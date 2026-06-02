Miguel Trauco rompe el silencio y revela que está soltero desde hace tres meses antes de las imágenes que difundirá Magaly Medina

Miguel Trauco confirmó en redes sociales que está soltero desde hace tres meses, antes de la difusión de imágenes en 'Magaly TV La Firme'.

Antes de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ emitiera el reportaje, el futbolista Miguel Trauco se adelantó a la difusión y publicó un comunicado en sus redes sociales para aclarar que lleva tres meses sin pareja.

El pronunciamiento llegó horas después de que el espacio de Magaly Medina anunciara imágenes del deportista en compañía de una joven durante la madrugada del domingo, escenas que generaron amplia atención en redes sociales y medios de farándula.

“Ante cualquier información que pueda difundirse hoy, quiero aclarar que llevo tres meses soltero. Actualmente, no mantengo ninguna relación sentimental y estoy enfocado en mi familia, mi carrera y mis proyectos personales. Gracias por el respeto y la comprensión”, escribió Trauco en sus plataformas digitales.

El comunicado cambió el foco de la historia: las imágenes del programa de Medina, que mostraban al futbolista despidiéndose de la joven con un abrazo y un beso en la mejilla junto a su auto, perdieron el peso de una supuesta infidelidad al quedar en evidencia que la relación con su hasta entonces anunciada prometida, Mariela Arévalo, ya había terminado.

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El programa de Magaly Medina anuncia que sacará imágenes del futbolista Miguel Trauco con una misteriosa joven durante la madrugada. ¿Se viene un nuevo escándalo? Video: TikTok @riclatorrez

El avance del programa preguntaba: “¿Qué hace el jugador Miguel Trauco con una joven que no es su pareja durante la madrugada del domingo?”. La declaración del futbolista llegó en un momento de alta exposición mediática.

El tiktoker Ric La Torre fue uno de los primeros en difundir el avance del programa de Medina y anticipó que el reportaje sería “el plato fuerte” de la noche. “No sabemos en qué situación, con una muchacha que no es su novia. Yo calculo que todo eso lo va a explicar Magaly esta noche y bueno, nos enteraremos”, señaló La Torre en sus plataformas, antes de que el propio Trauco tomara la delantera con su comunicado.

El comunicado, la reacción pública y los antecedentes del caso

La declaración de Trauco circuló rápidamente en plataformas digitales y generó debate entre sus seguidores. La pareja había confirmado públicamente planes de boda para diciembre de 2026, lo que añadió contexto a la atención que despertó el avance del programa. La difusión del material por parte de ‘Magaly TV La Firme’ fue anticipada por creadores de contenido de farándula, quienes amplificaron el alcance del anuncio antes de la emisión.

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Fue precisamente el tiktoker José Pastor quien informó sobre el comunicado de Trauco tras conocerse los avances del programa. “Miguel Trauco se pronuncia y cuenta que está soltero. Sí, esto informa a través de un comunicado”, detalló Pastor en sus redes, citando el texto íntegro del futbolista. La reacción del público en los comentarios fue inmediata, con usuarios divididos entre quienes consideraron que el comunicado era una respuesta oportuna y quienes cuestionaron el momento elegido para hacer pública la ruptura.

La cronología genera preguntas que el comunicado no responde: si Trauco lleva tres meses soltero, la separación de Arévalo habría ocurrido aproximadamente en febrero o marzo de 2026, meses antes de que las imágenes del programa de Medina se difundieran.

El futbolista Miguel Trauco se pronunció en sus redes sociales tras un avance del programa 'Magaly TV La Firme'. A través de un comunicado, aclaró que se encuentra soltero desde hace tres meses y enfocado en su carrera y proyectos personales. Video: TikTok @josepastord

Ninguno de los dos había hecho pública la ruptura hasta que el avance del reportaje forzó la aclaración. La boda prevista para diciembre, que había sido confirmada por la pareja, quedó así descartada sin que mediara un anuncio oficial conjunto.

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El caso se enmarca en un historial mediático del futbolista que incluye un escándalo previo vinculado a un presunto incidente en Argentina, mencionado por varios medios como antecedente relevante al momento de contextualizar las nuevas imágenes.

La versión de su expareja y el patrón de infidelidades

La situación reactivó las declaraciones de Karla Gálvez, exesposa de Trauco y madre de sus dos hijos, quien días antes había hablado sobre su separación del futbolista. Gálvez reveló que durante su matrimonio perdonó varias infidelidades, pero que llegó un punto en que consideró insostenible continuar la relación. “He perdonado infidelidades, no lo voy a negar, pero todo tiene su límite”, afirmó la empresaria, quien subrayó que separarse fue la mejor decisión que tomó.

La expareja del futbolista también fue contundente al describir el proceso de separación como uno de los momentos más difíciles de su vida, dado que ambos habían compartido años de matrimonio y formado una familia. “Un proceso muy difícil. Siempre digo que lo mejor que hice fue separarme y lo más bonito que tengo son mis dos hijos”, declaró Gálvez.

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Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, comparte detalles sobre las infidelidades que marcaron su relación y su decisión de separarse, mostrándose sola y junto al futbolista.

Sus palabras, pronunciadas días antes de que el ampay de Medina se conociera, adquirieron nueva resonancia ante el escenario que se abrió con las imágenes del programa. Gálvez también señaló que tras la ruptura, su vínculo con Trauco se limita exclusivamente a la crianza de sus hijos, y que su prioridad es mantener la estabilidad familiar.

La empresaria evitó pronunciarse sobre la vida privada actual del futbolista, aunque sus declaraciones cobraron nueva relevancia a la luz de los hechos difundidos por el programa de Medina. Gálvez fue consultada sobre la fidelidad en el entorno de la selección peruana y prefirió no emitir opiniones sobre terceros.

“No sé lo que pasa entre cuatro paredes, no me incumbe. Lo mejor es vivir en paz”, sostuvo, dejando en claro que su postura es de distancia respecto a los asuntos privados de su expareja. La empresaria también indicó que no le interesa restablecer un vínculo personal con Trauco más allá de la crianza compartida.

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Trauco milita actualmente en el club Sport Boys y continúa vinculado al fútbol peruano, aunque en los últimos meses su nombre ha circulado más en el ámbito del espectáculo que en el deportivo. El comunicado publicado antes de la emisión del reportaje dejó abierta la pregunta sobre el momento exacto de la ruptura con Arévalo y los detalles de la situación captada por las cámaras del programa.