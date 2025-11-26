Regatas Lima sumará un nuevo refuerzo extranjero tras la salida de la opuesta Mary Claire Daubendiek, quien tuvo escasa participación en los primeros partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026; la información fue confirmada por el entrenador Horacio Bastit durante una entrevista en el programa ‘De Una’, donde explicó cómo la salida de la jugadora estadounidense ha implicado un ajuste en la estructura del sexteto titular.

La permanencia de ‘MC’ Daubendiek resultó corta luego de solo cinco fechas en el certamen nacional. En diálogo con De Una, el director técnico argentino explicó que la decisión responde estrictamente a factores deportivos. “Optamos porque MC no continúe porque la verdad es una cuestión técnica, teníamos otras expectativas, nosotros trajimos a Petra Schwartzman para que sea la segunda opuesta y ella está jugando todos los partidos, entonces decidimos parar el contrato”, manifestó.

Desde De Una se consultó insistentemente por la identidad de la jugadora que arribará a Regatas Lima. El propio Bastit evitó revelar el nombre y respondió con ironía: “No sé”, acompañado por una risa. Posteriormente, añadió detalles estratégicos: “Hay, pero no se puede decir nada”. Según lo que deslizó el estratega en la misma conversación, la nueva opuesta sería “conocida, pero para nosotros”, y negó que se trate de una voleibolista vinculada previamente a la institución.

“Nosotros tuvimos hace un mes o menos, tuvimos una opuesta entrenando, pero vino a entrenar nada más, porque su hermano es basketbolista en Regatas, su mamá fue una jugadora de Regatas, pero no va a ser ella, ella está jugando la liga americana y es imposible que parta a otra liga”, añadió instantes después.

Horacio Bastit confirmó llegada de nuevo refuerzo a Regatas Lima y explicó abrupto despido de ‘MC’ Daubendiek en la Liga Peruana de Vóley.

Sus declaraciones agregaron pistas sobre el perfil de la próxima contratación: “Para ser opuesta tiene que ser zurda y alta”. Además, el técnico anticipó que la nueva ficha del club arribará a Chorrillos “hablando inglés”, lo que abre la posibilidad de que el refuerzo tenga origen estadounidense o anglosajón. Esta estrategia coincide con la intención de mantener un ataque potente en la rotación principal tras la partida de Daubendiek.

Respecto a la continuidad de las gestiones, Bastit explicó que las novedades oficiales sobre la llegada de la opuesta extranjera serán comunicadas en las próximas semanas por la gerenta deportiva Karina del Castillo. Esta decisión busca asegurar que el club tome el tiempo necesario antes de cerrar el fichaje y evitar errores en el proceso de elección.

La decisión directiva de encontrar una sustituta en ese puesto responde al desempeño mostrado durante las primeras jornadas y a la necesidad de potenciar el plantel luego de dos reveses ante equipos como Deportivo Géminis y Atlético Atenea. El elenco de Chorrillos superó una etapa de incertidumbre deportiva al imponerse 3-2 frente a Universidad San Martín en un encuentro que dejó una imagen positiva por la capacidad de revertir dos sets en contra y cerrar la victoria en el último parcial.

Tras un cierre dramático, el club chorrillano concretó su victoria por 3-2 ante el cuadro 'santo'. (Video: Latina)

Próximo partido de Regatas Lima

En el contexto de esta reacomodación de piezas, Regatas Lima ya se prepara para su siguiente desafío en la competencia peruana de voleibol. El próximo compromiso corresponde a la sexta fecha, ante el recién ascendido Kazoku No Perú, elenco que busca puntos con urgencia para evitar complicaciones en la lucha por el descenso. Este partido se disputará el sábado 29 de noviembre, a partir de las 14:30 horas (hora peruana), en las instalaciones del Coliseo Miguel Grau del Callao.