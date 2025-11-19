Regatas alista nuevo fichaje tras irregular inicio de temporada: dejará ir a ‘MC’ Daubendiek y traerá reemplazo de EE.UU.

Mary Claire Daubendiek no continuará en Regatas Lima. Crédito: RL

Regatas Lima atraviesa un inicio de temporada irregular en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El vigente subcampeón y club más laureado del país no quiere ceder terreno tras dos derrotas inesperadas en las primeras fechas, por lo que ya trabaja en la incorporación de un nuevo refuerzo extranjero. Sin embargo, para concretar esa operación, el conjunto chorrillano se verá obligado a liberar un cupo en su plantilla.

La jugadora elegida para dar paso a este movimiento será Mary Claire Daubendiek. La opuesta estadounidense de 22 años no terminó de convencer al entrenador Horacio Bastit, motivo por el cual el club decidió prescindir de sus servicios. En su lugar, se incorporará a otra voleibolista de la misma posición y también procedente de Estados Unidos, en busca de mayor competitividad y solidez ofensiva para lo que resta de la temporada.

La información fue revelada por la periodista Daniella Fernández en el programa aquiTVO, donde detalló que la salida de Daubendiek ya está acordada y que el comando técnico de Regatas se encuentra trabajando en la llegada inmediata de su reemplazo para encarar los próximos desafíos en la competencia.

“Va a haber un cambio por la opuesta ‘MC’ Daubendiek. La norteamericana va a dejar el club chorrillano y en su reemplazo va a llegar alguien con la misma nacionalidad. Es decir, Bastit está observando el mercado estadounidense para traer a su sustituta, que será otra opuesta para competir el puesto con Petra Schwartzman”, señaló la comunicadora.

Competencia para Petra Schwartzman

El técnico Horacio Bastit busca reforzar la zona ofensiva luego de un inicio de temporada con rendimientos disparejos. La intención es encontrar una jugadora que complemente el trabajo de la chilena Petra Schwartzman, quien pese a algunos cuestionamientos, se mantiene como pieza importante en el sistema del entrenador argentino.

Fernández profundizó en el rol que está cumpliendo la mencionada jugadora, destacando que su aporte estadístico respalda su permanencia en el plantel. “La chilena está recibiendo también muchas críticas, pero recordemos que los números están avalando su trabajo. Es una voleibolista que tiene el perfil que le gusta a Horacio Bastit: es joven, con cualidades importantes, con los fundamentos bien marcados, pero que falta pulir”, indicó.

Asimismo, la periodista advirtió que el rendimiento de Schwartzman podría elevarse significativamente a medida que avance la temporada. “Ojo con Petra Schwartzman en cómo empiece la liga y cómo la vaya a terminar, porque puede ser muy determinante para Regatas a partir de la segunda ronda”.

De todas formas, Regatas Lima apunta con este movimiento a reestructurar su ofensiva para recuperar terreno en la tabla en esta primera etapa, darle más competencia a la posición clave de opuesta, y llegar más sólido a la segunda vuelta del campeonato, donde buscará meterse nuevamente en la pelea por el título.

Regatas se alista para el clásico

Regatas quiere dejar atrás las caídas sufridas en este inicio de campaña —ante Géminis y Atlético Atenea— y apunta a reivindicarse en la próxima fecha, donde enfrentará a uno de los rivales más temibles del torneo: la Universidad San Martín. Será una nueva edición del clásico entre los clubes más laureados del vóley peruano, un choque que promete encender el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Las chorrillanas buscarán dar el golpe y volver a acercarse a los primeros lugares tras haber cedido puntos importantes, aunque la tarea no será sencilla. Al frente estará la USMP, que llega invicta con cuatro triunfos consecutivos, el más reciente un vibrante 3-2 ante Universitario de Deportes. Con ese contexto, se espera un duelo igual de intenso y especial este domingo 23 de noviembre, con dos equipos que necesitan y quieren ganar.