Día Internacional del Sommelier: la fecha que fijó estándares globales para un oficio clave en la cultura del vino

La fecha remite a la fundación de una asociación en Francia que transformó la labor de quienes se dedican al asesoramiento y servicio de bebidas en una referencia para la gastronomía mundial (Magnific)

Cada 3 de junio, el calendario gastronómico dedica una jornada a una figura que opera en el punto de contacto entre productores, cartas de bebidas y consumidores: el sommelier. La conmemoración no nació de una campaña comercial ni de una moda reciente.

Se fijó en 1969, con la fundación en Reims, Francia, de la Association de la Sommellerie Internationale (ASI), una organización sin fines de lucro concebida para promover la profesión y coordinar acciones entre asociaciones nacionales de distintos países.

La efeméride se instaló como recordatorio de ese origen institucional. En torno a la ASI se ordenaron criterios compartidos de formación, se impulsaron instancias de entrenamiento y se habilitó un circuito de eventos y concursos con alcance internacional. Desde entonces, el 3 de junio funciona como una referencia anual para un oficio que, con el tiempo, amplió su campo de acción más allá del restaurante y sumó tareas de asesoramiento, comunicación y gestión.

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En la práctica contemporánea, el sommelier se define por su preparación en bebidas con foco en el vino, aunque el universo incluye destilados, licores, infusiones y café, según el ámbito laboral. Su intervención se apoya en el conocimiento técnico, la experiencia de cata y la capacidad de traducir estilos, regiones y métodos de elaboración a un lenguaje útil para quien elige una botella o una copa.

Reims y el motivo de la fecha

La fundación de la ASI en Reims, en 1969, marcó el inicio de una red internacional destinada a profesionalizar y coordinar la formación de sommeliers. (Magnific)

El punto de partida del Día Internacional del Sommelier se ubica el 3 de junio de 1969. Ese día se constituyó en Reims la ASI, con el objetivo de desarrollar y difundir la profesión a escala global. La organización quedó estructurada como una entidad sin fines de lucro que articula asociaciones nacionales de sommeliers y promueve programas de capacitación, diplomados, competencias y encuentros sectoriales.

La creación de un organismo internacional respondió a una necesidad concreta: disponer de marcos comunes para un oficio que crecía junto con la profesionalización de la gastronomía. La fecha se convirtió en un símbolo porque condensa ese momento de institucionalización, con una idea central detrás: consolidar estándares y sostener una red de cooperación que permita comparar criterios, fortalecer el entrenamiento y reconocer el desempeño profesional.

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A partir de esa referencia, la jornada se replicó en distintos países como un día de reconocimiento al trabajo de quienes administran cartas de vinos, diseñan maridajes, conducen catas y orientan al consumidor. La efeméride también opera como ventana para visibilizar una dimensión menos evidente del oficio: la actualización permanente frente a un mercado que suma etiquetas, estilos y tendencias de consumo.

La agenda de la ASI incorporó desde sus inicios la lógica de comunidad internacional. Ese entramado, basado en asociaciones nacionales, facilitó la circulación de conocimientos, la comparación de prácticas y la organización de concursos que premian habilidades de servicio, análisis sensorial y comunicación.

De la logística medieval al servicio en la mesa

Antes de convertirse en especialista en vinos y maridajes, el sommelier cumplió funciones de custodia y verificación de bebidas en cortes aristocráticas. (Magnific)

Aunque la fecha del Día Internacional del Sommelier remite al siglo XX, la genealogía del término y del rol tiene un recorrido más largo. En registros históricos se lo ubica en la Edad Media, en Francia, asociado al traslado de provisiones y bebidas vinculadas a la nobleza. En esa etapa, el trabajo se relacionó con el transporte de cargas y, con el paso del tiempo, se reconfiguró como una tarea de servicio en ámbitos de poder.

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Un hito mencionado en reconstrucciones históricas sitúa en 1318 una redefinición del rol en entornos de realeza y aristocracia, con funciones ligadas al control del vino. La tarea incluía la prueba previa de la bebida, un mecanismo de verificación para reducir riesgos de envenenamiento. Esa dimensión de custodia y responsabilidad técnica antecede a la figura moderna, centrada en el servicio y la recomendación.

En el presente, el sommelier se integra a espacios donde el vino cumple un papel cultural y comercial: restaurantes, bares, hoteles y emprendimientos turísticos. Su función esencial consiste en orientar la elección de vinos y otras bebidas de acuerdo con el plato o el momento de consumo, una práctica conocida como maridaje. También administra condiciones de guarda y servicio, con variables como temperatura, humedad y luz en la conservación.

La tarea se completa con una rutina de gestión: seleccionar el contenido de la carta, planificar compras, organizar degustaciones, controlar inventarios y asegurar que el producto llegue a la mesa en condiciones adecuadas. En contextos de alta rotación, esa responsabilidad se combina con el asesoramiento directo al cliente, donde la recomendación se apoya en la escucha y en la lectura del perfil de consumo.

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Qué hace hoy un sommelier y por qué el oficio se expandió

El trabajo del sommelier moderno abarca catas, diseño de cartas, gestión de cavas y asesoramiento al consumidor en distintos espacios gastronómicos. (Magnific)

En su versión actual, el oficio dejó de limitarse a la sugerencia de una etiqueta en un salón. Las tareas abarcan el diseño de cartas, la administración de cavas, la capacitación de equipos de servicio y la construcción de maridajes junto al cocinero. El eje, aun con múltiples variantes, sigue siendo el mismo: convertir información técnica en una experiencia comprensible para el consumidor.

La expansión del campo laboral acompañó cambios del mercado. Con el aumento de la diversidad de estilos, regiones y métodos de elaboración, creció la necesidad de intermediación profesional. En ese contexto, el sommelier opera como enlace entre quienes producen y quienes consumen, con un rol que combina conocimiento, comunicación y criterio de selección.

El trabajo ya no se concentra en el restaurante. También se desarrolla en bodegas, vinotecas, distribuidoras, proyectos vinculados al enoturismo y espacios de comunicación. En paralelo, la formación se volvió más exigente: requiere estudio y práctica sostenida, con entrenamientos de cata y actualización continua para seguir lanzamientos, cosechas y tendencias.

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Una parte del interés por la sommellerie se explica por la búsqueda de herramientas culturales. No todas las personas que cursan la carrera lo hacen con la meta de trabajar en servicio. Algunas la eligen como formación para comprender mejor la oferta disponible, interpretar etiquetas, reconocer estilos y ampliar recursos de degustación. En esos casos, el conocimiento se orienta a la experiencia personal y al consumo informado.

La cata se mantiene como instrumento central. El análisis incluye observación visual, evaluación aromática y percepción en boca, con el objetivo de describir estructura, acidez, textura y persistencia, entre otros parámetros. A esa técnica se suma el control del servicio: temperatura, cristalería y momento de apertura. En la práctica profesional, cada una de esas decisiones incide en el resultado final de una copa.

En el plano formativo, se repite una idea entre docentes y especialistas: la pasión por el mundo de las bebidas no alcanza por sí sola. La dedicación al estudio, la lectura frecuente y la vocación de servicio aparecen como requisitos para sostener un desempeño profesional en un sector que se mueve con rapidez y obliga a revisar conocimientos de manera constante.

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