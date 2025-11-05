Se revelaron los tres clubes de la Liga 1 que quieren a Christian Cueva en 2026: “Se están comunicando directamente con él”

El 'Flaco' dio información acerca del futuro de 'Aladino' en Emelec y si puede volver al fútbol peruano. (Video: Mano a Mano)

La permanencia de Christian Cueva en Emelec no parece del todo clara a raíz de los problemas económicos que viene atravesando el club ecuatoriano. Esto ha generado que su nombre sea voceado para volver a la Liga 1 en dos clubes atentos a su situación. En ese sentido, Diego Penny reveló la identidad de los tres equipos que quieren ficharlo y que ya se han contactado directamente con él.

Esto sucedió en el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’, donde los panelistas venían analizando las declaraciones de Jorge Fossati como técnico de Universitario de Deportes, en las que no aseguró su continuidad para el próximo año. En eso, el ‘Flaco’ dijo que el uruguayo sí seguirá y que incluso ha entablado conversaciones con jugadores, sin mencionar nombres. “(Fossati) nos está huev...do, se va a quedar y ya está hablando con algunos jugadores, uno de Ecuador”, fueron sus primeras palabras.

El exarquero deslizó que ha habido cambios en la dirigencia del ‘bombillo’ y que las deudas se han ido regularizando. “Lo que pasa es que ese jugador parece que va a renovar con ese equipo. Es un ‘10′. Ha entrado otra gente (a Emelec) y ya les pagaron los cuatro meses que les debían", declaró.

Diego Penny sobre los tres clubes de la Liga 1 que quieren a Christian Cueva

Ahí fue cuando Diego Penny anunció que tres clubes de la Liga 1 han establecido contacto directo con Christian Cueva para intentar sumarlo a sus filas. Los equipos identificados son Sport Boys, Sporting Cristal y Universitario. El exfutbolista puntualizó que estas instituciones no recurrieron a intermediarios, sino que optaron por comunicarse personalmente con el jugador. “Lo están llamando tres equipos muy importantes de Lima: Boys, Cristal y la ‘U’ lo están llamando al enano Christian Cueva. El hecho que lo estén llamando no quiere decir que esté cerca a firmar algo, pero la intención está. No es que lo hayan ofrecido, los tres clubes se están comunicando directamente con él”, manifestó.

En el caso del club ‘cervecero’, se abre una posibilidad relevante debido a la proyección de cambios en el plantel para el próximo año. Según Penny, en Cristal estarían disponibles entre ocho y diez vacantes para nuevas incorporaciones. “Cueva en Cristal tendría el protagonismo que necesita él... Cuando fue a Cienciano le fue bien porque él era el ‘10’, el que manejaba”, indicó, recordando el rendimiento de ‘Aladino’ cuando militó en el ‘papá’ antes de mudarse a Ecuador.

Por otro lado, el vínculo personal de Christian Cueva con el entrenador Jorge Fossati en Universitario representa una alternativa a considerar, a la que se añade la mediación de Alfonso Barco, su actual compañero en Emelec. Penny explicó que existe una cercanía y comunicación constante entre ambos desde la etapa del uruguayo en la selección peruana, lo que podría influir en una eventual decisión. Sin embargo, la continuidad de menudo jugador en el elenco ecuatoriano tampoco se descarta, ya que el equipo se mantiene expectante frente a los cambios recientes y la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana.

Christian Cueva lleva dos goles y dos asistencias en 14 partidos con Emelec. - créditos: Difusión

¿Qué piensan en Sport Boys sobre fichar a Christian Cueva en 2026?

El primer club peruano que apareció interesado en Christian Cueva fue Sport Boys, cuyo flamante administrador, Martín Noriega, mostró su apertura por incorporarlo, pero dejó en claro que la decisión la tomarán al final del 2025. "¿A qué peruano no le gusta el juego de Christian Cueva? Por supuesto que sí, pero eso va a obedecer a las características de los jugadores que tengamos que sumar al club. Eso será una evaluación al terminar el campeonato", declaró para la prensa.

“Todo aquel cuyos objetivos, cuyos propósitos, intereses, sean los del Sport Boys, son bienvenidos”, agregó. Eso sí, el ‘Cholo’ ha puesto una condición para llegar a la ‘misilera’ y no se trata del factor económico.

Martín Noriega habló de la opción de contratar a 'Aladino' para el próximo año. (Video: Jax Latin Media)