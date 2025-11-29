Diego Churín, otra salida confirmada en Universitario: culmina su etapa después de un rendimiento discreto

Diego Churín no va más en Universitario de Deportes. - Crédito: Difusión

Diego Churín culmina su defensa a la camiseta de Universitario de Deportes. La decisión pasó por una análisis serio de su aportación en la Liga 1 2025. Era un secreto a voces su marcha, pero ahora se ha confirmado a través de un mensaje difundido en las redes sociales del club tricampeón.

“Gracias por todo, Diego”, se lee en la publicación que añade un agradecimiento al “profesionalismo, compromiso y la experiencia, fundamentales en la obtención de nuestra estrella 29″. Las autoridades de la ‘U’, desde hace unas semanas atrás, tenían decidido cerrar el proceso del ‘Diegote’ y la señal definitiva llegó con la aprobación de Jorge Fossati.

Diego Churín cierra un capítulo único en Universitario. - Crédito: Difusión

Aunque Churín tenía toda la intención de llegar a un acuerdo de prolongación de contrato, los requisitos iniciales para establecer ese acercamiento no se cumplieron ni por asomo debido a su discreta producción goleadora. Así las cosas, el argentino comprendió que el capítulo en Ate estaba cerrado.

Este año, el ‘Diegote’ tan solo sumó cinco goles en 28 partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Libertadores, cifras demasiado discretas para un delantero extranjero que llegó, dicho sea de paso con un cartel de catálogo, con la consigna de luchar por un puesto en Ate.

El delantero argentino anotó el segundo tanto del cuadro 'crema' en el duelo por la fecha 13 del Torneo Clausura. (Video: GOLPERU)

El argentino, de 35 años, se marcha con pena. Su estado de forma, sin duda alguna, le privó de un rendimiento adecuado en Universitario. Por esa razón siempre se posicionó como una variable en cada uno de los envites correspondientes y cuando gozó de alguna titularidad poco o nada hizo.

La marcha de Diego Churín implica que la ‘U’ agilice las negociaciones con un nuevo ariete en ataque que ocupe su espacio y por qué no se presente como una carta goleadora importante que compita con Alex Valera, acaso el mejor ‘9′ del plantel de Odriozola del último lustro.

Diego Churín, grito goleador frente a Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Opciones para Churín

Terminado el periplo anual en Perú, el ‘Diegote’ se dispondrá a revisar las distintas propuestas / sondeos que lleguen a su entorno empresarial. Existen, de hecho, muchas posibilidades de que regrese a Paraguay, donde dejó una imagen muy importante y poderosa al vestir la indumentaria de Cerro Porteño.

En algún momento también se debatió la opción de que Churín regresase al Barrio Obrero para dar inicio a una tercera etapa. Sin embargo, el área directiva del club descartó cualquier clase de movimiento futbolístico, dado que se considera que el delantero ya ofreció todo lo que estaba a su alcance.

El delantero puso el 2-0 en el Monumental. (Video: GOLPERU)

“Diego es el máximo goleador de la ‘Nueva Olla’. El año pasado nos despedimos de él, le hicimos una buena despedida y le agradecimos por todo. Nosotros dábamos por cumplido su ciclo en diciembre pasado. No está en nuestros planes para el año que viene. Creemos que ya había cumplido su ciclo y él también", dijo el vicepresidente Juan Carlos Pettengill.

Fichado de la Unión Española, hace cerca de una década, Churín se cansó de hacer goles con Cerro Porteño de toda clase durante cuatro temporadas, lo que le valió para ser vendido al Brasileirao, donde vistió las camisetas del Gremio y Atlético Paranaense.