DT de Emelec reveló que Christian Cueva se va del club tras rescindir su contrato: “No la estaba pasando bien, volverá a su país”

El peruano evaluará ofertas de otros clubes tras salir de Ecuador.

Christian Cueva no es más jugador de Emelec. Su exentrenador Guillermo Duró reveló que el ‘10′ nacional rescindió su contrato porque no se sentía bien en la institución y evaluará otras opciones, entre ellas procedentes de la Liga 1 de Perú.

“No la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene la posibilidad o las opciones de algunos otros clubes. Prefirió rescindir el contrato o llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país“, expresó el entrenador argentino para los medios.

Era un hecho que se veía venir. Cueva no mostraba el mismo nivel que en sus inicios con el cuadro ‘eléctrico’ -marcando dos goles y brindando dos asistencias- el cual lo llevó a ser titular y a ser elogiado por los hinchas y la prensa ecuatoriana.

Mientras tanto, el técnico Guillermo Duró no lo convocó en el último juego de Emelec ante Delfín por la LigaPro de Ecuador, que terminó con victoria 1-0 de la escuadra de Guayaquil. Su última participación se dio el 23 de noviembre cuando ingresó a los 50′ en el triunfo sobre Aucas.

Christian Cueva tuvo que llegar a un acuerdo económico con el elenco ecuatoriano para resolver su contrato, debido a que este se encontraba vigente hasta junio del 2026. Lo más probable es que el mediocampista peruano haya resignado a una parte de su dinero para quedar libre y buscar nuevos aires.

El paso de Cueva por Emelec

El que fuese el ‘10’ de la selección peruana arribó a Emelec tras una destacada primera mitad de año en Cienciano, donde recuperó buena parte de su nivel. En Guayaquil, se consolidó como pieza clave en el esquema de Jorge Célico, quien avaló su llegada al club.

Durante sus primeros partidos, Christian Cueva mostró jerarquía y asumió un papel relevante, ganándose el apoyo de la hinchada ‘azul’, que pronto pidió su presencia habitual en el equipo, algo que se fue concretando con el paso de las jornadas.

Con Guillermo Duró a cargo del plantel, el mediocampista peruano mantuvo la titularidad, aunque las lesiones comenzaron a afectar su rendimiento. Al mismo tiempo, su desempeño se vio impactado por complicaciones institucionales del club.

A lo largo de su etapa en Emelec, ‘Cuevita’ participó en 17 encuentros, anotó dos goles y sumó dos asistencias, sin superar los 1.000 minutos jugados. En la recta final, terminó en el banco de suplentes bajo la dirección de Duró, haciendo crecer su deseo de marcharse de tierras ecuatorianas.

Los pretendientes de Christian Cueva en la Liga 1

Christian Cueva mantiene conversaciones avanzadas para volver al fútbol peruano, siendo el club Juan Pablo II el principal interesado en incorporarlo para la temporada 2026, según informó la periodista Estefanía Chau.

El jugador de 34 años fue vinculado recientemente al Sport Boys, equipo del Callao con nueva administración respaldada por la SUNAT. Este posible pase no prosperó debido a la ausencia de una negociación formal y factores económicos que quedaron fuera del alcance del ‘10′.

El valor de Christian Cueva en el mercado

El paso del tiempo no ha favorecido a Christian Cueva, quien también ha enfrentado lesiones y dificultades fuera del campo. Como resultado, su valor de mercado disminuyó de forma significativa y actualmente se sitúa en 250 mil euros, según Transfermarkt. El ‘Cholito’ alcanzó en el pasado una cotización de 5 millones de euros.