Franco Velazco desmintió mala relación con Jorge Fossati y anunció si el DT se queda o se va de Universitario: “Buscan desestabilizar”

El administrador de Universitario, además, respondió si el DT uruguayo continuará en el 2026. (Jax Latin Media)

Un tema del cual se habla mucho en los últimos días es sobre la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario de Deportes. Y es que luego de conquistar el tan ansiado tricampeonato, el técnico uruguayo habría despertado el interés de clubes de la Liga MX, primera división de México, provocando la incertidumbre en Ate.

A ello se le suma la reciente revelación del periodista Horacio Zimmermann en el programa Doble Punta, quien manifestó que Fossati se irá de la ‘U’ porque no se lleva bien con el actual administrador Franco Velazco. Este factor, de acuerdo al comunicador, llevaría al entrenador uruguayo a aceptar las propuestas desde el torneo mexicano.

La información compartida por Zimmermann aumentó la preocupación en los hinchas ‘merengues’, los cuales desean que el popular ‘Nonno’ continúe al mando del equipo para buscar el primer tetracampeonato en la historia del fútbol peruano y avanzar lo más lejos posible de la Copa Libertadores.

Por ese motivo, Velazco salió al frente para desmentir lo dicho. En primera instancia, el directivo se mostró sorprendido por los rumores que vienen trasitando en redes sociales y contó cómo se siente Fossati en el club actualmente.

“Me sorprende, me llama la atención los comentarios que se vienen señalando en diferentes programas, nosotros tenemos contrato con el profesor todo el 2026 y él actualmente, ustedes lo saben cuando entran a la cobertura de los entrenamientos, ustedes pueden ver que hay una relación contractual que se viene desarrollando de la mejor manera”, expresó.

El mandamás de Universitario, además, anunció que el experimentado estratega seguirá liderando a la escuadra ‘merengue’. “Estamos caminando bien, estamos en coordinaciones, incluso estamos preparando el plan del trabajo de cara a este último mes, porque hemos terminado el campeonato con mucha anticipación, y de cara al plan más fuerte que es la pretemporada 2026″.

Franco Velazco desmintió mala relación con Jorge Fossati y anunció si el DT se queda o se va de Universitario de cara al 2026.

Administrador de Universitario criticó a los medios y defendió su relación con Fossati

Por otro lado, Franco Velazco se mostró fastidiado por las informaciones, que vienen soltando los diferentes periodistas en las plataformas de streaming y redes sociales, y señaló que tratan de desastibilizar la interna de Universitario tras el tricampeonato en Liga 1.

“Estos comentarios de mala relaciones, son comentarios malintencionados, maliciosos, que buscan generar desunión, desestabilizar esta unidad que hay en el plantel entre comando técnico, jugadores, directivos, trabajadores e hinchada”, dijo para las cámaras de Colectivo World.

Finalmente, el administrador de la ‘U’ terminó hablando sobre su relación con Jorge Fossati, a quien conoce desde el 2023 cuando llegó para reemplazar a Carlos Compagnucci y lo recibió de la mejor manera en su regreso para sustituir a Fabián Bustos en la presente temporada.

“Escuché alguno haciendo referencia a malas relaciones, en realidad, eso son tonterías, personalmente conozco al profesor desde el 2023, lo hemos recibido muy bien este 2025 cuando tomó la posta del profesor Bustos, con él, toda la directiva en general, no solo hablo por mí, tiene una magnífica relación”, finalizó.

El administrador de la 'U' señaló que las informaciones sobre Jorge Fossati fueron malintencionadas. (Colectivo World)

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes cerrará su gran temporada visitando a Los Chankas -que buscan meterse a zona de clasificación de Copa Sudamericana- en la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este compromiso está pactado para el sábado 22 de noviembre a las 15:30 horas en el estadio Los Chankas ubicado en la ciudad de Andahuaylas.