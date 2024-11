Juan Pablo II interesado en Christian Cueva para Liga 1 2024: conexión con Agustín Lozano sería clave para su fichaje

El periodista Mauricio Loret de Mola reveló que Juan Pablo II piensa reforzarse con Christian Cueva (Denganche)

Christian Cueva se encuentra sin club luego de rescindir su contrato con Cienciano del Cusco. El futuro del volante de 33 años parece incierto, especialmente porque en el último tiempo mostró más interés en su incursión en el mundo de la música, que en su carrera futbolística. Incluso se le llegó a preguntar si habría tomado la decisión de colgar los botines, a lo que contestó con un rotundo ‘no’.

Los antecedentes inmediatos de ‘Aladino’ no son los mejores, ya que en sus últimos equipos destacó más por sus lesiones y escándalos fuera de las canchas, que en lo que pudo rendir en el campo de juego. De hecho, con camiseta del ‘papá' solamente disputó 8 partidos y marcó un gol en el Torneo Clausura, rendimiento que decepcionó a la dirigencia cusqueña, que terminó por darle salida.

Sin embargo, todavía existen interesados en recuperar el potencial del popular ‘Cuevita’. Uno de ellos sería Juan Pablo II, club recién ascendido que el próximo año hará su debut en la primera división del fútbol peruano. La noticia la dio a conocer el periodista Mauricio Loret de Mola:

“Me han dicho que interesaría para el futuro, Christian Cueva a Juan Pablo II. Yo sé que dejó de ser jugador de Cienciano, pero están viendo opciones y podría interesar a Juan Pablo, Christian Cueva”, reveló en el programa ‘Desmarcados’.

Christian Cueva cerró la temporada 2024 con 8 partidos. - Crédito: Cienciano

Su compañero Sandro Centurión especuló con que esta posibilidad se deba a la buena relación de Cueva con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y fundador del cuadro de Chongoyape, el cual es presidido por su esposa Orfelinda Correa:

“Siempre ha tratado de ayudarlo el presidente de la FPF, le tiene mucho cariño, hay que ser franco. A mí no me extrañaría que juegue en Juan Pablo II, y que tenga la oportunidad estar un año ahí, un equipo de primera división. ¿Dónde va a jugar? Porque la verdad, se le ha cerrado las puertas ahí. Creo que va a levantar, también es un equipo del llano”, complementó.

El plantel de Juan Pablo II

Hasta el momento Juan Pablo II no ha realizado fichajes ni anuncios de renovación para la próxima temporada. Además de la posibilidad de fichar a Christian Cueva, en las últimas semanas medios locales rumorearon con la posibilidad de Cecilio Waterman y Jiovany Ramos, quienes no continuarán en Alianza Lima, así como un posible préstamo de Rafael Lutiger desde Sporting Cristal.

Respecto al plantel que afrontó la Liga 2, el elenco dirigido por Santiago Acasiete tuvo como su principal figura a Jack Durán. También destacan nombres como Fabricio Aragón y Jorge Agüero, de las divisiones menores de Universitario de Deportes, o los extranjeros Gustavo Collante, Renzo Alfani, Matías Vega y Facundo Rodríguez.

Juan Pablo II quedó como subcampeón del ascenso de Perú. - Crédito: Liga 2

Christian Cueva desde su regreso al fútbol peruano

El último equipo en el que Christian Cueva mostró regularidad fue Al-Fateh de Arabia Saudita, donde en dos temporadas y media, disputó 51 partidos, aportando 16 goles y 16 asistencias. Posteriormente, retornó a Alianza Lima, generando gran expectativa. No obstante, en su primer partido contra Atlético Grau en Piura, sufrió una grave lesión en la rodilla. A pesar de ello, tomó la decisión de no operarse y seguir jugando, aunque no pudo hacerlo en su mejor nivel, por lo que en 27 encuentros no convirtió tantos y solo dio un pase gol.

En el tramo final de aquella campaña, decidió no jugar más y centrarse en su recuperación. A pesar de que viajó a España con la intención de operarse, finalmente optó por seguir un tratamiento alternativo y en agosto, tras casi un año sin jugar, se anunció su fichaje por Cienciano, donde tampoco pudo trascender.