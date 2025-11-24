Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Se viene otra jornada intensa en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Crédito: Liga Peruana de Vóley

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa su marcha y este fin de semana se llevará a cabo la sexta fecha, con seis enfrentamientos que pueden ser determinantes en la lucha por los primeros lugares y la pelea por la permanencia. Los encuentros volverán a jugarse en el Coliseo Miguel Grau del Callao. En esta nota encontrarás todos los detalles de la programación completa de la jornada.

Tras cinco jornadas intensas, Alianza Lima se mantiene como el único equipo invicto del campeonato. El cuadro ‘íntimo’ incluso ha disputado dos partidos más en comparación con el resto de sus rivales -debido a su participación en el Mundial de Clubes 2025- y, aun así, ha logrado imponerse en todos, consolidando un inicio de temporada impecable.

La racha de las ‘blanquiazules’ ya alcanza las siete victorias consecutivas y buscarán extenderla en esta nueva fecha. Sin embargo, el reto no será sencillo: se medirán ante Atlético Atenea, una de las revelaciones del torneo, que llega motivado después de imponerse por 3-1 a Géminis en su última presentación.

Las 'blanquiazules' ganaron el tercer set y sumaron una nueva victoria en la Liga Peruana de vóley (Latina TV)

Por su parte, Universitario de Deportes recuperó el pulso ganador al vencer en sets corridos a Kazoku No Perú. Ahora, el conjunto de las ‘pumas’ buscará mantenerse en la senda triunfal cuando enfrente a Olva Latino, rival que llega en alza tras ganar sus dos últimos partidos en el ‘tie break’ y que, además, supo complicar a Alianza Lima en una jornada anterior.

La fecha 5 cerró con un emocionante clásico entre Regatas y San Martín, donde las chorrillanas se impusieron por un ajustado 3-2. En esta nueva jornada, el cuadro ‘celeste’ se enfrentará al recién ascendido Kazoku No Perú, mientras que las ‘santas’ deberán medirse ante Deportivo Wanka.

Programación de la fecha fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La fecha 6 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se jugará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre con seis enfrentamientos atractivos que pueden marcar el rumbo da cada equipo. Todos los partidos se verán por la señal abierta de Latina. A continuación, la programación oficial:

Sábado 29 de noviembre

Kazoku No Perú vs Regatas Lima | 14:30 horas | Latina TV, web y app

Géminis vs Deportivo Soan | 17:00 horas | Latina TV, web y app

Universitario vs Olva Latino | 19:00 horas | Latina TV, web y app

Domingo 30 de noviembre

Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano | 12:30 horas | Latina TV, web y app

Deportivo Wanka vs Universidad San Martín | 15:00 horas | Latina TV, web y app

Alianza Lima vs Atlético Atenea | 17:00 horas | Latina TV, web y app

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

La Fase 1 entra en una etapa emocionante

La Fase 1 ya ha dejado varios resultados inesperados y cierres emocionantes. Alianza Lima, vigente bicampeón nacional, es el único equipo que mantiene el invicto, aunque ese panorama podría cambiar este fin de semana si Atlético Atenea logra dar el golpe. Todo puede pasar, aunque las ‘íntimas’ han mostrado firmeza en este inicio de campaña, que está sirviendo como antesala de su viaje a Brasil para disputar el Mundial de Clubes.

En cualquier caso, la fecha traerá partidos determinantes para las aspiraciones de cada club. Es importante recordar que solo los diez primeros clasificarán a la siguiente ronda, mientras que los dos últimos deberán disputar la permanencia frente a los dos mejores equipos de la Liga Intermedia.