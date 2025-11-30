Jorge Fossati reveló qué falta definir para seguir en Universitario y rechazó mala relación con directiva: “¡Cuánta bobada dijeron!”

El técnico uruguayo habló de su continuidad en el cuadro 'crema' para 2026. (Video: Toco Y Me Voy / RPP)

Universitario de Deportes acabó su participación en la Liga 1 2025 alzando el máximo trofeo que lo llevó a proclamarse tricampeón nacional. Sin embargo, aparte de estar en celebraciones, en la ‘U’ han estado pendientes por la continuidad de Jorge Fossati, quien no había confirmado que seguía en primera instancia. Empero, en una reciente entrevista, el técnico uruguayo reveló qué falta definir para permanecer en el cuadro ‘crema’ y rechazó mala relación con la dirigencia.

“¿Hay Jorge Fossati en Universitario el 2026? Dios quiera y yo nunca dije que no quisiera. Ganas hay. ¿El 2 de enero estoy en Campo Mar? Estamos en ese camino, con esas ganas y para eso nos hemos reunido con Álvaro (Barco) y con Franco (Velazco). Yo tengo cosas que decir, ellos también porque todos queremos al mejor Universitario“, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Toco Y Me Voy’ de RPP.

El experimentado DT subrayó que las decisiones de fondo corresponden a una nueva administración, por lo que planteó la necesidad de respetar sus roles y no apresurar declaraciones acerca de acuerdos ya cerrados. “Si Dios quiere, todo se va a encaminar para que en definitiva nos pongamos de acuerdo en todo con la nueva administración porque hay una nueva administración, no lo invento yo. ¿No dar por sentada una continuidad cuando hay gente nueva? Sería una falta de respeto total de mi parte, pero está el que le da la vuelta y lo que busca es decir que tenemos malas relaciones, yo qué sé cuánta bobada dijeron. El tiempo dirá cuál es la verdad”, manifestó.

Jorge Fossati con los trofeos logrados con Universitario del Torneo Clausura y la Liga 1 2025. - créditos: Liga 1

Jorge Fossati sobre lo que falta para seguir en Universitario

Ahí fue cuando Jorge Fossati confesó el único aspecto pendiente para sellar su vínculo con Universitario. “Cuando yo llegué, había otro director de fútbol y ahora hay otro. ¿Cómo no reunirnos? Simplemente ahora falta prácticamente nada… ¿La firma? Sí, la firma. Es lo que a mí me parece, que tenemos que firmar un nuevo contrato porque el que aún está vigente, está firmado con otra administración. Solo falta firmar un nuevo contrato por el mismo término (todo el 2026)”, señaló.

El ‘Flaco’ mencionó que toda interpretación sobre sus expectativas contractuales proviene de rumores sin sustento. “Como dijo un ‘bobo’ por ahí, que ‘quiero contrato hasta 2028 por mi estabilidad...’. No te hagas el que me conoces, que no me conoces de ningún lado, ‘fiera’. No le quieras hacer creer a la gente que todos los días comemos juntos, déjate de joder. No pongas en mi boca palabras que yo nunca dije”, puntualizó.

En el balance de la temporada, Fossati reiteró el compromiso con el proyecto futbolístico y expresó confianza en alcanzar un entendimiento oficial en los próximos días, siempre con el respaldo de quienes ahora conducen a la ‘U’.

Jorge Fossati sobre posible llegada de Abel Hernández en Universitario

En relación a los rumores sobre refuerzos, Jorge Fossati descartó haber solicitado la incorporación de Abel Hernández, voceado para llegar a Sporting Cristal a mediados de este año, como el nuevo ‘9’ estrella para el 2026. “No, yo nunca hablé de jugadores que no están aquí. Alguien me preguntaba ‘qué le parece Abel Hernández’, un gran jugador. No niego sus cualidades. Ahora, decir que yo lo recomendé, no creo. Me han llegado bastantes nombres y yo se los paso a Álvaro. Cualquier empresario que me llame, le paso el número de Álvaro”, precisó.

El entrenador de 73 años detalló que los nombres propuestos por intermediarios son canalizados directamente a la oficina de Álvaro Barco, director deportivo del club ‘estudiantil’. Así, el proceso de selección y contratación de refuerzos recae sobre la dirigencia deportiva y no solo sobre la figura del técnico. De hecho, está por cerrarse el regreso de Diego Romero para suplir a Sebastián Britos en el arco.