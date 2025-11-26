Perú Deportes

Horacio Bastit confirmó llegada de nuevo refuerzo a Regatas Lima y explicó abrupto despido de ‘MC’ Daubendiek en la Liga Peruana de Vóley

Si bien en un inicio de la entrevista no quiso dar muchos detalles al respecto, el DT dio a entender que necesitan potenciar el equipo para salir de irregular campaña en el torneo nacional

Guardar

Regatas Lima sumará un nuevo refuerzo extranjero tras la salida de la opuesta Mary Claire Daubendiek, quien tuvo escasa participación en los primeros partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026; la información fue confirmada por el entrenador Horacio Bastit durante una entrevista en el programa ‘De Una’, donde explicó cómo la salida de la jugadora estadounidense ha implicado un ajuste en la estructura del sexteto titular.

La permanencia de ‘MC’ Daubendiek resultó corta luego de solo cinco fechas en el certamen nacional. En diálogo con De Una, el director técnico argentino explicó que la decisión responde estrictamente a factores deportivos. “Optamos porque MC no continúe porque la verdad es una cuestión técnica, teníamos otras expectativas, nosotros trajimos a Petra Schwartzman para que sea la segunda opuesta y ella está jugando todos los partidos, entonces decidimos parar el contrato”, manifestó.

Desde De Una se consultó insistentemente por la identidad de la jugadora que arribará a Regatas Lima. El propio Bastit evitó revelar el nombre y respondió con ironía: “No sé”, acompañado por una risa. Posteriormente, añadió detalles estratégicos: “Hay, pero no se puede decir nada”. Según lo que deslizó el estratega en la misma conversación, la nueva opuesta sería “conocida, pero para nosotros”, y negó que se trate de una voleibolista vinculada previamente a la institución.

“Nosotros tuvimos hace un mes o menos, tuvimos una opuesta entrenando, pero vino a entrenar nada más, porque su hermano es basketbolista en Regatas, su mamá fue una jugadora de Regatas, pero no va a ser ella, ella está jugando la liga americana y es imposible que parta a otra liga”, añadió instantes después.

Horacio Bastit confirmó llegada de
Horacio Bastit confirmó llegada de nuevo refuerzo a Regatas Lima y explicó abrupto despido de ‘MC’ Daubendiek en la Liga Peruana de Vóley.

Sus declaraciones agregaron pistas sobre el perfil de la próxima contratación: “Para ser opuesta tiene que ser zurda y alta”. Además, el técnico anticipó que la nueva ficha del club arribará a Chorrillos “hablando inglés”, lo que abre la posibilidad de que el refuerzo tenga origen estadounidense o anglosajón. Esta estrategia coincide con la intención de mantener un ataque potente en la rotación principal tras la partida de Daubendiek.

Respecto a la continuidad de las gestiones, Bastit explicó que las novedades oficiales sobre la llegada de la opuesta extranjera serán comunicadas en las próximas semanas por la gerenta deportiva Karina del Castillo. Esta decisión busca asegurar que el club tome el tiempo necesario antes de cerrar el fichaje y evitar errores en el proceso de elección.

La decisión directiva de encontrar una sustituta en ese puesto responde al desempeño mostrado durante las primeras jornadas y a la necesidad de potenciar el plantel luego de dos reveses ante equipos como Deportivo Géminis y Atlético Atenea. El elenco de Chorrillos superó una etapa de incertidumbre deportiva al imponerse 3-2 frente a Universidad San Martín en un encuentro que dejó una imagen positiva por la capacidad de revertir dos sets en contra y cerrar la victoria en el último parcial.

Tras un cierre dramático, el club chorrillano concretó su victoria por 3-2 ante el cuadro 'santo'. (Video: Latina)

Próximo partido de Regatas Lima

En el contexto de esta reacomodación de piezas, Regatas Lima ya se prepara para su siguiente desafío en la competencia peruana de voleibol. El próximo compromiso corresponde a la sexta fecha, ante el recién ascendido Kazoku No Perú, elenco que busca puntos con urgencia para evitar complicaciones en la lucha por el descenso. Este partido se disputará el sábado 29 de noviembre, a partir de las 14:30 horas (hora peruana), en las instalaciones del Coliseo Miguel Grau del Callao.

Temas Relacionados

Horacio BastitRegatas LimaLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Se reveló pelea entre Paolo Guerrero y Guillermo Enrique en Alianza Lima: “Hubo un encontrón en un partido de práctica”

El periodista deportivo Jorge Solari y el exjugador ‘Conejo’ Rebosio detallaron qué pasó entre el ‘Depredador’ y el jugador argentino durante un entrenamiento

Se reveló pelea entre Paolo

Agenda de los Juegos Bolivarianos de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025: todos los atletas peruanos que competirán durante el día

Atletas como Stefano Peschiera, Francisco Boza y María Fernanda Reyes defenderán los colores nacionales. Revisa la programación del evento deportivo que se viene realizando en Lima

Agenda de los Juegos Bolivarianos

Pedro García hizo fulminante crítica a Alianza Lima tras salida de Hernán Barcos: “Era una cantina y ahora no quieren profesionalismo”

El periodista deportivo explotó por la decisión del club victoriano y le recordó la época que terminó con el descenso en el 2020. Y aseguró que el ‘Pirata’ debería tener una estatua en Matute

Pedro García hizo fulminante crítica

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional

El delantero argentino tiene los días contados en el club, donde salió bicampeón y se convirtió en el máximo goleador extranjero. Solo falta la confirmación oficial de la institución victoriana

Hernán Barcos no seguirá en

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025

El ganador de este partido decisivo no solo levantará el trofeo, sino se convertirá en el equipo brasileño más campeón de este torneo con 4 títulos. Conoce todos los detalles

Flamengo vs Palmeiras: día, hora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo EN VIVO: PJ

Pedro Castillo EN VIVO: PJ anuncia su decisión contra el expresidente por el golpe de Estado

Martín Vizcarra lanza video tras condena de 14 años de prisión: “Ellos deberían estar presos y están gozando del dinero robado”

Rutas de Lima compromete la seguridad de la población al abandonar concesión, asegura la MML

Sentencia contra Pedro Castillo: Congresista Jaime Quito afirma que “sectores se unieron para sacar al presidente”

Regresa la jueza vinculada a la red de Andrés Hurtado: María Vidal La Rosa asume presidencia en sala penal del Poder Judicial

ENTRETENIMIENTO

“Tremenda conchuda”: Magaly Medina arremete

“Tremenda conchuda”: Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano por tildar de ‘Cuernejo’ a Silvia Cornejo

Dua Lipa hizo estallar San Marcos con un show inolvidable: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

Karla Bacigalupo defiende a diseñadores peruanos de críticas por sus vestuarios: “Estoy orgullosa de llevar sus creaciones”

Natalie Vértiz celebra junto a su nana: “Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones”

Sofía Franco acusa a Analía Jiménez de buscar ampay con esposo de Silvia Cornejo: “Ella llama al chismefono para que la ampayen”

DEPORTES

Se reveló pelea entre Paolo

Se reveló pelea entre Paolo Guerrero y Guillermo Enrique en Alianza Lima: “Hubo un encontrón en un partido de práctica”

Agenda de los Juegos Bolivarianos de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025: todos los atletas peruanos que competirán durante el día

Pedro García hizo fulminante crítica a Alianza Lima tras salida de Hernán Barcos: “Era una cantina y ahora no quieren profesionalismo”

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025