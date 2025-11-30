Pedro García lanzó firme advertencia a Universitario ante inminente regreso de Diego Romero: “Hay un tema futbolístico peligroso″

El periodista deportivo advirtió al club 'merengue' por el posible retorno del portero de Banfield de Argentina. (Video: Doble Punta)

Universitario de Deportes ya culminó sus entrenamientos y, tanto jugadores como cuerpo técnico, salieron de vacaciones para desconectarse luego de una temporada bien disputada y en la que se pudo consagrar como tricampeón nacional. Al mismo tiempo, varios futbolistas se enteraron que no seguirían, entre ellos, Sebastián Britos, por lo que la vuelta de Diego Romero es inminente. En ese sentido, Pedro García lanzó una firme advertencia a la ‘U’ por esta movida y el regreso del caterano, actualmente en Banfield de Argentina.

Eso sucedió en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, donde los panelistas se encontraban hablando sobre el presente del cuadro ‘crema’. En eso, mencionaron que la primera baja es la del arquero uruguayo y que el portero peruano ocupará su lugar. “Hay un tema futbolístico. Romero viene con un solo partido atajado en todo el año. El tercer arquero de la ‘U’ (Aamet Calderón) no tiene ningún partido en Primera División en su vida y el segundo arquero (Miguel Vargas) tapó, es un muy buen arquero, pero ha tenido creo que una o dos apariciones en el año", fueron las primeras palabras del periodista deportivo.

El también comunicador de RPP remarcó que el panorama en la portería del elenco ‘merengue’ es preocupante debido al poco rodaje que han tenido este año. “O sea, entre los tres arqueros de la ‘U’ no hacen cinco partidos en el año. Eso es peligroso. Ese inconveniente es raro, atípico, llamativo", sostuvo.

Aamet Calderón no ha jugado partidos oficiales con Universitario y Miguel Vargas solo acumuló cuatro presencias este año.

Horacio Zimmermann deslizó que Diego Romero podría haber tenido una transformación mental en Banfield, donde solo jugó un partido (triunfo 1-0 ante Villa Mitre por Copa Argentina). “Puede que haya forjado un buen carácter en Argentina además habiendo tenido que ‘soportar’ no jugar, porque eso te forja el carácter. O sea, tienes que tienes que tener paz mental, tienes que saberte no irte a la mier... Puede que haya desarrollado también un instinto desde la madurez de saber que tu momento va a llegar porque otro se desespera y dice ‘ya me voy, chau’“, dijo.

En tanto, Pedro García, complementó este análisis y mencionó que “pasa a entrenarse no tan bien. Algunos suplentes en cierto punto se quiebran y, desde cierto lugar van dejando algunos rigores como comer bien, se permiten alguna cosita porque están aburridos, cansados, están decepcionados y postergados. Te trabaja la cabeza eso en contra”.

El '22' se lució con una atajada fabulosa para mantener el cero ante Villa Mitre. | VIDEO: TyC Sports

Por lo pronto, a falta de oficialización, Diego Romero se sumará a la pretemporada de Universitario los primeros días de enero en 2026. Su préstamo en Banfield culmina a fin de año y tiene que volver al club donde se formó. Y lo hará para competir con el peruano-chileno Miguel Vargas y Aamet Calderón.

La consigna de ‘Chiquito’ es acumular rodaje, imponerse como titular en el conjunto ‘estudiantil’ y tentar un lugar en la selección peruana, donde si bien fue convocado por Jorge Fossati y Manuel Barreto, la falta de minutos en Argentina hicieron que no cuente con tiempo en cancha.

Sebastián Britos sobre su salida de Universitario

Sebastián Britos fue la primera salida confirmada de Universitario, además de Gabriel Costa y Diego Churín. No obstante, el guardameta uruguayo vivió una inesperada situación al incomodarse con un periodista que le preguntó por ese tema.

“¿Es joda? El club acaba de comunicar que no sigo. Lo tomé tranquilo. De mi parte, tranquilo, sumamente tranquilo porque lo dejé todo y los números lo avalan. Gané los cuatro torneos que disputé, los dos títulos nacionales que disputé, no perdí un clásico. Así que muy tranquilo, de qué manera me voy a ir. ¿Te parece poco? En el equipo más grande del país, con la presión, la responsabilidad y la obligación que tenemos cada fin de semana y el haber conseguido todo lo que conseguí, me parece que demasiado. Recién me acabo de enterar que no sigo en el club", precisó.

Universitario anunció la salida de Sebastián Britos.