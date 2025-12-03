La reacción de Hernán Barcos cuando le preguntaron si su gol en Alianza Lima vs Sporting Cristal cambia su salida: “Los números me avalan”

El 'Pirata' respondió sobre su partida del cuadro 'íntimo' y del abrazo con Néstor Gorosito. (Video: Movistar Deportes)

Alianza Lima se llevó el empate en condición de visitante contra Sporting Cristal en la ida de la primera etapa del ‘playoff’ de la Liga 1 2025. Pese a empezar perdiendo con la anotación de Martín Távara, los ‘blanquiazules’ lo pudieron igualar en los minutos finales con el gol de Hernán Barcos, que ha vivido una semana intensa por su salida del equipo. En ese sentido, el ‘Pirata’ atendió a los medios de comunicación y tuvo una insólita reacción cuando le preguntaron si este tanto altera su continuidad.

“Lindo, la verdad que contento de poder marcar y ayudar a Alianza. Creo que fue un partido duro, llevarnos un empate importante que deja la llave abierta para casa (...). Estamos en unas semanas difíciles definiendo el campeonato para ver qué somos. Tenemos un gran equipo, así que estamos contentos del resultado y ahora ir a buscar la clasificación en casa”, fueron sus primeras palabras en zona mixta.

El delantero puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

El delantero argentino no ocultó el desafío personal que atraviesa, ni la importancia de su profesionalismo en medio de la incertidumbre sobre su futuro. “¿Momento difícil? Sí, obviamente, pero uno es profesional y está para seguir trabajando hasta el final. Y ahí después veremos qué pasa. ¿Emotivo? No, yo soy un trabajador y un profesional, podría decir iluminado, pero que cada situación que pasa uno la busca, la trabaja. Yo creo que nada es por acaso”, subrayó.

Sobre el significado del abrazo con Néstor Gorosito, Barcos fue directo: “¿Motivó el abrazo con ‘Pipo’ Gorosito? Sí, creo que como estamos hablando, son semanas difíciles y creo que los dos necesitamos ese descargo, por decirlo así. Y ‘Pipo’ también lo merece, obviamente”. En relación a lo conversado tras la conquista, mencionó: “¿Mensaje de Gorosito por el abrazo? Yo le dije que se quede tranquilo, que confíe en mí, que yo lo iba a ayudar".

Hernán Barcos buscó y abrazó a Néstor Gorosito tras su gol en Alianza Lima vs Sporting Cristal. - créditos: Movistar Deportes

Hernán Barcos sobre si cambia su salida de Alianza Lima tras su gol ante Sporting Cristal

Consultado sobre si su gol podría modificar la postura de la dirigencia respecto a su permanencia, Hernán Barcos respondió: “¿Me da fe para seguir en Alianza Lima? No depende de mí. Ahí viene Franco, pregúntale a él. Yo no tengo nada que ver con eso”. Ante la insistencia de la prensa, el atacante aseguró que “yo no soy el encargado, no tomo las decisiones en Alianza. Tienen que preguntarle a los responsables”.

Barcos fue consultado si entiende las razones de salida de Alianza Lima: “Yo no tengo respuesta para eso. Tienen que preguntarle a los que tomaron la decisión. Yo siempre estuve a disposición y creo que los números me avalan (15 goles en 2025)”. También explicó la importancia de haber solicitado una reunión con la dirigencia la semana pasada para definir su situación contractual: “Yo pedí saber cómo estaba mi situación para yo poder organizar mi vida”.

Por otro lado, el experimentado artillero rescató el apoyo de la hinchada ‘victoriana’. “Hermoso. El hincha es incondicional siempre. Y yo al pueblo blanquiazul le debo muchísimo y obviamente hasta el último día le voy a dar todo lo que yo pueda. Y nos respaldamos entre todos. Después, ninguno de nosotros depende de las decisiones de los compañeros. Nos apoyamos y estamos siempre hasta el final. Todavía faltan partidos, así que vamos a meterle todo para ser ‘Perú 2′”.

Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, difundió el 'flyer' que se distribuyó en Matute en apoyo al delantero en el partido de Alianza Lima ante UTC. - créditos: Instagram

El desenlace de la llave entre Alianza Lima y Sporting Cristal no solo definirá el pase a la segunda ronda del ‘playoff’ de la Liga 1 2025 para enfrentarse a Cusco FC, sino que también puede ser el último partido de Hernán Barcos con el conjunto ‘íntimo’.

Por lo pronto, el nombre del jugador argentino ha sonado para llegar a Sport Boys, de quien incluso se menciona que iniciaron conversaciones. El club ‘celeste’ también ha estado en el radar, pero luego se descartó; no obstante, después de la serie y con su actuación podría cambiar el panorama.