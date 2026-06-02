¿Qué debe comer una persona con cáncer? Especialista explica los alimentos clave para afrontar la enfermedad en el Perú

Cáncer, tumor y neoplasia - Perú - 30 de agosto (Dietista Nutricion Online)

El avance de los tratamientos médicos ha permitido mejorar las tasas de supervivencia frente al cáncer, una enfermedad que continúa representando uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud en todo el mundo. Sin embargo, además de la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o cirugía, existe un factor que cada vez cobra más relevancia en el manejo integral de los pacientes: la nutrición oncológica.

En el Perú, especialistas advierten que una adecuada alimentación puede marcar una diferencia significativa en la evolución de quienes enfrentan esta enfermedad. Desde ayudar a conservar la masa muscular hasta reducir complicaciones asociadas al tratamiento, el acompañamiento nutricional se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida y favorecer la continuidad de las terapias. Según la nutricionista clínica y oncológica Giulianna Saldarriaga, este soporte especializado debe incorporarse desde el momento mismo del diagnóstico.

¿Qué es la nutrición oncológica y por qué es importante para los pacientes con cáncer?

Una dieta adaptada puede favorecer una recuperación más rápida tras una cirugía oncológica.

La nutrición oncológica es una rama especializada que busca atender las necesidades alimentarias de las personas diagnosticadas con cáncer antes, durante y después de los tratamientos médicos. Su objetivo principal es prevenir o corregir problemas nutricionales que pueden afectar la respuesta del organismo frente a la enfermedad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Saldarriaga, muchos pacientes llegan a consulta con una pérdida importante de peso, disminución de masa muscular y un sistema inmunológico debilitado. Estas condiciones pueden aparecer incluso antes de iniciar el tratamiento y, de no ser atendidas oportunamente, podrían afectar la capacidad del organismo para enfrentar los procedimientos médicos.

La especialista sostiene en entrevista con la agencia Andina que el acompañamiento nutricional no solo contribuye a recuperar el estado nutricional del paciente, sino que también puede disminuir el riesgo de interrupciones en la terapia oncológica. Mantener una adecuada alimentación permite que el cuerpo cuente con mayores reservas energéticas y soporte mejor los efectos asociados a los tratamientos.

Uno de los errores más frecuentes es creer que existe una única dieta válida para todas las personas con cáncer. Sin embargo, los especialistas remarcan que cada paciente presenta características diferentes y requiere una evaluación individualizada.

Factores como el tipo de tumor, la etapa de la enfermedad, el tratamiento indicado, los síntomas presentes y el estado nutricional determinan las recomendaciones específicas para cada caso. Por ello, los planes alimentarios deben diseñarse de manera personalizada y bajo supervisión profesional.

PUBLICIDAD

En términos generales, los expertos recomiendan mantener una alimentación equilibrada que cubra todos los requerimientos nutricionales. Dentro de esta estrategia, las proteínas desempeñan un papel esencial debido a que suelen ser necesarias en mayores cantidades para favorecer la recuperación y preservar la masa muscular.

Entre las principales fuentes de proteína destacan alimentos como el pollo, pescado, huevo, quinua, legumbres y cuy. Estos pueden complementarse con cereales y tubérculos, como arroz, trigo, papa o camote, que aportan energía necesaria para el organismo.

Asimismo, se aconseja incorporar una amplia variedad de verduras y frutas, además de productos tradicionales peruanos como la quinua, la kiwicha y la cañihua, reconocidos por su aporte nutricional.

Otro aspecto fundamental es la hidratación. Mantener un consumo adecuado de agua ayuda al correcto funcionamiento del organismo y contribuye a fortalecer las defensas durante el proceso de tratamiento.

Los beneficios de una alimentación adecuada durante el tratamiento oncológico

El cáncer de próstata se detecta en fase terminal en el Perú. (Foto: Andina)

Los efectos de una correcta nutrición van mucho más allá de mantener un peso saludable. Los especialistas señalan que una alimentación adaptada a las necesidades del paciente puede generar beneficios clínicos importantes durante todas las etapas de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Entre ellos figura una recuperación más rápida después de una intervención quirúrgica, así como una menor probabilidad de desarrollar infecciones que compliquen el proceso médico. Además, una estrategia nutricional adecuada puede ayudar a controlar algunos de los efectos secundarios más frecuentes asociados a los tratamientos contra el cáncer.

Las náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento y la pérdida del apetito son algunas de las molestias que suelen afectar a los pacientes. Frente a estos cuadros, la orientación especializada permite realizar ajustes alimentarios que contribuyan a reducir el impacto de estos síntomas y facilitar una mejor tolerancia a las terapias.

Pero los beneficios no se limitan al aspecto físico. La especialista explica que la nutrición oncológica también tiene un impacto importante en el bienestar emocional. Muchas personas experimentan incertidumbre respecto a qué alimentos consumir o cuáles evitar tras recibir un diagnóstico de cáncer.

Esta situación puede generar lo que los expertos denominan “ansiedad alimentaria”, una preocupación constante relacionada con la alimentación que, en algunos casos, lleva a adoptar restricciones innecesarias o prácticas que terminan afectando el estado nutricional.

PUBLICIDAD

La educación nutricional permite aclarar dudas, desmontar mitos y brindar herramientas para que el paciente tome decisiones informadas sobre su alimentación. Esto contribuye a que participe activamente en su tratamiento y se sienta con mayor control sobre su proceso de recuperación.

Además, el trabajo conjunto entre nutricionistas, médicos, psicólogos y familiares favorece una mejor dinámica en el entorno del paciente. Compartir las comidas y mantener hábitos saludables puede fortalecer los vínculos familiares y reducir situaciones de aislamiento social que suelen presentarse durante el tratamiento.

Los especialistas coinciden en que el manejo multidisciplinario es clave para enfrentar la enfermedad. En ese contexto, la participación de un profesional especializado en nutrición oncológica se ha convertido en un componente cada vez más relevante para optimizar los resultados del tratamiento, mejorar la energía diaria y contribuir al bienestar integral de las personas que conviven con el cáncer.