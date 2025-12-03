Perú Deportes

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿cómo se define al ganador tras empate en la semifinal ida por la Liga 1 2025?

Los ‘íntimos’ y los ‘cerveceros’ igualaron 1-1 en el primer duelo que se jugó en el estadio Nacional. Martín Távara y Hernán Barcos marcaron los goles que dejó en suspenso la llave

La historia entre Alianza Lima y Sporting Cristal continuará. Los ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ se enfrentaron en la semifinal ida por la Liga 1 2025 y quedó en empate 1-1 en el estadio Nacional, la noche del martes 2 de diciembre. Este resultado dejó abierta la llave y ambos tienen las mismas chances de poder coronarse ganador de la serie.

Fue un encuentro luchado, donde el equipo de Paulo Autuori se fue volviendo protagonista por la posesión del balón y oportunidades en el arco de Guillermo Viscarra. Los ‘íntimos’ también buscaron abrir el marcador, pero error de Jesús Castillo le costó caro: el volante cometió una dura falta contra Leandro Sosa dentro del área provocó penal a favor de los rimenses.

Martín Távara se puso frente el balón y con certero remate rompió la valla del arquero boliviano a los 68 minutos. Sin embargo, Cristal no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo el triunfo.

Hernán Barcos volvió a convertirse en el héroe de su equipo y puso el empate tras un córner a los 82′. El ‘Pirata’ reafirmó su racha goleadora y en medio de una semana difícil por su salida de Matute, le devolvió la vida a los victorianos.

Empate 1-1 en el Estadio Nacional. Todo se define en la vuelta. (Video: L1MAX)

Los criterios de desempate de las semifinales de la Liga 1 2025

Los ‘play offs’ arrancaron con la semifinal de ida entre Alianza Lima y Sporting Cristal, y tuvo como resultado un empate 1-1 y todo se definirá en la vuelta que se jugará este sábado 6 de diciembre en Matute. Ese día tendrá que salir un ganador si o si, el cual se enfrentará contra Cusco FC para determinar a Perú 2 rumbo a la Copa Libertadores 2026.

Muchos hinchas se preguntan, ¿qué pasa si hay una igualdad en Matute? Según las bases del campeonato nacional; si se repite el empate, el vencedor se definirá por tanda de penales. No habrá tiempo extra y tampoco un tercer duelo. Además, no se contabiliza los goles de visita. Por ello, los tiros desde los doce pasos determinará la suerte de ambos equipos.

La revancha se disputará este sábado 6 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Será con solo hinchada local, y las entradas están en la venta en el portal de Joinnus.

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025.

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ de la Liga 1 2025

Semifinal vuelta

- Alianza Lima vs Sporting Cristal (sábado 6 de diciembre / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Final ‘play offs’ ida

- Ganador vs Cusco FC (miércoles 10 de diciembre / estadio por confirmar / L1 Max, L1 Play)

Final ‘Play offs’ vuelta

- Cusco FC vs Ganador (domingo 14 de diciembre / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

El cuantioso monto que ganará el equipo que clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC iniciarán la disputa por convertirse en “Perú 2” y asegurarse un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ya con Universitario de Deportes clasificado directamente tras consagrarse campeón tanto del Apertura como del Clausura, el resto de los equipos busca el segundo cupo nacional mediante los play-offs. Las semifinales ya tienen definido el camino: los ‘blanquiazules’ se enfrentarán primero a los ‘celestes’, y el vencedor de ese cruce jugará frente a los ‘dorados’.

Estos tres conjuntos no solo compiten por acceder al principal certamen continental, sino también por un atractivo incentivo económico. Conmebol otorgará un premio de USD 3 millones al equipo que logre avanzar a la fase de grupos, reconocimiento que representa un estímulo extra para los clubes peruanos en carrera.

