Leao Butrón dio sincera opinión por salida de Hernán Barcos y el masivo apoyo de hinchas de Alianza Lima: “Se siente muy cargado el ambiente”

El exarquero se pronunció por la postura de la hinchada 'blanquiazul' por la no continuidad del 'Pirata'. (Video: PBO Campeonísimo)

La directiva de Alianza Lima resolvió no renovar el contrato de Hernán Barcos, una medida que tuvo repercusión en el fútbol peruano y provocó opiniones encontradas entre los hinchas, que ovacionaron al delantero argentino durante el encuentro frente a UTC en Matute. En este escenario, Leao Butrón compartió su opinión sobre la salida del delantero argentino y la reacción del público ‘blanquiazul’.

Este acontecimiento se dio a poco del duelo clave contra Sporting Cristal en la ida de la primera etapa del ‘playoff’, donde se definirá la posibilidad de que el equipo ‘íntimo’ sea ‘Perú 2′ y clasifique de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El exarquero describió el clima que se vive en la institución ‘blanquiazul’ como “candente”, no solo por lo que está en juego dentro del campo, sino por la importancia emocional del caso Barcos para la fanaticada. “Es candela no solo por lo que se juega, sino por lo que ha pasado, se está hablando bastante. En ese sentido, Cristal viene más tranquilo, más metido en el partido”, fueron sus primeras palabras en ‘PBO Campeonísimo’.

Butrón consideró que, en este tipo de circunstancias, lo ideal habría sido esperar hasta después del campeonato para mantener el foco en los objetivos deportivos. “Parece que fue inevitable, por el momento, lo ideal era terminar el campeonato, que conversen y ver todo eso, pero decidieron conversar ambas partes antes”, señaló.

Hernán Barcos dejará Alianza Lima como el máximo goleador extranjero en la historia del club. - créditos: Difusión

Entre los hinchas de Alianza Lima, la reacción no se hizo esperar. El masivo respaldo a Hernán Barcos exhibió una comunidad movilizada, aunque, según Butrón, la intensidad de esas posturas puede afectar la estabilidad del equipo en instancias decisivas. “Creo que la posición está muy marcada, desde fuera se siente muy cargado el ambiente, y el hincha no está contribuyendo a relajar ese ambiente que debe tener un equipo antes de jugar un partido tan importante como este”, declaró.

Leao advirtió que el clima pasional, aunque lógico en un club ‘blanquiazul’, no siempre favorece a la armonía del plantel. “El hincha, cual sea su posición, debería poner por encima al club, darle tranquilidad. Una vez terminado el campeonato, que digan lo quieran”, sostuvo.

Por lo pronto, se desconoce si el atacante argentino seguirá en la Liga 1 o buscará continuar su carrrera deportiva en otro país. Su nombre se relacionó con Sporting Cristal, pero Sport Boys ha tomado la ventaja al manifestarle su interés.

Giuli Cunha difundió el 'flyer' que se distribuyó en Matute en apoyo a Hernán Barcos en el partido de Alianza Lima ante UTC. - créditos: Instagram

Franco Navarro sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

En medio de la discusión por la salida de Hernán Barcos, el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, ofreció detalles sobre el proceso que condujo a esta determinación. “Tuvimos la reunión y le expresamos que él no estaba en los planes para el 2026. Es una decisión que nos duele, que nos toca, que es difícil, de las más difíciles que me ha tocado tomar en este tiempo que estoy en Alianza Lima, pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estoy en un puesto en el que tengo que tomar decisiones no con el corazón, sino deportivas. No hay decisiones emocionales, sino deportivas”, contó en ‘Hablemos de MAX’.

El directivo sostuvo que el club debe prever una renovación generacional, considerando la presencia de otros futbolistas de edad avanzada en el plantel. “Después me van a reclamar con el pasar del tiempo, cómo no pensé en el futuro del club dejando a dos jugadores que tienen ya una edad avanzada. A esta altura es raro tener a dos jugadores como Hernán (Barcos) y Paolo (Guerrero), que tengan el nivel que tienen, es difícil pero tengo que pensar en el futuro del equipo”, afirmó, para luego abrirle la puerta a Barcos para que se incorpore a la entidad ‘victoriana’ desde un rol administrativo.

El directo 'blanquiazul' señaló que todo se trata de un tema deportivo y no emocional. (L1MAX)