesiones que debilitaron su plantilla, afectando su consistencia en los partidos.

A esto se sumaron resultados decepcionantes en momentos clave: por ejemplo, una derrota por 3-1 ante Los Chankas, en la ciudad de Andahuaylas, evidenció que la defensa celeste estaba lejos de ser confiable. Además, varios cambios en el plantel antes de duelos decisivos generaron desorden y desconcierto.

Incluso con la llegada de un nuevo cuerpo técnico liderado por Paulo Autuori, en reemplazo del último a cargo de Guillermo Farré, las expectativas no se tradujeron en estabilidad ni regularidad de juego. Por estas razones, el desempeño de Sporting Cristal en 2025 quedó muy por debajo de lo esperado.

Aun así, los ‘cerveceros’ lograron un cuarto lugar en la clasificación, lo que le permitió meterse a una liguilla para luchar por un cupo a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. La definición de la serie contra Alianza Lima se trasladará al Estadio Alejandro Villanueva. El empate deja la eliminatoria abierta y ambos equipos buscarán el pase a la final, donde espera Cusco FC.