Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda el tema de la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

UTC y Ayacucho FC definirán su futuro en la última fecha del Torneo Clausura 2025: solo uno perderá la categoría y se unirá a Alianza Universidad y Deportivo Binacional

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolvió la disputa derivada del partido suspendido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos. La decisión se tomó en un contexto clave, ya que faltan pocos días para la última fecha del Torneo Clausura 2025. El organismo publicó el jueves 20 de noviembre su fallo, otorgando la victoria administrativa a Comerciantes Unidos con un marcador de 3-0. Además, los ‘zorros’ recibieron una multa económica considerable, que agrava su situación en el cierre del campeonato.

El dictamen de la CJ-FPF está relacionado con los hechos registrados el 8 de noviembre, en el marco de la Fecha 18, cuando la suspensión del partido fue provocada por una agresión a un árbitro asistente. Tras considerar los descargos y reclamos de ambas instituciones, el ente rector decidió dar validez al pedido de Comerciantes Unidos y desestimar el del cuadro ayacuchano, asignando al club ayacuchano la responsabilidad por la interrupción del encuentro.

Con esta resolución, se da por concluido uno de los episodios más controvertidos en la recta final del campeonato, estableciendo un precedente importante en la disciplina del fútbol peruano.

¿Cómo queda el descenso tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

La lucha por el descenso cambió tras la resolución del partido entre Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025. Ahora la pelea por la baja se redujo entre UTC y Ayacucho FC. Los ‘zorros’ están complicados porque se encuentran en zona de la baja con 29 puntos, tres unidades más está el ‘gavilán del norte’.

Todo se definirá en la última fecha del campeonato, donde los cajamarquinos visitarán a Alianza Lima en Matute y los ayacuchanos vayan al Cusco para medirse con Cienciano. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo este domingo 23 de noviembre a las 15:00 horas.

Solto falta conocer al último cuadro que perderá la categoría y se unirá a Alianza Universidad y Deportivo Binacional, quienes descendieron durante la temporada.

“La resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, que le da los tres puntos del partido entre Ayacucho y Comerciantes, suspendido el 8 de noviembre en los minutos finales porque se arrojaron objetos desde la tribuna, le da los tres puntos y el resultado de 3-0 a Comerciantes Unidos de Cutervo. Con lo cual, Comerciantes Unidos hoy tiene 36 puntos y está libre de todo mal. No tiene riesgo de descenso. Lo propio a Juan Pablo II College, que también está libre de todo mal en este sentido porque tiene 33 puntos. Seguimos. Esto reduce la disputa por la permanencia entre dos equipos. 32 puntos, Universidad Técnica de Cajamarca, que visita Alianza Lima en Matute el domingo, y Ayacucho FC con 29 puntos, bien complicado, que visita a Cienciano en el Cusco. ¿Cuál es la figura? UTC sí necesita no empatar en puntaje porque tiene peor diferencia de gol que Ayacucho FC. Si Ayacucho FC gana y UTC pierde, el que se salva es Ayacucho FC. Después, cualquier otro resultado hace que UTC sea el equipo que mantiene la categoría", explicó el ‘Tanke’ Arias en el programa ‘Vamos al VAR’.

