Regatas pasó del KO a la hazaña: remontó dos sets y venció 3-2 a San Martín en un ‘tie break’ dramático

Tras un cierre dramático, el club chorrillano concretó su victoria por 3-2 ante el cuadro 'santo'. (Video: Latina)

Regatas Lima protagonizó una de las remontadas más sorprendentes de la temporada al vencer por 3-2 a la Universidad San Martín de Porres, que llegaba como uno de los líderes invictos, en un duelo electrizante que cerró la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El cuadro chorrillano, que parecía sentenciado tras dos primeros sets desfavorables, reaccionó con autoridad para imponerse en el ‘tie break’.

El marcador final (20-25, 20-25, 25-21, 25-16, 18-16) refleja un duelo que tuvo de todo: dominio inicial ‘santo’, reacción contundente del vigente subcampeón y un quinto parcial electrizante que se disputó punto a punto, con el público de pie y conteniendo la respiración hasta el último balón.

El partido inició cuesta arriba para Regatas. San Martín, que había ganado en sus primeras cuatro presentaciones, volvió a mostrar el orden táctico, la intensidad defensiva y la contundencia ofensiva que la han posicionado como una de las escuadras más temibles del torneo. Las ‘santas’ impusieron condiciones desde el saque y cerraron los dos primeros parciales con solvencia, dando la impresión de que otro triunfo en sets corridos estaba encaminado.

Pero el clásico estaba lejos de resolverse. El equipo chorrillano reaccionó cuando más lo necesitaba. Con ajustes clave en el campo, el sexteto de Horacio Bastit recuperó precisión y agresividad, y el tercer set marcó el punto de quiebre emocional del duelo. El 25-21, sufrido y trabajado, reavivó al plantel y encendió al público, que comenzó a empujar a las ‘celestes’ hacia la remontada.

Regatas y San Martín protagonizaron un partidazo en la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Regatas Lima

Impulsado por ese envión anímico, Regatas exhibió su mejor versión en el cuarto parcial. Con un ataque más variado, mejor conexión en la primera línea y un ritmo sostenido que incomodó a San Martín, el vigente subcampeón golpeó con firmeza y se llevó el set por un claro 25-16. El 2-2 en el marcador obligó al desempate y confirmó lo que ya se intuía: el clásico tendría un final épico.

Un ‘tie break’ dramático

Lo que vino después fue un ‘tie break’ digno de un clásico: cambios de liderazgo constantes, defensas increíbles, puntos larguísimos y un clima de tensión que crecía a cada rotación. Regatas tomó la iniciativa en la mayor parte del parcial, pero San Martín jamás soltó la presión, manteniéndose siempre a un suspiro del empate. La definición, como era de esperarse, se resolvió punto a punto.

El 15-15 dejó claro que el triunfo podía viajar a cualquier lado. El punto decisivo llegó tras un ‘rally’ larguísimo, peleado con intensidad en ambas redes, que terminó con un ataque imparable de Darlevis Mosquera por el centro. La colombiana firmó una actuación sobresaliente y cerró la noche como la máxima anotadora del encuentro, con 20 puntos que sellaron la hazaña del elenco chorrillano.

Darlevis Mosquera fue la MVP de la remontada de Regatas ante San Martín. Crédito: Regatas Lima

Más allá del resultado, el clásico dejó conclusiones valiosas para ambos equipos. Regatas mostró carácter, temple y una gran capacidad para responder en escenarios adversos, atributos fundamentales para un plantel que busca reengancharse en la pelea por el título. Las ‘celestes’ dejaron atrás las dudas de las primeras fechas y volvieron a exhibir su mejor versión colectiva.

San Martín, pese a perder su invicto, ratificó que su campaña no es producto del azar: su orden táctico, intensidad defensiva y volumen de juego la sostienen como una de las principales candidatas del torneo. El equipo ‘santo’ ahora deberá pasar la página y enfocarse en la próxima jornada para retomar el paso ganador.

Con esta remontada, Regatas obtiene un impulso clave en su camino dentro de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, mientras que San Martín cede por primera vez, pero mantiene una actuación sólida que la sigue ubicando entre los elencos más competitivos de la temporada.