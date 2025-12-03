Perú Deportes

Felipe Vizeu perdió increíble gol en Alianza Lima vs Sporting Cristal tras resbalarse solo: la molesta reacción de Paulo Autuori

El delantero brasileño tuvo el 1-0 en sus pies, pero terminó cayéndose y fallando inmejorable ocasión. El DT brasileño se enfadó con su error

El delantero brasileño quedó solo frente al arco, pero perdió el equilibrio y se metió un clavado en un charco de barro. (L1 Max)

Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 1-1 en la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 2025. Pero, la historia pudo ser diferente, siempre y cuando Felipe Vizeu no fallaba una increíble ocasión de gol en el cierre del primer tiempo. El brasileño quedó solo frente al arco y se resbaló aparatosamente. Su técnico Paulo Autuori no se explicaba cómo había fallado ese tanto y reaccionó con mucha molestia.

Corrían exactamente los 45 minutos de juego cuando Maxloren Castro -a toda velocidad y con un par de rivales siguiéndolo- se proyectó por la banda izquierda y sacó un centro rasante al llegar a la altura del área grande con destino al punto de penal. La defensa ‘blanquiazul’ había quedado mal parada, al extremo que desde el otro lado de la cancha Vizeu llegaba libre.

El flamante fichaje ‘celeste’ también iba a toda marcha y un mal cálculo hizo que se tropiece solo. Así dejó pasar una inmejorable oportunidad para dejar su sello en este decisivo cotejo. Y es que se encontraba solo frente al arco como para definir fuerte y marcar el 1-0 momentáneo. Sin embargo, el tropiezo provocó que solo golpeara la pelota suavemente y le falicitó el trabajo al arquero Guillermo Viscarra.

La imagen posterior graficó el sentir del ‘nueve’ extranjero: se quedó tirado en el suelo y al momento de levantarse estaba completamente sucio producto de su ‘clavado’ en el charco de barro que había en el área de los ‘íntimos’. Como si fuera poco, solo le quedó mirar hacia el piso, como símbolo de su vergüenza al perderse un gol muy fácil de hacer.

La reacción de Autuori al gol perdido por Vizeu

Pero, ahí no acaba el mal momento para Felipe Vizeu. Su técnico Paulo Autuori tuvo una molesta reacción en el banquillo al ver el gol perdido por su dirigido -que pudo ser el primero de su elenco- en el cierre del primer tiempo de la semifinal ida por los playoffs de la Liga 1 2025.

Las cámaras de L1 Max captaron el preciso momento cuando Autuori se volteó y se dirigió a su banquillo, sin antes decir un par de cosas a sus asistentes. Después, el brasileño levantó los brazos y se golpeó sus piernas. Finalmente, se fue a sentar a su lugar. Este sentir fue compartido por los hinchas ‘celestes’, quienes cuestionaron duramente al ‘nueve’.

Y es que más allá de que se falló el 1-0 momentáneo, pudo ser el gol del triunfo, pues Cristal y Alianza igualaron a uno con tantos de Martín Távara desde el punto de penal y Hernán Barcos en un tiro de esquina, dejando empatada la llave para la vuelta en Matute.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: programación de la semifinal vuelta

Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán nuevamente en busca de un cupo en la final de los play‑offs de la Liga 1 2025. El encuentro decisivo tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 6 de diciembre a las 20:00 horas de Perú. Para este partido, solo los hinchas locales podrán acceder al estadio y alentar a los ‘blanquiazules’ en una jornada clave.

La señal oficial del compromiso estará a cargo de L1MAX, que posee los derechos exclusivos del torneo. El partido podrá seguirse por televisión o a través de la plataforma de streaming del canal, disponible en dispositivos móviles y computadoras.

