Hernán Barcos firmó un mural dedicado a su imagen en La Victoria cumpliendo el sueño de una familia aficionada por Alianza Lima

El 'Pirata' aprovechó un momento de esparcimiento para acercarse a la fachada de una vivienda aliancista y dejar su rúbrica en una estampa suya. | VIDEO: @elbanquitodel_tioangel

No hay quien ponga en duda la condición de ídolo de Hernán Barcos en Alianza Lima. Vaya adonde vaya, el ‘Pirata’ siempre estará relacionado con la camiseta ‘blanquiazul’ y será detenido por una innumerable cantidad de aficionados, que expresará un cariño único aunado al respeto incalculable por la profesionalidad demostrada.

También habrá otro puñado de simpatizantes que lo solicitarán para autógrafos o fotografías. Aunque hubo una facción aliancista que ha ido más allá al invitar a HB9 a que dejase su rúbrica en la fachada de una singular vivienda que luce tanto su imagen como el de otros referentes del club.

Barcos recibiendo el cariño de cuatro compañeros tras anotar la igualada contra Sporting Cristal, en el Nacional. - Crédito: Difusión

Vestido con un atuendo casual, acorde con el inminente verano que se acerca, Hernán Barcos cumplió el sueño de esa familia, se acercó al mural —en el que se puede apreciar como reluce una estampa suya de la vez que levantó en hombros a Jefferson Farfán tras la consecución de la Liga 1 2021— y lo firmó con mucho honor mientras era grabado por un hincha a través de un dispositivo móvil.

En este escenario, cargado de mucha emoción, el delantero argentino recibió un emotivo mensaje por parte de los encargados de velar por el pintado: “Gracias por cumplirnos el sueño, Pirata. Gracias por tu humildad, entrega, profesionalismo y sobre todo por la maravillosa persona que eres en todo aspecto”.

El delantero puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

Noche de gala

Asumiendo el final de un largo capítulo con Alianza Lima, empujado sobre todo por aquellos que se ubican en las oficinas de Matute, Hernán Barcos hizo todos los esfuerzos posibles para enfocarse al 100% en el primer examinatorio de los play-offs de Copa Libertadores 2026 contra Sporting Cristal.

Entendiendo que su rol se vio reducido a la suplencia, el icónico goleador espero su oportunidad en la banca mientras la opción principal fue Paolo Guerrero, cuyo rendimiento pasó desapercibido. En ese contexto, el DT Néstor Gorosito echó mano del argentino concediéndole escasos minutos del lance.

Hernán Barcos suma 15 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. - Crédito: Difusión

Eso no fue ningún impedimento para el eterno HB9, quien seis minutos después de su ingreso se hizo presente en el score, estableciendo la igualada a uno definitiva, con un gol de pura finura y categoría, con el que los suyos llegarán revitalizados para la revancha, en La Victoria.

“Este es un grupo unido, tranquilo, que nos respaldamos entre todos. Lo que suceda con alguno de nosotros no depende de los compañeros, por eso nos apoyamos. Aún faltan partidos y vamos a meterle todo para ser Perú 2“, declaró con respecto al choque.

El centrocampista peruano de Gil Vicente abordó la importancia de HB9 en Alianza Lima. | VIDEO: Infobae Perú

Futuro incierto

Con lo que será el adiós de Hernán Barcos, tan solo hace falta saber cuál será su destino inmediato para el año que viene. Ofertas no le faltarán, claro está. Aún sigue vigente, pleno y goleador pese a que supera las cuatro décadas de vida.

Han surgido algunos rumores que lo vincularon con Sport Boys, tradicional club del Perú, aunque no existen versiones oficiales que den cuenta de ello. En otro momento se le asoció con Sporting Cristal, pero en el Rímac prefieren cerrar el ciclo y luego enfocarse en el mercado de transferencias.

Hernán Barcos, de no mediar inconvenientes, cierra la temporada 2025 con 15 goles. - Crédito: EFE

Desde su llegada a Alianza Lima en febrero de 2021, Hernán Barcos se consolidó como uno de los delanteros más importantes del club. Rápidamente se ganó el cariño de la hinchada al convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia del equipo y en uno de sus artilleros históricos.

Fue fundamental para el bicampeonato de la liga nacional en 2021 y 2022, destacando por su regularidad, olfato goleador y presencia en momentos clave. Además, mantuvo su vigencia aun pasada la treintena: incluso superados los 40 años, siguió sumando goles importantes.