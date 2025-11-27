Club de Liga 1 que salvó el descenso sueña con Christian Cueva para el 2026: “Hay conversaciones”

La periodista Estefanía Chau reveló el equipo interesado en el volante peruano de Emelec. (Video: Nada Que No Sepa)

La estadía de Christian Cueva en Emelec parecía comenzar por todo lo alto, derrochando calidad con el balón dentro del campo y participando directamente con goles y asistencias. Sin embargo, los problemas físicos y la deuda del club ecuatoriano a los jugadores y comando técnico ha hecho que su salida se aproxime pese a tener contrato hasta mediados del próximo año.

Ante este panorama, el nombre del menudo volante sono para llegar a la Liga 1, con tres equipos interesados, de acuerco con Diego Penny. Empero, lo último que se conoció es que un elenco del campeonato nacional, que salvó el descenso, sueña con incorporarlo a sus filas y ya entabló conversaciones.

La periodista deportiva, Estefanía Chau, informó en el programa de YouTube, ‘Nada Que No Sepa’, que el futbolista nacido en Huamachuco tiene todo encaminado para volver al torneo local la siguiente campaña a un club del norte del Perú. “Se viene una ‘bomba’ de un jugador peruano que su nombre empieza con ‘C’ y su apellido también empieza con ‘C’. Tiene que ver con Christian Cueva. La información es que el próximo año volvería a jugar en nuestro país y se dirigiría a un equipo que queda en el norte del Perú. ¿Atlético Grau? No. ¿César Vallejo? No. ¿Juan Aurich? No. ¿Alianza Atlético por Copa Sudamericana? No", indicó en primera instancia.

Ahí fue cuando la comunicadora confesó que el club en mención es Juan Pablo II, cuyo propietario es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. "El equipo a donde llegaría Christian Cueva sería Juan Pablo II. Christian Cueva estaría en conversaciones y cerca de poder llegar a Juan Pablo II para el año 2026″, sostuvo.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, es propietario del club Juan Pablo II de Chongoyape.

No sería la primera vez que Juan Pablo II pone sus ojos en Christian Cueva. De hecho, a finales del año pasado, cuando se había desligado de Cienciano, ‘Aladino’ estuvo cerca de fichar por el elenco de Chongoyape.

En el espacio digital se imaginaron con esta posibilidad y dejaron entrever que la ciudad norteña no sería una plaza favorable para que el futbolista de 34 años recupere su mejor versión por las tentaciones. “¿Cómo sería la dupla con Tizón? Sería ‘picantita’, pero solo me preocupa el norte. Estás en el norte, estás en lo tuyo. Ese teléfono estaría reventando los viernes...“, declaró Renato Luna.

Por lo pronto, Cueva Bravo ha tenido participaciones en Emelec bajo el mando del técnico Guillermo Duró. Primero trabajó con Jorge Célico, Christian Nasuti y ahora Duró. En los 16 partidos que ha jugado, ha anotado dos dianas y repartido dos asistencias. Pero los inconvenientes económicos del club han hecho que piense en salir a fin de año. Juan Pablo II logró mantenerse en Primera División tras el triunfo en mesa de Comerciantes Unidos por 3-0 sobre Ayacucho FC.

El volante dio centro de gol para el cuadro 'azul'. (Video: Canal del Fútbol)

¿Universitario es otra opción para fichar a Christian Cueva?

Un club relacionado con fuerza para sumar a Christian Cueva ha sido Universitario, además de Sporting Cristal y Sport Boys. El administrador ‘crema’, Franco Velazco, admitió que la ‘U’ tiene que dar un salto de calidad para pelear por el tetracampeonato nacional y llegar más lejos en la Copa Libertadores 2026. Por ello, ‘Aladino’ no ha sido descartado: “Christian es un excelente jugador, yo creo que se puede acomodar, no solamente en la ‘U’, sino también en cualquier equipo. Pero repito, depende de muchos factores que deben evaluarse con Álvaro en la interna del club".

Eso sí, el mandatario reconoció que todo va a depender del presupuesto, del cual no pretenden salirse. Asimismo, Jorge Fossati advirtió en ‘Hazme el Aguante’ que por más que quisiera contar con el mediocampista peruano, aunque valoró la opinión de la hinchada.

“Si el hincha racional siente que estás trayendo uno del clásico rival, que se habrá expresado mil veces y más por cómo es Cueva, me imagino que es picañero con el rival (...). El único dueño que tiene el club son los hinchas de verdad”, declaró.

El técnico uruguayo habló de la opción de que el volante peruano deje Emelec para fichar por la 'U'. (Video: Hazme El Aguante)