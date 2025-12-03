Perú Deportes

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El ‘Pirata’ igualó el marcador 1-1 en el Estadio Nacional tras aprovechar un córner y celebró besando el escudo del club ‘íntimo’

El delantero puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

Hernán Barcos dejó su sello en el marcador de la semifinal de los play‑offs de la Liga 1 2025. En el duelo de ida disputado la noche de este martes 2 de diciembre entre Alianza Lima y Sporting Cristal, el delantero argentino volvió a mostrar toda su jerarquía con un magistral golazo que puso el empate definitivo en el Estadio Nacional de Lima. Este tanto mantiene la serie abierta y promete una revancha cargada de emociones en Matute.

El equipo local dio el primer golpe del encuentro. Martín Távara rompió la igualdad con una efectiva definición desde el punto penal, adelantando a los ‘celestes’. Sin embargo, los ‘blanquiazules’ no bajaron los brazos y encontraron la solución desde el banco: el ingreso del ‘Pirata’ a la cancha cambió el rumbo del partido.

Al minuto 76′, Barcos reemplazó a Paolo Guerrero y tardó poco en hacerse notar. La igualdad llegó a los 82′, tras un córner ejecutado por Miguel Trauco. Aunque el balón estaba algo lejos del área chica, el atacante de 41 años supo leer la jugada a la perfección: con un sutil toque, definió con clase y mandó el balón al fondo de la red, silenciando el estadio y dejando claro por qué sigue siendo una pieza determinante para Alianza Lima.

Tras su anotación, el ‘Pirata’ celebró con emoción, besando el escudo del club victoriano. Sus compañeros no dudaron en rodearlo y abrazarlo, reconociendo un tanto que resultó muy especial para él, sobre todo en una semana marcada por la confirmación de que no continuará en el club.

Hernán Barcos besando el escudo
Hernán Barcos besando el escudo de Alianza Lima en la celebración de su gol. Crédito: Captura L1MAX

Sporting Cristal buscó nuevamente adelantarse en los minutos finales, intentando aprovechar la condición de local en este primer encuentro. Sin embargo, no logró vulnerar a la defensa de Alianza Lima, que se mostró sólida y ordenada para mantener el empate. De esta manera, los ‘blanquiazules’ cierran la ida con un resultado favorable y un panorama alentador de cara a la revancha en Matute. El partido en el Estadio Nacional concluyó 1-1.

Hernán Barcos y la jerarquía intacta

A sus 41 años, Hernán Barcos volvió a demostrar por qué sigue siendo una pieza clave en Alianza Lima. Este año ya suma un total de 15 goles, cumpliendo siempre desde su posición y mostrando un rendimiento constante que lo ha mantenido como referente del equipo en las últimas temporadas.

A pesar de que se confirmó que no continuará en el club en el 2026, el delantero argentino volvió a exhibir su compromiso y amor por los colores, siendo decisivo para conseguir el empate ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Con su gol, el ‘Pirata’ no solo igualó el marcador, sino que también reafirmó su jerarquía y liderazgo dentro del plantel, dejando claro que, hasta su último partido, seguirá siendo un jugador determinante para los ‘blanquiazules’.

Todo se definirá en Matute

Con el empate 1-1 de la ida, la serie entre Alianza Lima y Sporting Cristal queda completamente abierta, y la definición se trasladará al Estadio Alejandro Villanueva (Matute). La revancha se jugará el sábado 6 de diciembre a las 20:00 horas, con transmisión en vivo por L1MAX.

Alianza Lima tendrá la ventaja de jugar como local y contará con el apoyo exclusivo de su hinchada, un factor que puede ser determinante en un partido tan parejo. Por su parte, Sporting Cristal buscará mantener la concentración defensiva y aprovechar cualquier espacio que deje el rival para tomar la ventaja y encarar la final con mayor tranquilidad.

Este segundo duelo promete ser intenso, con ambos equipos conscientes de que un solo gol puede inclinar la serie. La expectativa está puesta en la táctica de los entrenadores, el desempeño de los jugadores clave y la capacidad de cada equipo para manejar la presión de un clásico que definirá el pase a la final de los play-offs de la Liga 1 2025, donde espera Cusco FC.

