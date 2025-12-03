Así se resolvió el contrato de Christian Cueva con Emelec: rápido acuerdo, primas por pagar y futuro incierto

Christian Cueva deja Emelec luego de un semestre sin luces. - Crédito: Sonia Pérez

El entrenador de Emelec confirmó que Christian Cueva dejará de vestir la camiseta del cuadro eléctrico. En las inmediaciones del terminal aéreo quiteño, el adiestrador ratificó un secreto a voces luego de un paso sin gloria del peruano en territorio ecuatoriano. Tras la declaración del entrenador, el gerente deportivo del club tomó la palabra.

Edison Baldeón precisó que las negociaciones para romper el vínculo que unía a Aladino y al bombillo se llevaron en buenos términos. “Con Christian todo muy bien”, concedió el directivo al periodista Ronald Pin de ‘Los Panelistas’. “Hasta el día de ayer que estuvimos en oficina, nos sentamos y dialogamos”, agregó.

Durante su paso por el cuadro de Guayaquil, Cueva se despachó con dos tantos y dos asistencias en 15 encuentros rendidos en la Serie A. Su periplo en el torneo doméstico ecuatoriano estuvo marcado por vinculaciones en salidas nocturnas y una lesión que lo marginó de las campos de juegos por cerca de un mes.

El peruano evaluará ofertas de otros clubes tras salir de Ecuador. (KCH Radio)

Pese a los condimentos negativos, Baldeón resaltó el profesionalismo de Cueva para manejar las negociaciones. “Cabe mencionar que es un caballero. Ambas partes llegamos a un buen acuerdo y no vamos a tener ningún inconveniente”, dilucidó el dirigente.

Según la información compartida por el periodista Andrés Caguana, la desvinculación de Christian Cueva de Emelec se dio por mutuo acuerdo entre las partes. En cuanto a las obligaciones pendientes, el club aún le debe al jugador una prima de fichaje correspondiente al mes de septiembre, valorada en $30.000.

Asimismo, el contrato establecía condiciones de renovación automática si Cueva alcanzaba el 70% de participación en los partidos, cláusula que no se activó. Finalmente, el comunicador reveló que el jugador tenía derecho a recibir una prima adicional de $50.000 si Emelec lograba clasificar a algún torneo internacional.

Las condiciones en el contrato de Christian Cueva. Crédito: X

El paso de Cueva por Emelec

Christian Cueva llegó a Emelec avalado por el técnico Jorge Célico después de haber recuperado un buen nivel en Cienciano durante la primera mitad del año. En Guayaquil, se estableció como un jugador importante en el esquema en el inicio de su etapa.

Luego, bajo la dirección técnica de Guillermo Duró, Cueva inicialmente mantuvo su puesto en la alineación, pero su rendimiento empezó a verse afectado tanto por problemas institucionales del club como por una serie de lesiones.

Estos factores limitaron su aporte en el campo, que coincidieron con una etapa en la que el mediocampista peruano comenzó a ser relegado al banco de suplentes en la fase final de su ciclo, lo que intensificó su deseo de dejar el fútbol ecuatoriano.

El peruano se fue a los empujones por acción en la mitad del campo. (Video: El Canal del Fútbol)

En síntesis, la participación de Cuevita en Emelec abarcó 16 partidos en total. En ese periodo, contribuyó con dos goles y dos asistencias, sin alcanzar los 1.000 minutos de juego. A pesar de un inicio prometedor que lo consolidó como pieza clave, su paso por el club terminó marcado por las lesiones, una acusación de indisciplina y la inactividad en la recta final.

Los pretendientes de Christian Cueva en la Liga 1

El futuro de Christian Cueva parece estar de vuelta en la Liga 1 de Perú. El mediocampista de 34 años mantiene charlas muy avanzadas para unirse al Juan Pablo II de cara a la temporada 2026, según la periodista Estefanía Chau.

Si bien el Sport Boys de la nueva gestión se perfiló como un posible destino, la falta de una oferta formal y las altas exigencias económicas del 10 peruano impidieron que el interés se concretara.

Martín Noriega habló de la opción de contratar a 'Aladino' para el próximo año. (Video: Jax Latin Media)

Por ahora, el conjunto de Chongoyape gana terreno en la puja. Finalmente, también se le vinculó con Universitario de Deportes por su cercanía con Álvaro Barco y Jorge Fossati durante su etapa como futbolista de la Universidad San Martín y en la selección peruana.