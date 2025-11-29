Perú Deportes

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025: así celebró el ‘mengao’ en el estadio Monumental de Lima por segunda vez

El cuadro de Filipe Luis derrotó 1-0 a Palmeiras con gol de Danilo y se consagró en el coloso limeño, tal y como lo hizo en el 2019

Flamengo venció 1-0 a Palemiras en la final de la Copa Libertadores 2025. | ESPN

Flamengo es el nuevo campeón de la Copa Libertadores. El ‘mengao’ venció 1-0 a Palmeiras con un gol de cabeza de Danilo y se coronó en el estadio Monumental de Ate por segunda vez en su historia. Ahora, se podría hablar de un lazo eterno entre el club brasileño y la capital peruana.

En un partido que no tuvo el brillo que se esperaba -por lo mostrado por ambos protagonistas a lo largo de la temporada- ganó el que intentó más. Los dirigidos por Filipe Luis aprovecharon su chance en un tiro de esquina y después se defendieron con uñas y dientes.

Así consiguieron su cuarto trofeo en la historia de la Libertadores, convirtiéndose en el más ganador de su país. Y como si fuera poco, sumaron su segunda conquista en un escenario, donde en el 2019 pudieron romper una sequía de 30 años. El estadio Monumental volvió a ver festejar a todo el pueblo ‘rojinegro’.

Abrazos, gritos y hasta llantos llegaron después del pitazo final del árbitro en el coloso de Ate. Los jugadores y cuerpo técnico invadieron el campo de juego, mientras que los hinchas acompañaban los festejos desde las gradas. Diversos tipos de celebraciones, pero un mismo sentimiento invadió a los fanáticos al ver a Flamengo campeón del máximo torneo.

Flamengo campeón de la Copa
Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025: así fue la segunda celebración del ‘mengao’ en el estadio Monumental de Lima.

Danilo y un gol que vale 24 millones de dólares

Corrían los 67 minutos, no había un claro dominador en la cancha del estadio Monumental. Pero, como una famosa frase marca: cuando no se puede jugando, la ‘pelotita parada’... Flamengo sacó rédito de un balón detenido y Danilo -siendo no el más alto del campo- se impuso por arriba para decretar el 1-0.

Lo celebró con mucha euforia y no era para menos. Le estaba dando el título más importante a su elenco. Instantes más tarde, se hizo realidad su sueño y su tanto quedará enmarcado en la historia del ‘mengao’. El gol que significó la cuarta estrella en la ‘gloria eterna’.

Para añadirle un factor más -y no es menos importante, Danilo permitió que Flamengo se gane un cuantioso premio, un total de 24 millones de dólares (80 millones 500 mil soles) al ser el flamante campeón de la Libertadores. Un ingreso que permitirá al cuadro de Río de Janeiro siendo uno de los más poderosos del continente.

A los 21 minutos del segundo tiempo, Danilo abrió el marcador a favor de Flamengo. | ESPN

La segunda celebración de Flamengo en el Monumental

Flamengo y el Monumental de Lima -al parecer- tienen un pacto. Con el triunfo ante Palmeiras, el ‘mengao’ consiguió su segundo título en este estadio. Previamente, lo había logrado en el 2019 cuando superó 2-1 a River Plate con un doblete de su máxima estrella ‘Gabigol’.

En aquella oportunidad, el desenlance fue más histórico. A los 89′, el conjunto brasileño seguía perdiendo, pero solo necesitó tres minutos para darle vuelta. Los festejos, como era de esperarse, fueron más eufóricos y a partir de ese momento nació un gran recuerdo del coloso de Universitario de Deportes para los hinchas ‘rojinegros’.

Flamengo se proclamó campeón de
Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2019 al vencer 2-1 a River Plate en la final realizada en el estadio Monumental de Lima.

“Son personas que vivieron el éxito de 2019 en carne propia. Volver a ese lugar y posiblemente ganar otra Copa Libertadores reforzaría la conexión entre los hinchas, el club y la ciudad de Lima. Es una oportunidad para los hinchas y para el club de seguir construyendo su historia con la capital peruana”, nos adelantó el periodista Bruno Rodrigues en una entrevista exclusiva.

